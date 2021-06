Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Una reciente filtración de especificaciones sugiere que Samsung reducirá el tamaño de los tres modelos de la familia Galaxy S22, en comparación con la serie S21. Significado: los S22, S22 Plus y S22 Ultra normales tendrán pantallas más pequeñas que sus predecesores.

Según la filtración, el Galaxy S22 contará con una pantalla de 6.06 pulgadas (frente a 6.2 pulgadas en el S21), el S22 Plus tendrá 6.55 pulgadas (frente a 6.7 pulgadas en el S21 Plus) y el S22 Ultra lo hará. ser de 6,81 pulgadas (frente a 6,9 pulgadas en el S21 Ultra).

Si es cierto, muchos lo verán como un movimiento necesario, ya que Samsung pasó de pantallas curvas a pantallas planas. Sin las curvas de generaciones anteriores, incluso el Galaxy S21 normal se sentía como un teléfono mucho más grande que el Galaxy S20 del año anterior, lo que lo hacía sentir menos compacto.

Si Samsung cambia a paneles más pequeños pero conserva el diseño de frente plano, devolvería esa sensación de compacidad en el modelo más pequeño y también significaría que el modelo Ultra más grande no se sentiría tan descomunal. O al menos, esa es la esperanza.

La filtración se produce a través del filtrador de Twitter @MauriQHD, que tiene un historial razonable cuando se trata de filtrar la próxima información del teléfono.

Galaxy S22



6,06 "

6.55 "

6,81 "

Solo Ultra es LTPO



de mi fuente Hades (7/8 correcto) pic.twitter.com/Rfbd4VSdT7 - Mauri QHD (@MauriQHD) 11 de junio de 2021

Además de sugerir tamaños de pantalla, la filtración también especula que el S22 Ultra será el único que utilizará la tecnología de pantalla LTPO que permite frecuencias de actualización adaptables.

Eso significa que la pantalla puede ajustarse automáticamente y alcanzar altas frecuencias de actualización cuando sea necesario, pero bajar a casi quietud para ahorrar batería cuando sea necesario.

Naturalmente, aún está por verse si algo de esto es cierto o no. Samsung no ha anunciado nada todavía y probablemente no lo hará hasta el próximo año.

Escrito por Cam Bunton.