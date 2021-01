Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Samsung ha anunciado su familia de dispositivos 2021, con la serie Galaxy S21. En el lanzamiento, comprende el Galaxy S21 normal, el S21 + un poco más grande y finalmente el Galaxy S21 Ultra en la parte superior del árbol.

Los nuevos teléfonos se lanzan en One UI 3.1, con Android 11 y brindan una gran cantidad de funciones para los usuarios de Samsung: algunas las habrá visto antes, otras las encontrará por primera vez. Aquí hay una guía detallada para que se familiarice con los nuevos teléfonos.

Consejo principal del Samsung Galaxy S21: si tiene dificultades para encontrar cosas, deslice hacia abajo la configuración rápida y encontrará una opción de búsqueda en la parte superior. Simplemente comience a escribir su consulta de búsqueda y esto busca universalmente en su teléfono y devuelve configuraciones, aplicaciones, contactos y citas del calendario. Es realmente poderoso. También puede iniciarlo abriendo la bandeja de aplicaciones y tocando la barra del buscador en la parte superior.

Cómo apagar o reiniciar el Samsung Galaxy S21: Samsung ha reconfigurado la tecla lateral en el S21, como lo hizo en el S20, por lo que una pulsación larga iniciará Bixby de forma predeterminada, en lugar de apagar el dispositivo como (casi) todos los demás. teléfono en el planeta. Para apagar el teléfono, deslice hacia abajo el panel de configuración rápida y toque el icono de encendido allí. Entonces puedes apagar el teléfono. En esa pantalla también hay un acceso directo a la configuración de la tecla lateral para que pueda cambiar la función si lo necesita.

La pantalla de inicio es parte del lanzador. Es el lugar donde desbloquea su teléfono, el lugar para los atajos de aplicaciones o los widgets, y el lugar al que regresa cuando termina de hacer algo en una aplicación.

Active la navegación por gestos de Android 11: de forma predeterminada, el S21 ofrecerá los tres iconos de Samsung para la navegación. Si desea cambiar a los gestos de Android 11, abra configuración> pantalla> barra de navegación. Aquí tienes la opción de botones o gestos de deslizamiento. Puede tocar "más opciones" para personalizar, pero con gestos de deslizamiento, su teléfono le permitirá deslizar el dedo hacia adentro desde un lado para regresar, hacia arriba desde la parte inferior para ir a casa, al igual que otros dispositivos Android.

Personaliza la barra de navegación: si te quedas con los controles de navegación en pantalla, puedes personalizar el orden. Dirígete a configuración> pantalla> barra de navegación y puedes cambiar el orden de los botones.

Edite su pantalla de inicio: una pulsación larga en el fondo de pantalla en cualquier pantalla de inicio le permite editar el fondo de pantalla, temas, widgets, páginas u otras configuraciones. Esta área también le permitirá agregar o eliminar pantallas completas, por lo que si desea una página de widgets, aquí es donde debe ir para agregarla.

Obtenga más en su pantalla de inicio: puede cambiar el tamaño de la cuadrícula de la pantalla en la que se ubican sus accesos directos y widgets, según la densidad que desee que tenga la pantalla de inicio. Mantenga presionado el fondo de pantalla y seleccione "configuración de la pantalla de inicio". Seleccione 4x5 para mantener las cosas bastante claras, 4x6, 5x5 o 5x6 para meter más. Tendemos a usar 5x6; de lo contrario, las cosas parecen demasiado grandes, pero esto se reduce a preferencias personales.

Cómo acceder a Google Discover: una de las nuevas funciones que llega con One UI 3.1 es el acceso a Google Discover, al que puede acceder desde la parte izquierda de la pantalla de inicio. Si no está allí, mantenga presionada la pantalla de inicio y luego deslice hacia la derecha para acceder a la página de la izquierda. Aquí verá la opción de tener Google Discover, Samsung Free o apagar esta página por completo. (El nombre puede ser diferente en diferentes regiones, hemos visto Upday, Samsung News, Bixby Home y otros elementos en esta posición antes).

