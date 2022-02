Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Para 2022, la gama insignia de primer nivel de Samsung es la serie Galaxy S22, que comprende el S22 más pequeño , el S22+ marginalmente más grande y el S22 Ultra mucho más grande , el último de los cuales viene con una pantalla de borde curvo y un lápiz óptico S Pen integrado, a diferencia del otro. dos modelos Para ver el conjunto completo de diferencias entre los tres, consulte nuestra función, enlace a continuación:

Si bien todos los modelos Galaxy S22 vienen con el sistema operativo Android 12 de Google, la interfaz One UI 4.1 de Samsung se encuentra en la parte superior, brindando algunos puntos y controles de software únicos. Muchos usuarios estarán familiarizados, pero algunas configuraciones, como cambiar el teléfono o tomar una captura de pantalla, pueden diferir de otros teléfonos Android en el mercado.

Hay mucho que aprender y muchas baratijas que puedes descubrir. Aquí hay una guía detallada para que pueda responder varias consultas y aprovechar al máximo su nueva elección Galaxy S22.

Sugerencia superior de Samsung Galaxy S22: si tiene dificultades para encontrar cosas, deslice hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla para iniciar la bandeja de aplicaciones. Dentro de esto, hay una barra de búsqueda en la parte superior, pero no solo busca a través de las aplicaciones, busca a través de una gran cantidad de aplicaciones integradas del sistema, desde el calendario hasta la configuración y más, por lo que habrá un montón de opciones seleccionables para saltar rápidamente a lo que estás buscando.

Cómo apagar o reiniciar el Samsung Galaxy S22: Lo que aparece en el botón de encendido en el lado derecho de cualquier teléfono S22 (de frente a la pantalla) en realidad muestra de forma predeterminada el inicio del asistente de voz Bixby de Samsung. Una pulsación rápida del botón te lleva a la pantalla de bloqueo. Para apagar, deberá mantener presionado este botón de encendido y la tecla para bajar el volumen simultáneamente (no presione brevemente, ya que eso solo tomará una captura de pantalla), lo que hará que aparezca una pantalla de software completa con 'Apagar' , 'Reiniciar' y 'Modo de emergencia'. Desde esta pantalla, también puede seleccionar 'Configuración de teclas laterales' para reconfigurar una pulsación larga para omitir Bixby y abrir la página de apagado en su lugar.

Active la navegación por gestos de Android: a diferencia de casi cualquier otro teléfono Android en 2022, el S22 se carga con tres teclas programables para la navegación. Si desea cambiar a los gestos de Android, deslícese hacia abajo desde la parte superior, abra la configuración (ese pequeño engranaje en la parte superior derecha)> pantalla> barra de navegación. Sí, es un lugar extraño para que aparezca. Desde aquí tienes la opción de cambiar el orden de los botones o seleccionar 'Gestos de deslizamiento' en su lugar.

Personaliza los botones de navegación: si te apegas a los controles de navegación en pantalla, puedes personalizar el orden. Como se indicó anteriormente, diríjase a configuración> pantalla> barra de navegación y puede cambiar el orden de los botones del predeterminado III [] < a < [] III para que el botón Atrás esté en el lado opuesto.

Edite su pantalla de inicio: una pulsación prolongada en el fondo de pantalla en cualquier pantalla de inicio le permite editar el fondo de pantalla y el estilo, los temas, los widgets y acceder a configuraciones adicionales. Esta área también le permitirá agregar pantallas (deslice el dedo a una página nueva y presione el + gigante en un círculo) o elimine pantallas completas (presione el ícono de la papelera en la parte superior, lo que generará un mensaje que le pedirá que confirme la eliminación de la pantalla) .

Use Android 12 Material You: agregando opciones de personalización en un nivel nativo de Android 12, mantenga presionada la pantalla de inicio para abrir las opciones. Luego toque el fondo de pantalla y el estilo. En esta sección, además de cambiar los fondos de pantalla de los predeterminados, incluidas las opciones de 'video' animado, verá la opción de paleta de colores (que aparece automáticamente después de seleccionar un nuevo fondo de pantalla también). Esto le permitirá personalizar los colores de la interfaz de usuario en función de su fondo de pantalla. También existe la opción de aplicar eso a los íconos, pero solo se aplica a las aplicaciones nativas de Samsung o fondos de carpetas.

Obtenga más en su pantalla de inicio: puede cambiar el tamaño de la cuadrícula de la pantalla en la que se ubican sus accesos directos y widgets, dependiendo de cuán densa desee que sea la pantalla de inicio. Mantenga presionada la pantalla de inicio, luego seleccione 'Configuración' en la parte inferior derecha (o deslice hacia abajo desde la parte superior de la pantalla, seleccione el engranaje de configuración y luego 'Pantalla de inicio'). Hay opciones para 4x5, 4x6, 5x5 o 5x6 que se pueden aplicar a la cuadrícula de la pantalla de inicio y la cuadrícula de la pantalla de aplicaciones por separado, mientras que la cuadrícula de carpetas ofrece 3x4 o 4x4 para aquellas aplicaciones que se encuentran dentro de arreglos de carpetas.

Cómo acceder a Google Discover: simplemente deslice el dedo de izquierda a derecha en la pantalla de inicio. Si prefiere la opción alternativa de Samsung, mantenga presionada la pantalla de inicio y deslice hacia la derecha para acceder a la página de la izquierda. Aquí verás la opción entre Google Discover o Samsung Free, o presiona el botón de alternancia en la parte superior para desactivar esta página por completo.

Cambiar el tamaño de los widgets: para acceder a los widgets, mantenga presionada la pantalla de inicio y seleccione 'Widgets'. Deberá colocar un widget en la página de inicio o en las páginas posteriores antes de poder realizar ajustes en ellas. Una vez que se coloca cualquier widget, simplemente presione y mantenga presionado el widget en sí, lo que dibujará un borde alrededor de él completo con cuatro 'puntos de extracción' circulares. Arrástrelos dentro de los parámetros disponibles para cambiar el tamaño. ¿Quieres eliminar un widget? Manténgalo presionado, aparecerá una ventana flotante que ofrece información y una papelera con 'Eliminar' debajo.

