Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Samsung planea realizar un evento de prensa esta primavera, lo que lo convierte en el segundo evento que realiza en 2021. La compañía ha anunciado que su próximo Unpacked tendrá lugar el 17 de marzo de 2021 a las 10 am ET / 7 am PT, con la invitación específicamente llamándolo “Galaxy Awesome Desempaquetado".

Dado que la serie Galaxy A se ha filtrado repetidamente en las últimas semanas, junto con el tema del evento "impresionante", se puede esperar que se lancen los Galaxy A52 y A72. Pero estos son guardabosques medios, por lo que un evento completo dedicado a ellos es extraño. Parece que el A52 5G recibirá actualizaciones de seguridad mensuales, lo que generalmente es solo para teléfonos de gama alta, por lo que quizás Samsung quiera que los tomemos en serio.

Samsung supuestamente incluyó un video de transmisión en vivo para su evento March Unpacked a principios de esta semana, revelando accidentalmente que los teléfonos se lanzarán el 17 de marzo de 2021. Samsung supuestamente eliminó el video una vez que la información se hizo pública. De cualquier manera, sabíamos que se acercaba el evento.

Se espera que el Galaxy A52 y el Galaxy A72 estén disponibles en versiones 4G LTE y 5G, con las variantes 4G que ofrecen una frecuencia de actualización de 90Hz, y los modelos 5G obtendrán una frecuencia de actualización de 120Hz. El Galaxy A52 podría tener una pantalla Super AMOLED Infinity-O de 6.5 pulgadas, mientras que el Galaxy A72 debería tener una pantalla Super AMOLED Infinity-O de 6.7 pulgadas. Ambos lucirán Gorilla Glass 5.

Ofertas de Prime Day de Amazon EE. UU. 2021: aquí es donde le traemos todas las grandes ofertas de Prime Day de Amazon EE. UU. Por Maggie Tillman · 10 Marzo 2021

Puede esperar lectores de huellas dactilares en pantalla, Snapdragon 720G para las variantes 4G, Snapdragon 750G para las variantes 5G, 6GB / 8GB de RAM y almacenamiento interno de 128GB / 256GB, certificación IP67 para resistencia al polvo y al agua, y Android 11. A 4.500mAh La batería debe estar en el Galaxy A52, mientras que el Galaxy A72 debe tener una batería de 5,000 mAh. Ambos tendrán carga rápida de 25W.

En términos de cámaras, se cree que los teléfonos cuentan con configuraciones de cuatro cámaras y cámaras para selfies de 32 megapíxeles. Para ver la presentación de estos teléfonos y confirmar usted mismo todas estas especificaciones, sintonice el canal de YouTube de Samsung.

Escrito por Maggie Tillman.