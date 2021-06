Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Fue solo a principios de junio que comenzaron a aparecer las filtraciones iniciales sobre el Samsung Galaxy S21 FE, la Fan Edition, es decir, el buque insignia más asequible de la gama Galaxy, lo que sugiere que no estaba demasiado lejos del lanzamiento.

Ahora, sin embargo, los rumores sugieren que no veremos un Galaxy S21 FE hasta finales de 2021.

¿El motivo del retraso? Bueno, es probable que todo sea parte integral de una escasez de chips en curso. La misma razón por la que tampoco veremos un nuevo modelo Galaxy Note en 2021, es decir, si alguna vez hay otro dispositivo en esa serie .

En un momento en que otros fabricantes están surgiendo todo tipo de variantes de dispositivos (y no siempre con éxito), sí, Xiaomi, lo estamos mirando , y otros están recortando, según se informa, Apple no continuará con el iPhone Mini , por ejemplo, un retraso puede no ser tan malo como parece. Vale la pena esperar por la calidad.

Y el Galaxy S21 FE de hecho suena con la calidad de las filtraciones adicionales de las que hemos oído hablar . Se espera que cuente con un procesador Snapdragon 888, pantalla de 6.5 pulgadas con frecuencia de actualización de 120Hz, sellado contra la intemperie IP68 y una cámara trasera triple en la misma línea de diseño que el Galaxy S21 original .

Sin embargo, lo que realmente lo venderá es el precio aún desconocido. El precio de venta inferior al buque insignia es lo que realmente ayudó a la Fan Edition a sobresalir la primera vez, por lo que si está equilibrado correctamente para la segunda ronda, no nos preocupemos y nos enfrasquemos en el juego de espera que vale la pena ...

Escrito por Mike Lowe.