(Pocket-lint) - Se toma casi como rojo que Samsung finalmente dará a conocer su próximo teléfono "Fan Edition" durante el CES 2022 la próxima semana.

Se espera que el Samsung Galaxy S21 FE 5G, retrasado durante mucho tiempo y una vez que se pensó abandonado, haga su debut durante el discurso de apertura del CES de Samsung o muy poco después. Se lanzará ligeramente una semana después, lo que garantiza que tenga la oportunidad de brillar antes de que llegue la serie Samsung Galaxy S22 en febrero / marzo.

Honestamente, no queda mucho por "desvelar" como tal. Debido a sus numerosos retrasos, ha sido objeto de más filtraciones y rumores que la mayoría de los rangers medios, incluidos algunos videos del teléfono en persona.

El último, un unboxing, ha sido publicado en YouTube por MMMike , quien afirma tener el modelo de consumidor.

En él, podemos ver la caja y el teléfono en color oliva, incluso encendidos para demostrar que funciona. No podemos validarlo, y al propio Samsung no le gustan mucho este tipo de filtraciones en estos días (habiendo enviado avisos de eliminación por prácticas similares), pero parece lo suficientemente convincente. Y aunque no es un clip largo, MMMike también ha publicado lo que él llama una "revisión" del teléfono.

Si es kosher, el Samsung Galaxy S21 FE parece un teléfono decente, especialmente porque escuchamos que comenzará en solo £ 699, por lo que es poco probable que cobre una gran tarifa en un plan móvil decente.

Mantendremos nuestros oídos atentos a la preparación de CES en caso de que haya más rumores.