Personalice la barra de estado: esta es la información que se encuentra en la parte superior de la pantalla. Dirígete a configuración> notificaciones y puedes seleccionar entre las opciones de vista 'Breve' y 'Detallada'. Puede abrir 'Aplicaciones incluidas' y agregar/eliminar qué aplicaciones pueden mostrarse en las notificaciones de forma individual también.

Cambie la cantidad de notificación o apague las notificaciones: Dentro de la sección de notificaciones (acceda como se indica arriba) puede seleccionar 'Configuración avanzada' para presentar más opciones. Desde aquí, puede limitar a tres íconos de notificación, solo una cantidad de notificaciones, o puede elegir ver ninguna o todas: la elección es suya.

Muestra la batería como un porcentaje: ¿Quieres ver algo más que una representación visual de la duración de la batería? Puede alternar un contador de porcentaje, que aparece al lado del símbolo de la batería en la barra de estado, yendo a configuración> notificaciones> configuración avanzada y presionando el botón 'Mostrar porcentaje de batería' allí.

Permita que su página de inicio funcione en modo horizontal: esta opción permitirá que la pantalla de inicio y la bandeja de aplicaciones, la configuración, etcétera, se muestren en orientación horizontal. Está desactivado de forma predeterminada, pero puede activarlo en configuración> configuración de pantalla de inicio> seleccione la opción 'Rotar a modo horizontal'. Esto es diferente a los accesos directos de 'botones' dentro de la pantalla de notificaciones deslizar hacia abajo, donde la opción 'Retrato'/'Rotación automática' solo permitirá que ciertas aplicaciones giren entre orientaciones, no configuraciones y similares.

Cree una carpeta: simplemente arrastre una aplicación encima de otra en cualquier página de la pantalla de inicio y se creará una carpeta. Para eliminar una aplicación de una carpeta, abra la carpeta y mantenga presionada una aplicación y obtendrá un menú emergente que le permitirá eliminarla o desinstalarla. Para agregar más aplicaciones, arrástrelas a la carpeta o presione el botón '+' dentro de la carpeta para agregar aplicaciones donde puede seleccionar múltiples de su lista.

Cambiar el color o el nombre de una carpeta: Abra una carpeta e ingrese el nombre que desee en la parte superior. Si no desea un nombre, déjelo en blanco y no aparecerá nada. Para cambiar el color de fondo de la carpeta, y puede hacerlo individualmente por carpeta, toque el punto en la esquina derecha y seleccione un nuevo color, incluidas las opciones completamente personalizadas.

Eliminar una carpeta: si ya no desea una carpeta, mantenga presionada y luego presione el ícono de la papelera. La carpeta y los accesos directos de la aplicación desaparecerán, pero no desinstala dichas aplicaciones, solo ordena las cosas a pedido.

Cierra todas las aplicaciones: cuando tocas el botón de aplicaciones recientes (la tecla programable III o mediante un deslizamiento lento de abajo hacia arriba si usas gestos), obtendrás miniaturas de las páginas de tus aplicaciones recientes. Puede deslizarlos individualmente o presionar el botón "Cerrar todo" debajo. Tenga en cuenta, sin embargo, que deslizar una aplicación para cerrarla no impide que se ejecute en segundo plano; consulte nuestra información de configuración de la batería sobre cómo controlar esto.

Ocultar aplicaciones: ¿No desea que una aplicación se muestre en su pantalla de inicio o en la búsqueda? Puedes ocultarlo. Mantenga presionada la pantalla de inicio, abra la configuración, seleccione 'Ocultar aplicaciones' y seleccione aquellas que no desea que aparezcan, antes de presionar 'Listo'. Advertencia: la búsqueda aún revelará el acceso a la configuración de la aplicación en algunos casos.

Cómo configurar eSIM: si eSIM está habilitado en su dispositivo, se le invitará a configurar esto cuando configure el dispositivo por primera vez. Si desea hacerlo después de la configuración inicial, diríjase a configuración> conexiones> administrador de tarjeta SIM> agregar plan móvil.

Cómo usar Samsung DeX: la experiencia de escritorio (DeX) es una función estándar en el Galaxy S22, que le permite usar su teléfono como una computadora de escritorio, ya sea a través de una PC o con un televisor o monitor. Primero deberá activar DeX en el teléfono en configuración> funciones avanzadas> Samsung DeX. Una vez que lo haya activado, deberá instalar la aplicación Samsung DeX en su PC o deberá conectar el monitor a su teléfono a través de la conexión USB-C en la parte inferior. También funcionará a través de concentradores USB-C.

Llamar y enviar mensajes de texto en otros dispositivos: con la cuenta de Samsung, puede permitir que las llamadas y los mensajes lleguen a otros dispositivos Samsung, como una tableta, lo que significa que no tiene que cambiar de dispositivo todo el tiempo cuando trabaja. Dirígete a configuración> funciones avanzadas> llamar y enviar mensajes de texto en otros dispositivos y enciéndelo. Eso significará que los mensajes de texto y las llamadas al número de su teléfono se sincronizarán con sus otros dispositivos Samsung.

Enlace a Windows: si desea sincronizar con una PC con Windows para administrar notificaciones móviles, ver fotos recientes, hacer y recibir llamadas a través de la PC, acceder a mensajes/conversaciones y sincronizar aplicaciones móviles, puede hacerlo. Dirígete a configuración> funciones avanzadas> Enlace a Windows y actívalo. A continuación, se le llevará a través del proceso de configuración.

Administre Android Auto en su dispositivo Samsung: los teléfonos Samsung le permitirán personalizar la experiencia de Android Auto. Dirígete a configuración> configuración avanzada> Android Auto. Aquí puede personalizar las aplicaciones que se muestran en Android Auto, así como cambiar otras configuraciones.

Samsung impulsa a Bixby como su asistente digital predeterminado. Como el S22 es Android, también obtienes el Asistente de Google . Instale Amazon Alexa y eso también se convierte en una opción. Aquí están todas las opciones de gestión para esos asistentes virtuales.

Acceder al Asistente de Google: una pulsación prolongada en la tecla programable virtual en pantalla iniciará el Asistente de Google. Si está usando gestos, un deslizamiento de esquina de 45 grados activará lo mismo. Esto se sincroniza con su cuenta de Google desde el inicio de sesión, por lo que funciona con cualquier cosa que ya haya configurado para que haga el Asistente de Google.