Cambiar el tamaño de los widgets: muchos widgets pueden cambiar de tamaño. Una pulsación larga los selecciona. Cuando levantas el dedo, puedes arrastrar el cuadro azul que aparece y cambiar el tamaño de tu widget. Incluso puede cambiar el tamaño o reposicionar el cuadro de búsqueda de Google.

Personalizar la barra de estado: esta es la información que se encuentra en la parte superior de la pantalla. Dirígete a configuración> notificaciones> configuración avanzada> barra de estado y tienes algunas opciones. Puede limitarse a tres iconos de notificación o puede tener todos. También puede activar o desactivar el porcentaje de batería.

Permitir que su página de inicio funcione en horizontal: esta opción permitirá que la pantalla de inicio y la bandeja de aplicaciones, la configuración, etc., se muestren en horizontal. Está desactivado de forma predeterminada, pero puede activarlo en la configuración> configuración de la pantalla de inicio> rotar al modo horizontal. Enciéndalo para que la rotación se vuelva horizontal, de modo que si está cambiando de los juegos a la visualización de películas, no tendrá que volver al retrato.

Crear una carpeta: simplemente arrastre una aplicación encima de otra en la pantalla de inicio y se crea una carpeta. Para eliminar una aplicación de una carpeta, abra la carpeta y mantenga presionada una aplicación y obtendrá un menú emergente que le permite eliminar esa aplicación. Para agregar aplicaciones, arrástrelas a una carpeta o presione el botón "+" dentro de la carpeta para agregar aplicaciones.

Cambiar el color o el nombre de una carpeta : abra una carpeta e ingrese el nombre que desee en la parte superior. Si no quiere un nombre, déjelo en blanco. Para cambiar el color de fondo de la carpeta, toque el punto en la esquina derecha y seleccione un nuevo color, incluidos colores completamente personalizados.

Eliminar una carpeta: si ya no desea una carpeta, mantenga presionado y luego presione Eliminar. La carpeta y los accesos directos de la aplicación desaparecerán.

Mostrar sugerencias de aplicaciones en aplicaciones recientes: cuando toca el botón de aplicaciones recientes, o desliza lentamente hacia arriba si está usando gestos de Android 10, obtendrá miniaturas de las páginas de sus aplicaciones recientes, pero también una línea de aplicaciones sugeridas en la parte inferior. Estos se basan en lo que el Galaxy S21 cree que podría desear en función de las aplicaciones utilizadas recientemente. Si no quieres esto, abre el menú en la parte superior derecha de la barra de búsqueda y desactiva las "aplicaciones recomendadas".

Hay muchas opciones de conectividad, algunas de las cuales quizás ni siquiera conozcas en el Galaxy S21.

Cómo configurar eSIM: si eSIM está habilitado en su dispositivo, se le invitará a configurar esto cuando configure el dispositivo por primera vez. Si desea hacerlo después de la configuración inicial, diríjase a configuración> conexiones> administrador de tarjeta SIM> agregar plan móvil. Esto le permitirá configurar su eSIM.

Cómo usar Samsung DeX: La experiencia de escritorio (DeX) es una función estándar en el Galaxy S21 que le permite usar su teléfono como una computadora de escritorio, ya sea a través de una PC o con un televisor o monitor. Primero, deberá activar DeX en el teléfono en configuración> funciones avanzadas> Samsung DeX. Una vez que lo haya activado, deberá instalar la aplicación Samsung DeX en su PC o deberá conectar el monitor a su teléfono a través de la conexión USB-C en la parte inferior. También funcionará a través de concentradores USB-C.

Llamadas y mensajes de texto en otros dispositivos: con la cuenta de Samsung, puedes permitir que las llamadas y los mensajes lleguen a otros dispositivos Samsung, como una tableta, lo que significa que no tienes que cambiar de dispositivo todo el tiempo mientras trabajas. Dirígete a configuración> funciones avanzadas> llamadas y mensajes de texto en otros dispositivos y enciéndelo. Eso significará que los mensajes de texto y las llamadas al número en su teléfono se sincronizarán con sus otros dispositivos Samsung.

