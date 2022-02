¿Qué es Vision Booster de Samsung y cómo funciona?

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - ¿Alguna vez miró su teléfono mientras estaba afuera y no pudo ver la pantalla claramente porque parecía demasiado oscura?

Bueno, Samsung tiene una nueva solución para ese problema específico: Vision Booster.

Cuando el sol es tan brillante, su pantalla puede ser difícil de ver. Esto se debe a que el sol que se refleja en la pantalla supera la cantidad de luz que sale de la pantalla.

Sin embargo, el Galaxy S22 Ultra no tendrá este problema porque ofrece una función llamada Vision Booster, así como un brillo máximo de 1715 nits. Pero Vision Booster no es la forma en que Samsung simplemente hace que una pantalla sea más brillante. Utiliza hardware y software para preservar los detalles y aumentar la calidad de visualización. La idea es que Vision Booster mejorará automáticamente su pantalla, sin importar las condiciones de iluminación, pero partes de lo que esté mirando no se perderán en el proceso. Los negros serán súper negros y los colores serán vibrantes.

Vision Booster mejora la visibilidad de la pantalla al "considerar la intensidad de la luz del entorno y su influencia en la pantalla", dijo Samsung. El algoritmo detrás de la tecnología analiza los datos del histograma de todo el contenido que aparece en la pantalla, inspeccionando el valor de cada píxel. Luego, asigna mapas de tonos para ajustar la pantalla, haciendo que las áreas oscuras sean más brillantes, los colores más ricos y maximizando el contraste de color. También mejora el contraste entre los aspectos oscuros y claros del contenido digital, para una calidad de imagen más brillante, con una relación de contraste de 3,000,000:1.

El resultado es una imagen más nítida, incluso bajo la luz solar directa.

Al anunciar Vision Booster, Samsung admitió que la tecnología poderosa requiere más energía y, por lo tanto, genera más calor.

Para hacer frente a esto, el Galaxy S22 Ultra está equipado con un nuevo sistema diseñado para disipar el calor. Cuenta con un nuevo material de interfaz térmica (TIM), una sustancia que mejora la transferencia de calor entre superficies. Su nuevo TIM se desarrolló utilizando un nuevo tipo de gel más espeso para conducir el calor más rápido. Samsung llama a esto "Gel TIM". Por encima del Gel TIM está el Nano TIM, que según Samsung mueve el calor más rápido a la cámara de vapor y protege la interferencia electromagnética del AP. Está fabricado con un material de nanofibras flexibles que es más resistente a la presión.

Samsung también movió la cámara de vapor para maximizar la difusión del calor. La nueva cámara de vapor está diseñada para cubrir el área desde el punto de acceso hasta la batería. También está hecho de un nuevo acero inoxidable de doble unión e increíblemente delgado. Desde la cámara de vapor, el calor se mueve hacia la lámina de grafito, que difunde el calor horizontalmente lejos de la cámara de vapor. Todas estas mejoras, combinadas con el software de gestión térmica de Samsung, significan que el Galaxy S22 Ultra debería poder disipar rápidamente el calor incluso cuando se activa Vision Booster.

Actualmente, está limitado al nuevo Galaxy S22 Ultra.

Escrito por Maggie Tillman.