Active la palabra clave "Hey/Ok Google": la palabra clave para que Google responda solo con su voz es parte de la aplicación de Google. Se le pedirá que lo configure cuando inicie sesión en un nuevo teléfono, pero si desea hacerlo más tarde, busque 'Aplicación de asistencia del dispositivo' en la configuración (que se encuentra en configuración> aplicaciones> elegir aplicaciones predeterminadas), presione la configuración cog al lado de esto, y podrás activar la palabra activa a través de Voice Match.

Deshabilitar el Asistente de Google/todos los asistentes: si no desea que el Asistente de Google esté en ese acceso directo del botón de inicio, puede eliminar la capacidad de iniciarlo. Como se indicó anteriormente, diríjase a configuración> aplicaciones> elija aplicaciones predeterminadas, seleccione 'Aplicación de asistente digital' y toque 'Aplicación de asistencia del dispositivo'. Puede seleccionar 'Ninguno' para deshabilitar u otra opción para cambiar el sistema predeterminado.

Cambie su asistente digital: si prefiere iniciar Alexa en el botón de inicio, instale la aplicación Alexa y luego, según el consejo anterior, cambie la aplicación de asistencia del dispositivo predeterminada a Alexa, o Bixby Voice, si lo prefiere. Sin embargo, la palabra activa de Alexa no funcionará.

Inicie Bixby Voice: si desea usar Bixby, mantenga presionado el botón lateral y se iniciará Bixby. Deberá iniciar sesión en una cuenta de Samsung para usar Bixby. También puede habilitar la palabra caliente "Hola Bixby".

Acceda instantáneamente a la configuración rápida y al panel de notificaciones desde su pantalla de inicio: deslice hacia abajo en cualquier lugar de la pantalla de inicio y la pantalla de notificaciones se deslizará hacia abajo, lo que significa que no tiene que estirarse hasta la parte superior de la página. Deslice hacia abajo nuevamente y obtendrá botones de configuración rápida, realmente útiles en los teléfonos Galaxy S22 + y S22 Ultra más grandes. Puede desactivar esto (ya que está activado de forma predeterminada), pero mantenga presionada la pantalla de inicio, presione el engranaje de configuración y luego desplácese hacia abajo hasta el interruptor 'Deslizar hacia abajo para el panel de notificaciones'.

Acceso rápido a los controles de Google Home: si tiene Google Home instalado y configurado, suelte el menú de configuración rápida y luego toque 'Control del dispositivo'. Ahora toque la opción del menú desplegable que dice 'SmartThings', y debería ver 'Inicio' como una opción. Seleccione eso y ahora verá grandes controles de widgets en pantalla para sus dispositivos conectados a Google Home.

Edite la configuración rápida: para cambiar los accesos directos que ve cuando desliza hacia abajo las notificaciones, deslice hacia abajo dos veces para ver la cuadrícula completa de botones, abra el menú tocando los tres puntos en la parte superior derecha y seleccione "editar botones". Se le mostrará la lista completa de opciones en todas las páginas. Puede arrastrar para reordenar o eliminar accesos directos que no necesita. Sugerencia: solo las primeras seis aplicaciones se muestran en la vista compacta en la parte superior (expandiéndose a 18 una vez en la configuración rápida por completo), así que haga de estos sus primeros accesos directos de configuración.

Acceda instantáneamente a la configuración del dispositivo desde la configuración rápida: este es un consejo estándar de Android, pero excelente para acceder a la configuración al instante. Mantenga presionado el acceso directo (por ejemplo, Bluetooth) e instantáneamente accederá al menú de configuración completo. Es realmente útil para Wi-Fi, Bluetooth y opciones de ahorro de energía.

Acceda a los dispositivos conectados en el panel de configuración rápida: de manera predeterminada, encontrará que el control del dispositivo y la salida de medios se muestran en el panel de configuración rápida. Esto significa que puede deslizar hacia abajo y tocar para acceder a la música que está reproduciendo o a los altavoces a los que está conectado, así como controlar los dispositivos domésticos inteligentes como se describe anteriormente. Si no desea esto, puede desactivarlo abriendo la configuración rápida y tocando el menú en la parte superior derecha. Luego toque 'Diseño de panel rápido', 'Control de dispositivos y botones de salida de medios' y elija su opción preferida.

Ajuste rápidamente el brillo de la pantalla: Samsung le permite acceder al brillo a través del panel de configuración rápida, simplemente deslícelo hacia abajo y verá el control deslizante. Si desea ajustar el brillo automático, abra el menú en el extremo derecho del control deslizante y lo llevará directamente a esa configuración, donde puede activarlo o desactivarlo.

Mostrar todas las aplicaciones en la pantalla de inicio: esta es una opción popular para algunos. Si desea eliminar la bandeja de aplicaciones, mantenga presionada la pantalla de inicio y toque la configuración. Luego seleccione 'Disposición de la pantalla de inicio' y elija 'Solo pantalla de inicio'.

Agregue o elimine un botón de la bandeja de aplicaciones: de forma predeterminada, no hay un botón de la bandeja de aplicaciones y abre la bandeja de aplicaciones con un deslizamiento. Si desea volver al botón, diríjase a la configuración de la pantalla de inicio como se indicó anteriormente y seleccione la opción 'Mostrar botón de pantalla de aplicaciones en la pantalla de inicio'.

Deslice para mostrar u ocultar la bandeja de aplicaciones: como se indicó anteriormente, el Galaxy S22 le permite ver la bandeja de aplicaciones con solo deslizar hacia arriba. Las propias páginas de aplicaciones luego se desplazan hacia la izquierda y hacia la derecha. Si desea volver a la página de inicio, no necesita presionar el botón de inicio, simplemente puede deslizar hacia arriba nuevamente y la bandeja de aplicaciones desaparecerá.

Ordene alfabéticamente o personalice sus aplicaciones: en la bandeja de aplicaciones, presione el menú de tres puntos en el Finder (barra de búsqueda) en la parte superior derecha, luego seleccione 'Ordenar de la lista desplegable'. Esto le dará la opción de tener un orden alfabético. O seleccione 'Orden personalizado' y luego puede arrastrar sus aplicaciones a las posiciones que desee.