Administre Android Auto en su dispositivo Samsung: los teléfonos Samsung le permitirán personalizar la experiencia de Android Auto. Dirígete a configuración> configuración avanzada> Android Auto. Aquí puede personalizar las aplicaciones que se muestran en Android Auto, así como cambiar algunas otras configuraciones.

Samsung impulsa a Bixby como su asistente digital, mientras que como teléfono Android también obtienes el Asistente de Google. Instale Alexa y eso se convierte en una opción, aunque Samsung también le permitirá acceder a Finder y Samsung Internet también a través de la misma ruta. Aquí están todas las opciones de gestión para esos asistentes virtuales.

Acceda al Asistente de Google: una pulsación larga en el botón de inicio en pantalla virtual iniciará el Asistente de Google. A continuación, puede hablar con Google y obtener la experiencia completa que pretendía Mountain View. Esto se sincroniza con su cuenta de Google desde el inicio de sesión, por lo que funciona con cualquier cosa para la que ya haya configurado el Asistente de Google. Si está utilizando los gestos de Android 11, deslice el dedo en diagonal desde la esquina inferior para iniciar el Asistente.

Activa la palabra activa "Ok Google": la palabra activa para que Google responda solo con tu voz es parte de la aplicación de Google, pero tendrás que activarla para que responda. Dirígete a la aplicación de Google, toca "más" en la esquina inferior derecha, configuración> voz> coincidencia de voz> hey Google. Active la opción y, siempre que haya una coincidencia de voz vinculada a su cuenta, lo reconocerá hablando y le dará control de voz de su teléfono.

Deshabilite el Asistente de Google / todos los asistentes: si no desea que el Asistente de Google esté en ese atajo del botón de inicio, puede eliminar la capacidad de iniciarlo. Dirígete a configuración> aplicaciones y selecciona aplicaciones predeterminadas en la parte superior de la página. Luego diríjase a "Aplicación de asistente digital" y luego a "Aplicación de asistencia para dispositivos" en la página siguiente. Ahora verá la opción para seleccionar "ninguno". Toque esa opción y no sucederá nada con una pulsación larga del botón de inicio o cuando deslice el dedo desde las esquinas.

Cambie su asistente digital a Alexa o Bixby Voice: si prefiere iniciar Alexa en el botón de inicio, instale la aplicación Alexa y luego, como se indicó anteriormente, cambie la aplicación de asistencia del dispositivo predeterminada a Alexa, o Bixby Voice si lo prefiere. Eso significará que tiene acceso a Alexa o Bixby a través de la pantalla de inicio en lugar de Google. La palabra activa de Alexa no funcionará.

Inicie Bixby Voice: si desea usar Bixby, presione y mantenga presionado el botón lateral y Bixby se iniciará. Deberá iniciar sesión en una cuenta de Samsung para usar Bixby. También puede habilitar la palabra clave "Hola Bixby". La forma más fácil de hacer esto es iniciar Bixby, deslizar hacia arriba desde la parte inferior y luego abrir el menú en la parte superior derecha. Esto abrirá la configuración de Bixby Voice: toque "activación por voz" y podrá tomar el control con su voz. Está desactivado de forma predeterminada, por lo que si no lo va a utilizar, déjelo desactivado.

Reasigne el botón lateral: ya no hay un botón Bixby como tenían los modelos anteriores de Galaxy S, sino que solo hay un botón. Dirígete a configuración> funciones avanzadas> tecla lateral. Aquí tienes todas las opciones para esa tecla lateral, para que puedas eliminar Bixby, puedes configurarlo para que apague el teléfono con una pulsación larga, inicie la cámara con una pulsación doble o abra una aplicación de su elección. Básicamente, puedes elegir.

