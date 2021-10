Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - La línea Samsung Galaxy S22 seguirá las generaciones anteriores y contará con dos versiones separadas: una con un chip Exynos 2200 y otra con el rumoreado Qualcomm Snapdragon 898.

Este último no se dará a conocer oficialmente hasta finales de este año, y el nombre aún no está completamente confirmado, pero una pista del reportero tecnológico Max Weinbach sugiere que los próximos teléfonos insignia de Samsung incluirán nuevamente modelos que cuentan con ambos chips.

Este ha sido el caso durante varios años en la línea Galaxy, no siempre con buenos resultados, con las versiones de Europa que generalmente presentan el último chip Exynos y la versión de América del Norte que alberga el último equivalente Snapdragon de Qualcomm.

oh sí s22, s22 +, s22 ultra va a tener un exynos 2200 y una versión snapdragon 898



lo encontré hace unas semanas - Max Weinbach (@MaxWinebach) 22 de octubre de 2021

No está claro a partir de la nota de Weinbach en Twitter si la división regional seguirá el mismo patrón que en años anteriores, pero la medida, si resulta ser cierta, podría ser vista como un riesgo potencial por Samsung. No estamos muy lejos, no lo olvidemos, de que Samsung esencialmente admitió que el chip Exynos 990 fue un desastre .

Aunque los chips de los dos fabricantes son generalmente comparables en papel, la implementación de los chips Exynos ha sido bastante heterogénea en los modelos Galaxy recientes, incluso si el último Galaxy S21 mejoró ligeramente las cosas.

Con la escasez global de chips y productos electrónicos aún en curso, nos inclinamos a creer que Samsung continuará siguiendo la misma fórmula de años anteriores, en lugar de sacudir el barco e intentar lanzar una versión a granel.

Sin embargo, todavía estamos a unos meses de la confirmación, así que tómate todo esto con una pizca de sal. También mantendremos los ojos bien abiertos para detectar más rumores y sugerencias sobre la próxima línea.