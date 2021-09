¿Samsung Galaxy S22 contará con una batería más pequeña que S21?

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Samsung reducirá la capacidad de la batería en su buque insignia Galaxy S-series en 2022, y eso incluye el Galaxy S22 estándar, según un informe reciente.

Si la información es precisa, verá que el Galaxy S22 desciende a una capacidad típica de 3700 mAh. Eso es 300 mAh menos que la batería de 4000 mAh en el Galaxy S21 estándar de este año.

El informe, publicado originalmente en holandés por GalaxyClub , también dice que se afirma que la batería del Galaxy S22 + es de 4500 mAh (en comparación con los 4800 mAh del S21 + ).

De los tres modelos de la serie, parece que solo el S22 Ultra contará con el mismo tamaño de batería que su predecesor.

Las historias de baterías que posiblemente se están volviendo más pequeñas son poco alentadoras, especialmente en los teléfonos Samsung que, en el pasado, lucharon por igualar la duración de la batería de la competencia.

Sin embargo, se afirma que tanto el S22 como el S22 + funcionarán a niveles similares a los del S21 y S21 + gracias a la introducción de una pantalla OLED con mayor eficiencia energética.

De hecho, es posible que duren más si el panel cumple con su promesa de un ahorro de energía de 25 por envío. También existe la posibilidad de que un nuevo procesador también signifique que se use menos energía, dependiendo de su arquitectura.

Si estos rumores resultan ser ciertos o no, es otro asunto completamente diferente. Pero si Samsung usa una pantalla más eficiente y un procesador más eficiente, es muy probable que no notemos ningún efecto negativo de una batería más pequeña. Simplemente no se ve muy bien en una hoja de especificaciones.