El área de configuración rápida es parte de Android donde puede acceder a las configuraciones más frecuentes para su dispositivo, como modos de ahorro de energía, Wi-Fi y Bluetooth. Es una selección de accesos directos, a los que se accede cuando desliza el dedo hacia abajo desde la parte superior de la pantalla en el teléfono Samsung. Samsung también agrega un par de elementos adicionales aquí.

Acceda instantáneamente a la configuración rápida y al panel de notificaciones desde su pantalla de inicio: deslice hacia abajo en cualquier lugar de la pantalla de inicio y el panel de notificaciones se deslizará hacia abajo, lo que significa que no tendrá que estirarse hasta la parte superior de la página, deslice hacia abajo nuevamente y Obtenga configuraciones rápidas, realmente útil en los teléfonos Galaxy S21 + y S21 Ultra más grandes. Esto está desactivado de forma predeterminada, para activarlo, mantenga presionado el fondo de pantalla y seleccione "configuración de la pantalla de inicio", luego "deslice hacia abajo para acceder al panel de notificaciones".

Editar la configuración rápida: para cambiar los accesos directos que ve cuando desliza hacia abajo las notificaciones, deslice hacia abajo dos veces para ver la cuadrícula completa, abra el menú tocando los tres puntos y seleccione "editar botones". Se le mostrará la lista completa de opciones en las páginas. Puede arrastrar para reordenar o eliminar accesos directos que no necesita. Sugerencia: solo las primeras seis aplicaciones se muestran en la vista compacta en la parte superior, así que conviértalas en sus primeros atajos de configuración.

Acceda instantáneamente a la configuración del dispositivo desde la configuración rápida: este es un consejo estándar de Android, pero excelente para acceder a la configuración al instante. Mantenga presionado el acceso directo (por ejemplo, Bluetooth) y saltará instantáneamente al menú de configuración completo. Es realmente útil para las opciones de Wi-Fi, Bluetooth y ahorro de energía.

Acceda a los dispositivos conectados en el panel de configuración rápida: de forma predeterminada, encontrará que los dispositivos y medios conectados también se muestran en el panel de configuración rápida. Esto significa que puede deslizar hacia abajo y tocar para acceder a la música que está reproduciendo o a los altavoces a los que está conectado. La opción de dispositivos cubre tanto las conexiones directas como las SmartThings, por lo que si eres un usuario doméstico inteligente, esta es una forma de acceder directamente a esos dispositivos. Es posible que descubra que no necesita esa opción o que no la necesita, por lo que puede desactivarla abriendo la configuración rápida y tocando el menú en la parte superior derecha. Luego toque "diseño de panel rápido" y desactive "mostrar medios y dispositivos" para eliminarlo.

Ajuste rápidamente el brillo de la pantalla: Samsung le permite acceder al brillo a través del panel de configuración rápida, simplemente deslícelo hacia abajo y verá el control deslizante. Si desea ajustar el brillo automático, presione la flecha hacia abajo en el extremo derecho del control deslizante y lo llevará directamente a esa configuración, donde puede activarlo o desactivarlo. Si desea el control deslizante sobre las notificaciones (para que sea más fácil acceder a él), puede habilitarlo en el menú para un diseño rápido del panel como se menciona en el consejo anterior.

La bandeja de aplicaciones es parte del lanzador de su teléfono y es el área donde se encuentran los accesos directos de su aplicación.

Mostrar todas las aplicaciones en la pantalla de inicio: esta es una opción popular para algunos. Si desea eliminar la bandeja de aplicaciones, mantenga presionada la pantalla de inicio y toque Configuración. Luego, seleccione "diseño de pantalla de inicio" y verá dos opciones, "solo pantalla de inicio" o "pantalla de inicio y aplicaciones". El primero elimina la bandeja de aplicaciones por completo, como el iPhone.

Agregar o quitar un botón de la bandeja de aplicaciones: de forma predeterminada, no hay un botón de la bandeja de aplicaciones y la abre con un deslizamiento. Si desea que el botón vuelva a entrar en la configuración de la pantalla de inicio como arriba y seleccione "Mostrar botón de pantalla de aplicaciones". Aquí puedes activarlo o desactivarlo.

