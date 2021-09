Samsung Galaxy Note 22 podría estar sucediendo después de todo

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - La serie Samsung Galaxy Note ha vuelto a ser noticia. Su futuro ha estado en el aire desde hace un tiempo, con una serie de informes contradictorios, algunos de los cuales afirman que veremos un modelo en 2022 y otros dicen que no veremos otro modelo en absoluto.

El 9 de septiembre se informó que Samsung no había renovado la marca registrada para el nombre de Galaxy Note, dejando a algunos asumiendo que eso significaba la muerte de la línea después de todo, a pesar de que Samsung había dicho previamente que todavía estaba comprometido con la serie, pero que no lo haría. No habrá nuevo modelo en 2021.

El último informe respalda esto, con Ice Universe, que anteriormente publicó la historia de la marca registrada, tuiteando que alguien en la cadena de suministro de hecho ha visto evidencia de que el Galaxy Note continúa existiendo.

alguien en la cadena de suministro ha visto evidencia de la existencia del Galaxy Note de próxima generación. - Universo de hielo (@UniverseIce) 11 de septiembre de 2021

Samsung no ha confirmado ni negado si la línea Note continuaría siguiendo los rumores más recientes. Es plausible que no considere que elSamsung Galaxy S21 Ultra es compatible con el S Pen, una de las características principales de la serie Note, y el Galaxy Z Fold 3 también es compatible con un S Pen.

Dicho esto, la sugerencia de evidencia que respalda su existencia encaja con otros informes de que Samsung no ha renunciado a la gama, pero el momento de lanzamiento puede cambiar. El lanzamiento del Note anteriormente solía realizarse en agosto, pero por el momento no está claro cuándo aparecerá el Note 22 o si aparecerá.

Sin embargo, puede realizar un seguimiento de todos los rumores contradictorios en nuestra función separada del Note 22.

La pelusa de bolsillo planta otros 1,000 árboles con Resideo Por Stuart Miles · 13 Septiembre 2021