Cree una carpeta de bandeja de aplicaciones: puede tener una carpeta para contener varias aplicaciones, ya sea que esté configurado en orden personalizado o alfabético en la bandeja de aplicaciones. Simplemente mantenga presionado el ícono de una aplicación y arrástrelo sobre otro y se creará una carpeta dentro de la bandeja de aplicaciones. Luego puede editar el nombre y el color como desee, tal como puede hacerlo en las pantallas de inicio.

Deje que el Finder le dé sugerencias de aplicaciones: cuando toque el Finder (barra de búsqueda) en la parte superior de la bandeja de aplicaciones, obtendrá inmediatamente sugerencias basadas en las aplicaciones recientes que ha usado. Si no desea esto, seleccione el menú de tres puntos donde puede desactivar varias configuraciones: aplicaciones sugeridas, sugerencias de búsqueda, configuraciones sugeridas, descargas y capturas de pantalla, historial de búsqueda y aplicaciones ocultas.

Desinstalar aplicaciones: puede desinstalarlas directamente desde el icono de una aplicación. Simplemente mantenga presionada la aplicación y un menú emergente le dará la opción de desinstalar. Si se trata de una aplicación principal (que no puede desinstalar), la misma opción le permitirá desactivar una aplicación.

Agregue aplicaciones a su pantalla de inicio: mantenga presionado el acceso directo de la aplicación en la bandeja de aplicaciones. Puede seleccionar 'agregar a inicio' en el menú emergente que aparece.

Deje de agregar nuevos íconos de aplicaciones a la pantalla de inicio: diríjase a la configuración de la pantalla de inicio (mantenga presionado el fondo de pantalla, presione el botón de configuración) y encontrará la opción 'Agregar nuevas aplicaciones a la pantalla de inicio'. Está desactivado de forma predeterminada, pero si desea que cada nueva instalación aparezca en sus pantallas de inicio, esto lo habilitará.

Cambiar la aplicación predeterminada: Android te permite decidir cuál es la aplicación predeterminada si tienes más de una que hará lo mismo. Vaya a configuración > aplicaciones > Aplicaciones predeterminadas. Hay opciones para navegador, identificador de llamadas/spam, asistente, hogar, teléfono, SMS y enlaces.

Controle los permisos de las aplicaciones: Android le permite administrar todos los permisos para cada aplicación de forma individual. Vaya a configuración> aplicaciones y seleccione la aplicación que desea, luego presione Permisos. Esto le permitirá activar y desactivar los permisos, por lo que puede deshabilitar la ubicación o el acceso a los contactos, por ejemplo. Si lo hace, puede hacer que una aplicación tenga una funcionalidad limitada o solicitarle permiso continuamente, así que tenga esto en cuenta.

Asigne permisos para aplicaciones poco utilizadas: como se indicó anteriormente, las aplicaciones individuales perderán sus permisos si no se usan durante un período prolongado de tiempo, diseñado para liberar espacio. Si sabe que hay una aplicación determinada que solo puede usar dos veces al año, vaya a configuración> aplicaciones, seleccione esa aplicación y presione Permisos, luego presione el interruptor para 'Eliminar permisos y liberar espacio'.

La pantalla de bloqueo es lo que verá cuando su teléfono esté bloqueado. Realmente se divide en dos partes: una cuando la pantalla está apagada, donde la "pantalla siempre encendida" puede brindarle información, o la pantalla de bloqueo adecuada donde la pantalla está completamente encendida, pero no puede acceder al dispositivo.

Encienda la pantalla siempre encendida: para que la pantalla le muestre información siempre encendida, diríjase a configuración> pantalla de bloqueo y asegúrese de que 'Siempre en pantalla' esté activado, que es de forma predeterminada. Presionar esta configuración le permite establecer un horario, mostrar para nuevas notificaciones o mostrar siempre. Solo recuerde que consume batería, por lo que exagerar para que su dispositivo se encienda en cada instancia disminuirá la longevidad.

Cambie el estilo del reloj siempre activo: hay una gama de diferentes tipos de reloj para la pantalla siempre activa del S22. Dirígete a configuración> pantalla de bloqueo> siempre en pantalla> estilo de reloj. Puede seleccionar el tipo de reloj, agregar un 'Reloj de imagen' y también cambiar los colores.

Agregue widgets a su pantalla de bloqueo o pantalla siempre encendida: Samsung permitirá widgets en su pantalla de bloqueo o pantalla siempre encendida. Probablemente tendrá un controlador de música allí de forma predeterminada, pero si no lo tiene, diríjase a configuración> pantalla de bloqueo> widgets. Aquí encontrará todas las opciones para encender y apagar, incluidas las rutinas de Bixby, la grabadora de voz, el clima, las alarmas y más.

Cambiar el brillo de la pantalla siempre encendida: Esto está relacionado con el brillo automático de su teléfono, sin embargo, puede anularlo manualmente. Dirígete a configuración> pantalla de bloqueo> pantalla siempre activa. Dentro de este menú verás 'Brillo automático'. Apáguelo y podrá configurar el brillo usted mismo, específicamente para la pantalla siempre encendida. También puede cambiar el brillo manualmente tocando la pantalla siempre encendida una vez que se muestra.

Cambiar los accesos directos de la pantalla de bloqueo: puede tener dos accesos directos en la pantalla de bloqueo para un acceso rápido (solo la pantalla de bloqueo, no la pantalla siempre activa). Estos son el teléfono y la cámara de forma predeterminada, pero pueden ser cualquier aplicación que desee. Dirígete a configuración> pantalla de bloqueo> accesos directos. Aquí puede seleccionar los accesos directos izquierdo y derecho, o desactivarlos por completo mediante el interruptor.

Habilitar/deshabilitar las notificaciones de la pantalla de bloqueo: si no quieres recibir notificaciones en la pantalla de bloqueo, dirígete a configuración > pantalla de bloqueo > notificaciones. Esto le permite mostrar notificaciones solo con íconos, detalles completos, ocultar contenido y seleccionar si las notificaciones también se muestran en la pantalla siempre activa. Incluso es posible ajustar la transparencia del fondo/texto de la notificación mediante un control deslizante.