Desliza para mostrar u ocultar la bandeja de aplicaciones: como se indicó anteriormente, el Galaxy S21 te permite ver la bandeja de aplicaciones deslizando hacia arriba. Las páginas de las aplicaciones se desplazan hacia la izquierda y hacia la derecha. Si desea volver a la página de inicio, no es necesario que presione el botón de inicio, simplemente puede deslizar hacia arriba nuevamente y la bandeja de aplicaciones desaparece.

Cambiar el tamaño de la cuadrícula de la pantalla de aplicaciones: al igual que la pantalla de inicio, puede cambiar la densidad de las aplicaciones en la bandeja / página de aplicaciones. Como se indicó anteriormente, vaya a la configuración de la pantalla de inicio y verá la opción de "cuadrícula de pantalla de aplicaciones", con hasta 5x6. Este último incluirá más aplicaciones.

Ordenar alfabéticamente o personalizar sus aplicaciones: en la bandeja de aplicaciones, presione el menú en la esquina superior derecha, luego "ordenar". Esto le dará la opción de tener un orden alfabético. Simplemente toque esa opción y todo se colocará en su lugar. O presione el botón de menú en la esquina superior derecha, luego toque "ordenar". Esta vez, seleccione "pedido personalizado". Ahora puede arrastrar las aplicaciones a la posición que desee.

Cree una carpeta de la bandeja de aplicaciones: puede tener una carpeta para las aplicaciones, ya sea en orden personalizado o alfabético. Simplemente presione y mantenga presionado el ícono de una aplicación y arrástrelo sobre otra y se creará una carpeta. A continuación, puede editar el nombre y el color que desee.

Busca en todo tu teléfono con Finder: en la parte superior de la pantalla de aplicaciones hay una barra de búsqueda para Finder. Esto devolverá los resultados de búsqueda de las aplicaciones que ha instalado, pero también puede buscar contenido en aplicaciones, como Netflix, Play Store, mensajes, recordatorios, calendario y mucho más. Toque la barra del Finder en la bandeja de aplicaciones, luego presione el botón de menú a la derecha y luego podrá elegir dónde buscar.

Deja que Finder te dé sugerencias de aplicaciones: cuando tocas el Finder en la parte superior de la bandeja de aplicaciones, inmediatamente recibirás sugerencias basadas en aplicaciones recientes que hayas usado. Si no desea esto, diríjase a la configuración del Finder como se indicó anteriormente, y puede desactivarlo en "mostrar aplicaciones sugeridas".

Desinstalar aplicaciones: puede desinstalarlas directamente desde el icono de una aplicación. Simplemente mantenga presionada la aplicación y un menú emergente le dará la opción de desinstalar una aplicación. Si es una aplicación principal (que no puede desinstalar), la misma opción le permitirá deshabilitar una aplicación.

Agregar aplicaciones a la pantalla de inicio: mantenga presionado el acceso directo de la aplicación en la bandeja de aplicaciones. Esto te permitirá colocar un acceso directo en tu pantalla de inicio arrastrándolo a la parte superior de la página, o puedes seleccionar "agregar a inicio" en el menú emergente que aparece.

Deje de agregar nuevos íconos de aplicaciones a la pantalla de inicio: diríjase a la configuración de la pantalla de inicio (mantenga presionado el fondo de pantalla) y encontrará la opción para "agregar aplicaciones a la pantalla de inicio". Desactive esta opción; de lo contrario, todas las aplicaciones que instale se agregarán a su pantalla de inicio. O enciéndalo, si eso es lo que quiere.

Cambiar la aplicación predeterminada: Android te permite decidir cuál es la aplicación predeterminada si tienes más de una que hará lo mismo. En configuración> aplicaciones, luego "elegir aplicaciones predeterminadas". Aquí puede ver lo que se ha seleccionado como navegador predeterminado, aplicación de llamadas, aplicación de mensajería y pantalla de inicio. Otros valores predeterminados son seleccionados por la primera aplicación que abre para una tarea en particular.

