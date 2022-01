Fugas de fecha y hora de lanzamiento de Samsung Galaxy S22, no mucho ahora

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Los próximos dispositivos insignia de Samsung ya casi están aquí, pero si bien la compañía surcoreana confirmó que se llevaría a cabo un evento en febrero, aún no ha revelado oficialmente la fecha de ese evento.

Los informes anteriores indicaron el 8 de febrero de 2022, aunque el filtrador confiable Evan Blass ahora ha publicado una imagen de lo que parece ser la invitación Galaxy Unpacked, que revela tanto una fecha, una diferente, como una hora.

La imagen publicada por Blass dice que el evento Samsung Galaxy Unpacked tendrá lugar el 9 de febrero de 2022 a las 15:00. Desafortunadamente, no revela la zona horaria. La invitación también dice "The Epic Standard", lo que sugiere la fusión de las gamas Galaxy S y Galaxy Note, especialmente dado que el eslogan parece haber sido escrito con el S Pen.

Ha habido numerosos rumores y versiones en torno a la serie Galaxy S22 hasta el momento. Se espera que el Galaxy S22 Ultra vea más rediseño que el Galaxy S22 y el S22 Plus, con la inclusión del S Pen integrado en el dispositivo, en lugar de solo admitirlo como lo hizo el Galaxy S21 Ultra .

Los precios de los dispositivos también se filtraron en Twitter recientemente, con la sugerencia de que el Galaxy S22 comenzaría en 849 €, mientras que el Galaxy S22 Plus comenzaría en 1049 €. Se dice que el Galaxy S22 Ultra comienza en € 1249. Por supuesto, Samsung todavía no ha confirmado nada, aunque si Blass es exacto, no debería haber mucho más que esperar.

Puede leer todos los rumores que rodean al Galaxy S22 Ultra en nuestra función separada . También tenemos una función para el S22 y el S22 Plus .

Escrito por Britta O'Boyle. Edición por Rik Henderson.