Muestre un reloj de roaming en la pantalla de bloqueo: si está viajando y se muestra la hora local, pero también quiere ver su hora en casa, diríjase a configuración> pantalla de bloqueo> reloj de roaming. También puede elegir dónde se establece su zona horaria local y ajustarla como desee.

Sugerencia de seguridad principal: los datos biométricos no son infalibles, porque cuando fallan, su dispositivo vuelve al PIN o contraseña para desbloquear. Por lo tanto, su dispositivo es tan seguro como la contraseña o el PIN que usa, ya que cualquier persona que intente ingresar a su teléfono siempre puede optar por dirigirse directamente a estos métodos de desbloqueo.

Habilite la seguridad de la huella digital o la cara: para usar su huella digital o la cara para desbloquear, diríjase a configuración> biometría y seguridad. Aquí puede registrar su cara o huella digital (o múltiples huellas). Deberá establecer un PIN o una contraseña de respaldo al mismo tiempo para brindar seguridad adicional. Sugerencia: si usa la huella digital, registre los dedos en cada mano para que pueda desbloquear sin importar cómo sostenga su teléfono.

Bloqueo instantáneo: cuando presiona el botón de espera, quiere que su teléfono se bloquee instantáneamente. Dirígete a configuración> pantalla de bloqueo> configuración de bloqueo seguro. Existe la opción de bloquear el dispositivo tan pronto como la pantalla se apaga o cuando presiona el botón de espera. Si desea un retraso, hay muchas opciones de tiempo.

Borrar automáticamente su dispositivo (después de numerosos inicios de sesión fallidos): no es una configuración que sugerimos que usen muchos, pero puede hacer que el teléfono se restablezca de fábrica, incluida la eliminación de todas sus aplicaciones y datos, después de 15 intentos fallidos de desbloquear el dispositivo. Esto se encuentra en la misma configuración de bloqueo seguro que en el consejo anterior.

Bloqueo inteligente/Desbloqueo de Bluetooth: Nuevamente en la configuración> pantalla de bloqueo> está la sección de Bloqueo inteligente. Esta es una función estándar de Android y tiene la opción de nominar dispositivos confiables, por lo que su dispositivo Android se desbloqueará cuando esté conectado a otra cosa; puede nominar dispositivos Bluetooth, como su reloj inteligente o automóvil. También hay 'Lugares de confianza' donde la ubicación mantendrá el dispositivo desbloqueado. También hay 'Detección en el cuerpo' para que su dispositivo permanezca desbloqueado cuando está en su persona.

Bloquear funciones de red y seguridad: esta opción significa que la configuración de su red no se puede cambiar mientras su teléfono está bloqueado. Esto hace que sea más fácil localizar tu teléfono si te lo roban. Sin embargo, también significa que debe desbloquear su teléfono para activar el modo de vuelo. Dirígete a configuración> pantalla de bloqueo> configuración de bloqueo seguro para encontrar la opción de activarlo o desactivarlo.

Mantenga sus archivos y aplicaciones privados en la Carpeta segura: si le preocupa que las personas accedan a su teléfono y encuentren cosas que no deberían, puede usar la Carpeta segura. Esto configura otra capa de seguridad, luego puede agregar archivos, imágenes y aplicaciones que desea mantener ocultos, que pueden ser cualquier cosa, desde fotos personales hasta documentos comerciales. También puede agregar segundas versiones de aplicaciones que desee seguras y privadas. Está en configuración > datos biométricos y seguridad > carpeta segura.

Todos los dispositivos Galaxy S22 tienen pantallas de frecuencia de actualización adaptables, pero también puede ajustar esta configuración.

Acceso al modo de 120 Hz: hay dos modos de visualización: adaptable o estándar. El modo estándar se adhiere a 60 Hz, la suavidad adaptativa seleccionará la frecuencia de actualización adecuada de 10 a 120 Hz. Una actualización más rápida significa imágenes de movimiento rápido más suaves, pero puede usar más batería. La ventaja de adaptativo es que administrará esa demanda de batería por usted. Puede encontrar las opciones en configuración > pantalla > suavidad de movimiento.

Cambiar la resolución de la pantalla: el Galaxy S22 Ultra tiene la opción de cambiar la resolución entre tres opciones: WQHD+ (3088 x 1440), FHD+ (2316 x 1080), HD+ (1544 x 720). Dirígete a configuración> pantalla> resolución de pantalla y encontrarás estas opciones. No hay un ajuste de resolución inteligente como algunos dispositivos ofrecen en otros lugares. Las opciones de resolución para la base S22 y S22+ difieren, por supuesto.

Activar el modo oscuro: abra el menú de configuración y seleccione pantalla. Es lo primero que verá en la parte superior de la página en 'Claro' y 'Oscuro' completo con ilustraciones. Puede programar el modo oscuro seleccionando 'Configuración del modo oscuro' debajo de estas ilustraciones visuales.

Cambie los colores de la pantalla: diríjase a configuración> pantalla> modo de pantalla. Aquí tendrá la opción de cambiar la apariencia de la pantalla, de Vívido a Natural, con balance de blancos cálido/frío también disponible para ajuste manual. Hay configuraciones avanzadas, para controlar los canales rojo, verde y azul individualmente, también, si quieres sumergirte realmente en profundidad.

Encienda el potenciador de video: hay un potenciador de video oculto en el S22 que tiene como objetivo mejorar su experiencia de visualización de videos. Funciona con una variedad de aplicaciones, incluidas Netflix, Prime Video y YouTube. Dirígete a configuración> funciones avanzadas> brillo de video. Hay opciones para Normal o Brillante.

Encienda el protector de comodidad ocular: esto cambia el color de la pantalla para reducir la luz azul, evitar la fatiga visual y ayudarlo a dormir mejor, teóricamente. Dirígete a configuración > pantalla y activa 'Eye Comfort Shield'. Al hacer clic en esta configuración, puede encontrar modos adaptables o personalizados, por lo que puede optar por tenerlo activado todo el tiempo o solo desde un momento específico.

Modo con una sola mano: Dirígete a configuración > funciones avanzadas > y activa 'Modo con una sola mano'. Esto reducirá la pantalla para brindarle un acceso más fácil a las cosas más cercanas a la parte superior, ideal para manos pequeñas en teléfonos grandes. Una vez en el modo de una mano, puede cambiar de izquierda a derecha tocando las flechas. Para salir del modo de una mano, simplemente toque el área negra.

