Samsung finalmente está eliminando anuncios de sus aplicaciones predeterminadas

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - En una maniobra con diez años de retraso, Samsung ha anunciado que la empresa dejará de publicar anuncios en algunas de sus aplicaciones de stock "básicas" integradas en la línea Galaxy de teléfonos inteligentes y tabletas.

En un informe señalado por primera vez por el medio coreano Yonhap y confirmado en una declaración obtenida por The Verge , Samsung ya no requerirá manualmente a los usuarios que no quieran ser molestados con anuncios que los desactiven dentro de Samsung Weather, Samsung Pay y Samsung Theme. aplicaciones.

"Samsung ha tomado la decisión de dejar de publicar anuncios en aplicaciones propietarias"

Inicialmente, hubo cierta confusión sobre si la eliminación de anuncios se produciría en todas las aplicaciones de acciones de Samsung o solo en las tres mencionadas anteriormente, pero la compañía luego aclaró que, por el momento, la eliminación solo se llevará a cabo en esas tres específicamente.

Se espera que la actualización llegue "a finales de este año", y teniendo en cuenta que Samsung generalmente lanza los principales lanzamientos de su skin One UI para Android en el cuarto trimestre de cada año, tiene sentido que probablemente veamos esta actualización implementada casi al mismo tiempo.

