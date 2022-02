Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Samsung ha acompañado el lanzamiento de la serie Galaxy S22 con un anuncio descarado realizado en conjunto con el equipo detrás del éxito de Netflix Bridgerton.

El anuncio se realizó con la productora Shondaland y está protagonizado por Golda Rosheuvel, quien repite su papel de la reina Charlotte. Parece que no le divierte una serie de inventos que desfilan frente a ella, hasta que le llaman la atención las imágenes de la familia de teléfonos S22 de Samsung . Es una pena que tenga que esperar 209 años hasta que los teléfonos se hagan realidad.

Es todo un lugar divertido y está destinado a provocar una risita o dos de los fanáticos de Bridgerton . Puedes verlo en la parte superior de esta página.

Los dispositivos Samsung Galaxy S22 , Galaxy S22+ y Galaxy S22 Ultra se han anunciado durante la presentación Unpacked de Samsung que se muestra hoy, miércoles 9 de febrero de 2022.

El S22 y el S22+ son similares en diseño y características, siendo la pantalla el principal diferenciador: 6,1 y 6,6 pulgadas respectivamente.

El Samsung Galaxy S22 Ultra es un caldero de pescado diferente ya que, con su lápiz óptico S Pen incluido, es más un reemplazo para la serie Galaxy Note que cualquier otra cosa. Es realmente el buque insignia de Samsung para 2022.

Puede ver más en nuestro resumen aquí: Samsung Galaxy S22 vs S22 Plus vs S22 Ultra: ¿Cuáles son las diferencias?

Escrito por Rik Henderson.