Cómo usar el S Pen con el S22 Ultra: El S22 Ultra viene con un lápiz óptico S Pen incorporado. Sáquelo y puede usarlo para interactuar con la pantalla en lugar de un dedo. Para cargar sus diversas aplicaciones compatibles, hay un pequeño iniciador transparente que flota en el centro a la derecha, que abre el acceso a Crear nota, Ver todas las notas, Selección inteligente, Escritura en pantalla, Mensajes en vivo, AR Doodle, Traducir, PENUP y la opción para agregar más interacciones.

Para desactivar las notificaciones de una aplicación: vaya a configuración > notificaciones y verá la sección "Enviados recientemente". Toque 'más' y obtendrá opciones fáciles de alternar para todas las aplicaciones en su teléfono (a menos que haya optado por ocultarlas, en cuyo caso no lo hará). También puede tocar por aplicación para controlar los detalles, desde 'Entregar en silencio' hasta otros detalles por aplicación.

Mostrar insignias de íconos de aplicaciones: las insignias de íconos son una característica de Android, lo que permite que cada aplicación le diga cuántas notificaciones tiene. Samsung aplica esto en todo el dispositivo. Dirígete a configuración> notificaciones> configuración avanzada y desactiva 'Insignias de íconos de aplicaciones' si no lo deseas. Toque en esta configuración si desea cambiar entre la notificación que se muestra como solo un punto o un punto con números para indicar cuántas notificaciones.

Vea las notificaciones de su aplicación con una pulsación prolongada en un acceso directo de la aplicación: esta es una extensión bastante avanzada de las insignias de iconos. Puede mantener presionado el ícono de una aplicación que muestra una insignia y las notificaciones se revelarán en un menú emergente. Dirígete a configuración> notificaciones> insignias de íconos de aplicaciones y encontrarás esta opción en la parte inferior de la página como una palanca.

Deshabilite una notificación que haya recibido: esta es una función estándar de Android, pero cambió en Android 12. Si recibió una notificación y desea deshabilitar futuras notificaciones o cambiar la forma en que se envían, mantenga presionada esa notificación. Se expandirá para brindarle opciones, incluida la de "desactivar notificaciones". Al seleccionar 'Configuración' accederá a un menú detallado donde se pueden cambiar todos los aspectos disponibles.

Aprender a dominar No molestar es una habilidad clave de Android. Puede hacer que le brinde las notificaciones que desee cuando las desee, puede silenciar su teléfono cuando lo desee sin necesidad de un control deslizante mecánico, pero aún así dejar pasar esas notificaciones vitales. En el Galaxy S22, tiene cinco controles deslizantes de volumen: sistema, Bixby, tono de llamada, medios, notificaciones.

Domine el cambio de volumen de medios: dentro de la configuración de volumen (configuraciones> sonidos y vibraciones> volumen) encontrará la opción 'Usar teclas de volumen para medios'. Esto está activado de manera predeterminada y significa que cuando presiona los botones de volumen, solo se mueve el volumen de los medios, como su música. Apáguelo y controlará el volumen del timbre, pero cambiará al volumen multimedia cuando esté reproduciendo contenido multimedia, por ejemplo, en Netflix o Spotify.

Cambie los niveles de vibración para todo: diríjase a Configuración> Sonidos y vibración> Intensidad de vibración y puede cambiar individualmente los niveles de vibración para llamadas, notificaciones e interacción táctil.

Apague el ruido de carga, el ruido de desbloqueo, los sonidos del teclado: Samsung hará que su Galaxy emita un pitido y vibre con cada acción y toque. Dirígete a configuración> sonido y vibración> sonido del sistema/control de vibración.

Habilite y controle Dolby Atmos: esto se puede activar en la configuración rápida, o dirigirse a configuración> sonidos y vibraciones> calidad de sonido y efectos. Haga clic en la sección Dolby Atmos y tendrá la opción de auto, películas, música o voz como mejoras individuales. Antes de ingresar a este menú, también hay un interruptor separado 'Dolby Atmos para juegos', por lo que puede encenderlo cuando comienza un juego.

Ajuste el EQ (ecualizador): ¿No le gusta el perfil de sonido predeterminado? Tú puedes cambiarlo. Dirígete a configuración> sonidos y vibraciones> calidad de sonido y efectos> ecualizador. Esto ofrece cinco ajustes preestablecidos y una opción personalizada, por lo que puede ajustar a través de nueve bandas lineales para ajustar el perfil de sonido a su gusto (de 63 Hz a 16 kHz).

Adapte el sonido para personas con problemas de audición: diríjase a Configuración> Sonidos y vibraciones> Calidad de sonido y efectos> Adaptar sonido. Esto ofrece aumentos de frecuencia basados en la edad, asumiendo que las bandas de frecuencia dadas se reducen en grupos de edad particulares. También puede usar 'Prueba mi audición' para evaluar qué refuerzo usar, si corresponde.

Activar No molestar: No molestar es una función de Android que le permite silenciar su teléfono, pero puede configurar una variedad de excepciones. Deslice hacia abajo la configuración rápida y toque el botón No molestar para activarlo. También puede mantenerlo presionado para establecer un horario y permitir perturbaciones específicas de llamadas, alarmas, aplicaciones, etc. También puede acceder a esto a través de configuración> notificaciones> no molestar.

Permitir alarmas y excepciones en No molestar: según el consejo anterior.

Permitir notificaciones en No molestar: mientras los sonidos y las vibraciones están silenciados, aún puede tener notificaciones silenciosas. Vaya a configuración > notificaciones > no molestar > ocultar notificaciones. Aquí puede controlar si desea ocultar todo, si desea notificaciones de pantalla completa, insignias de íconos de aplicaciones, mostrar en el panel de notificaciones, detener las notificaciones emergentes y ocultar los íconos de la barra de estado.

Limite la frecuencia de actualización para ahorrar batería: Abra la aplicación Game Launcher en el menú de tres líneas en la parte inferior derecha. Presiona 'Game Booster' de las opciones que aparecen. Luego puede acceder a 'Frecuencia de actualización baja', que fijará la frecuencia de actualización a 48 Hz durante los juegos para ahorrar batería.

Bloquear los gestos de navegación en los juegos: esto es muy importante para evitar que abandones accidentalmente un juego cuando juegas porque tus deslizamientos se interpretaron incorrectamente. Vaya a la configuración de Game Booster como se detalla arriba, luego seleccione 'Bloquear durante el juego'. Aquí puede desactivar los gestos de navegación (estará atenuado si está utilizando las teclas programables de Android, por supuesto). Para salir de un juego tendrás que deslizar dos veces.

Apague el brillo automático durante los juegos: no hay nada más molesto que la atenuación del brillo cuando está jugando. En el menú detallado anteriormente, también puede optar por bloquear el brillo automático para evitar este problema.

Encienda Dolby Atmos para juegos: diríjase a configuración> sonidos y vibraciones> calidad de sonido y efectos. Verás el interruptor 'Dolby Atmos para juegos' aquí.

Cómo usar la grabadora de pantalla: hay una grabadora de pantalla integrada en la serie S22, a la que se accede a través de la configuración rápida. Simplemente deslice hacia abajo, luego deslice nuevamente para abrir los 18 botones más completos, donde puede seleccionar Grabadora de pantalla. Mantenga presionado este ícono para ajustar sus detalles, como la calidad del video y el sonido (desde medios y/o micrófono o ninguno).

Las cámaras de los diferentes dispositivos S22 son bastante diferentes, siendo el S22 Ultra el rey del trío. Pero hay mucho que tienen en común y mucho con lo que enfrentarse.

Active el modo de 108 MP (solo S22 Ultra): el S22 Ultra tiene una cámara de 108 megapíxeles, pero de forma predeterminada está configurada para generar 12 megapíxeles. Si desea la resolución completa, toque el botón de relación de aspecto en la aplicación Cámara y verá la opción '3: 4 108MP'. Nota: no puedes disparar a 108MP en el S22 y S22+ ya que tienen sensores principales de 50MP.

Active la captura de video 8K: si desea capturar video en la resolución más alta, diríjase al modo de video dentro de la aplicación Cámara y toque el ícono de relación de aspecto; verá la opción para 8K 24.

Active el modo de sugerencias de tomas: una característica introducida en el S10, analizará la escena y sugerirá la mejor composición. La cámara te sugerirá la mejor toma que puedes tomar y te ayudará a alinearla usando una guía en la pantalla. Abra la aplicación Cámara y toque el engranaje de configuración y encontrará la opción para encender.

Usa el optimizador de escenas para mejorar tus fotos: el optimizador de escenas usa inteligencia artificial (IA) para mejorar tus fotos, además de permitir fotos nocturnas de mano más largas. En la aplicación de la cámara, seleccione el código de configuración en la parte superior izquierda y, a continuación, active el 'Optimizador de escenas'. Cuando haya tomado una foto, verá que se ajusta automáticamente ante sus ojos, con un símbolo circular doble que muestra que la cámara ha realizado optimizaciones.

Use el modo nocturno para obtener mejores tomas con poca luz: el modo nocturno toma exposiciones prolongadas con poca luz y se enciende automáticamente, lo que puede ver cuando se muestra un símbolo de la luna en forma de cresta en amarillo en la esquina inferior derecha del visor de la aplicación Cámara. Toque este ícono de luna, volviendo el contorno blanco, y se apagará.

Cómo salir de un modo: si selecciona un modo de cámara, desde el menú 'Más', por ejemplo, y desea volver al valor predeterminado, no es obvio de inmediato cómo se expresa esto. Si tiene activado el control de gestos, tendrá que deslizar hacia atrás para volver al visor normal; de lo contrario, use el botón Atrás de la tecla programable de Android (sin embargo, si está en el modo Foto predeterminado, el botón Atrás cerrará la aplicación Cámara).

Inicio rápido de la cámara: de forma predeterminada, una doble pulsación en el botón lateral iniciará la cámara. Si desea cambiar esto para, por ejemplo, abrir otra aplicación, diríjase a configuración> funciones avanzadas> tecla lateral.

Cambiar los modos de la cámara: puede pasar de un modo a otro desde el visor de la aplicación Cámara: Foto es el valor predeterminado, con Video y más a la derecha, Retrato a la izquierda.

Edite los modos de cámara disponibles: no tiene que ceñirse a las opciones predeterminadas anteriores; puede agregar o eliminar los modos que le resulten más útiles. Dirígete a Más, donde verás que aparece un 'Agregar+' en la parte inferior derecha. Toque eso y le permitirá arrastrar los modos que desee a la barra deslizable, por lo que no necesita abrir Más para seleccionar.

Cambie rápidamente de la cámara trasera a la delantera: simplemente deslice hacia arriba o hacia abajo cuando esté en la aplicación Cámara y alternará entre las vistas de la cámara trasera y delantera. O puede presionar dos veces el botón de encendido nuevamente y las cámaras cambiarán.

Habilite la captura sin procesar: si desea que se guarden los archivos DNG, así como los archivos JPEG normales, diríjase a la configuración de la aplicación Cámara y seleccione "Formatos de imagen". Aquí encontrará la opción de guardar 'copias RAW' y también activar HEIF (imágenes de alta eficiencia).

Habilite la estabilización de video: hay dos versiones de estabilización: una en la configuración de la cámara que parece aplicarse a todo, o 'Super Steady', siendo esta última mucho más dramática. Cuando esté en Video, verá una mano con líneas onduladas alrededor de su ícono: toque esto, se perfilará en amarillo para mostrar que está activo. Nota: con Super Steady activo, la resolución de captura alcanza un máximo de 1080p60. Si ha seleccionado 8K o UHD (4K), la cámara cambiará automáticamente a FHD.

Graba en video HDR10+: HDR10+ es una característica beta (o 'Labs'). Abra la aplicación Cámara, presione el engranaje de configuración, luego seleccione 'Opciones de grabación avanzadas'. Aquí verá la opción para el formato de captura de alto rango dinámico, pero solo está disponible si está grabando 1080p30: cualquier resolución o velocidad de fotogramas más alta y estará atenuada.

Tome un autorretrato: simplemente cambie a la cámara frontal y seleccione Retrato en el menú. Hay siete efectos y fondos diferentes para probar, que se abren a través del pequeño símbolo circular en la parte inferior derecha del visor.

Se suponía que la pantalla de borde haría que los bordes curvos fueran más útiles al ofrecer un pequeño menú escondido alrededor del borde. Pero aunque el S22 y el S22+ tienen pantallas planas, ¡todavía ofrecen esta funcionalidad!

Agregue o elimine paneles de borde: diríjase a configuración> pantalla> paneles de borde. Toque Paneles dentro de esto y verá la selección de paneles disponibles y podrá agregar y eliminar los que no desee. Cíñete a lo útil, de lo contrario pasarás más tiempo navegando y menos tiempo haciendo.

Mueva el controlador del panel de borde a cualquier lugar que desee: puede mover el controlador de borde (donde tiene que deslizar para abrir los paneles de borde) a cualquier lugar a la izquierda o a la derecha de la pantalla. Simplemente manténgalo presionado y podrá arrastrarlo. Si no desea poder moverlo, puede bloquear la posición en la configuración, como se muestra a continuación.

Cambie el tamaño y la transparencia del controlador del panel de borde: diríjase a configuración> pantalla> paneles de borde> controlador. Dentro de estas configuraciones, puede cambiar el mango, incluso hacerlo invisible, cambiar el color, el tamaño y, si lo desea, hacer que vibre cuando se toca.

Desactive los paneles de borde: diríjase a configuración> pantalla> panel de borde. Simplemente desactívelo y el acceso directo desaparecerá.

Bixby es el asistente de Samsung. Hizo su debut en el Samsung Galaxy S8 en 2017. El asistente puede hacer una variedad de cosas, pero básicamente se divide en Bixby Voice y Bixby Vision. Hemos cubierto algunos consejos de Bixby en la sección de asistentes digitales anterior. Si desea saber más sobre Bixby, tenemos una función completa de Bixby para que la disfrute .

Activar o desactivar el botón Bixby: Bixby está integrado en el botón de encendido. Si desea cambiar esto, vaya a configuración> funciones avanzadas> tecla lateral.

Configure una rutina de Bixby: diríjase a configuración> funciones avanzadas> Rutinas de Bixby. Haga clic en esto y hay varias opciones de rutina. Por ejemplo, cuando viaja al extranjero, apaga los datos móviles automáticamente. Puede crear rutinas personalizadas basadas en la apertura de una aplicación, lo cual es excelente para jugar, por ejemplo.

Use Bixby para acceder a la configuración de su teléfono: una de las cosas encantadoras de Bixby es que se puede usar para acceder a la configuración de su dispositivo Galaxy. Abra Bixby ya sea a través del botón o diciendo "Hola Bixby", luego diga lo que desea cambiar en su teléfono.

Use Bixby Vision para traducir: abra la aplicación Cámara y encontrará Bixby Vision en la sección Más, arriba a la izquierda. Toca esto y se abrirá Vision. De forma predeterminada, está configurado para leer códigos de barras y compras, pero abra el menú y encontrará la opción de activar la traducción, que es mucho más útil.

Tome una captura de pantalla: presione los botones para bajar el volumen y el botón de espera al mismo tiempo, pero no por mucho tiempo, de lo contrario se activará la pantalla de apagado.

Deslizar la palma de la mano para obtener una captura de pantalla: si no desea presionar los botones, deslice el borde de la mano por la pantalla. Esto se puede desactivar en Configuración> Funciones avanzadas> Movimientos y gestos> Deslizar la palma de la mano para capturar.

Baje el brillo de la pantalla: no sorprende que el brillo de la pantalla sea uno de los mayores usos de la batería. Deslice hacia abajo para ver el tono de notificación y adapte el control deslizante de brillo como se ajuste.

Cambie la resolución: Cuanta más resolución esté sirviendo, mayor será el agotamiento de la batería que sufrirá. Nuevamente, las instrucciones están más arriba en la página, pero diríjase a configuración> pantalla para encontrar la opción.

Active el modo oscuro en su dispositivo: hay algunas pruebas de que el uso del modo oscuro reduce la potencia que necesita el teléfono para iluminar todos esos fondos blancos. Nuevamente, está en la configuración de pantalla como lo primero que verá.

Desactive las funciones que no está usando: los teléfonos Samsung vienen repletos de funciones y no las usará todas. En muchos casos puedes apagarlos. Eso podría incluir todo lo relacionado con Bixby, NFC, la segunda ranura para tarjeta SIM, paneles de borde, iluminación de borde, todas las notificaciones de vibración, etc.

Ver lo que está consumiendo batería: Dirígete a configuración> cuidado de la batería y el dispositivo. Toque el panel 'Batería', que le mostrará la duración estimada restante de la batería. Desplácese hacia abajo y podrá ver qué aplicaciones han consumido más la duración de la batería; es posible que encuentre algunas sorpresas aquí que se ejecutan en segundo plano, por lo que puede buscarlas en la configuración de la aplicación para eliminar ciertos permisos u operaciones en segundo plano.

Mire su historial de uso de la batería: en la página de uso de la batería detallada anteriormente, puede desplazarse hasta "últimos 7 días". Al desplazarse hacia abajo en la página, se revelarán las aplicaciones que usaron más batería la semana pasada, lo que ayudará aún más a identificar a los peores culpables: algunas lo sorprenderán, otras simplemente reflejan sus hábitos de uso.

Active el modo de ahorro de energía: presione el acceso directo en la configuración rápida o diríjase a configuración> cuidado de la batería y el dispositivo> batería. Aquí puede activar el modo de ahorro de energía, con algunas opciones sobre qué acciones se toman para ahorrar batería. Limitará el uso de la red en segundo plano, la sincronización, el acceso a la ubicación y la suavidad del movimiento a 60 Hz. También hay opciones separadas seleccionadas por el usuario para desactivar la pantalla siempre encendida, limitar la velocidad de la CPU al 70 %, disminuir el brillo en un 10 %, apagar la conectividad 5G.

Tiempo hasta carga completa: el tiempo de carga se muestra cuando se conecta a un cargador. Mire la parte inferior de la pantalla de bloqueo y en la pantalla de estado de la batería. Si está cargando rápidamente, lo dirá y el tiempo restante estimado.