Controlar los permisos de las aplicaciones: Android te permite administrar todos los permisos de cada aplicación de forma individual. Vaya a configuración> aplicaciones y seleccione la aplicación que desea, luego presione Permisos. Esto le permitirá activar y desactivar los permisos, por lo que puede deshabilitar la ubicación o el acceso a los contactos, por ejemplo.

La pantalla de bloqueo es lo que ve cuando su teléfono está bloqueado. Realmente está dividido en dos partes, una cuando la pantalla está apagada, donde la "pantalla siempre encendida" puede brindarle información, o la pantalla de bloqueo adecuada donde la pantalla está completamente encendida, pero no puede acceder al dispositivo.

Activar siempre en pantalla: para que la pantalla le muestre información "siempre activa", diríjase a la pantalla de bloqueo> siempre en pantalla y enciéndala; está desactivada de forma predeterminada. Esto se muestra cuando la pantalla del teléfono está en espera, es decir, cuando la pantalla está apagada. Puede optar por que aparezca en un horario, tal vez solo se muestre cuando esté en su escritorio, o que se muestre en todo momento o cuando toque su teléfono. Recuerde, consume batería.

Cambiar el estilo de reloj siempre encendido: hay una gama de diferentes tipos de reloj para la pantalla siempre encendida del S21. Dirígete a configuración> pantalla de bloqueo> estilo de reloj. Aquí puede cambiar el reloj tanto para la pantalla siempre encendida como para la pantalla de bloqueo. También puede cambiar los colores, por lo que si no quiere mono, puede seleccionar otra cosa.

Agregue widgets a su pantalla de bloqueo o pantalla siempre encendida: Samsung le permitirá tener widgets en su pantalla de bloqueo o pantalla siempre encendida. Probablemente tenga un controlador de música allí de forma predeterminada, pero si no lo tiene, diríjase a configuración> pantalla de bloqueo> FaceWidgets. Aquí encontrarás todas las opciones para encender y apagar, incluidas las rutinas de Bixby, el clima, las alarmas y los horarios.

Cambiar el brillo de la pantalla siempre encendida: esto está vinculado al brillo automático en su teléfono, sin embargo, puede anularlo manualmente para configurar el brillo usted mismo. Dirígete a configuración> pantalla de bloqueo> pantalla siempre encendida. Dentro de este menú verá "brillo automático". Apague esto y podrá configurar el brillo usted mismo. También puede cambiar el brillo manualmente tocando la pantalla siempre encendida una vez que se muestra.

Cambiar los accesos directos de la pantalla de bloqueo: puede tener dos accesos directos en la pantalla de bloqueo para un acceso rápido (solo la pantalla de bloqueo, no la pantalla siempre activa). Estos son el teléfono y la cámara de forma predeterminada, pero pueden ser lo que quieras. Dirígete a configuración> pantalla de bloqueo> accesos directos. Aquí puede seleccionar los accesos directos izquierdo y derecho, o desactivarlos por completo.

Deshabilitar / habilitar las notificaciones de la pantalla de bloqueo: si no desea recibir notificaciones en la pantalla de bloqueo, vaya a configuración> pantalla de bloqueo> notificaciones. Esto le permite ocultar contenido, mostrar solo los íconos de aplicaciones o deshabilitar las notificaciones por completo. Por el contrario, si desea notificaciones con contenido, no seleccione ocultar.

Muestre un reloj itinerante en la pantalla de bloqueo: una de las mejores características de los teléfonos es que cambia automáticamente a la hora local, pero un reloj itinerante puede mostrarle la zona horaria de su hogar. Dirígete a configuración> pantalla de bloqueo> reloj itinerante. También puede elegir dónde está su zona horaria local.

Samsung ofrece una variedad de opciones de desbloqueo.

Consejo de seguridad superior: la biometría no es infalible, porque cuando fallan, su dispositivo vuelve al PIN o la contraseña para desbloquearse. Por lo tanto, su dispositivo solo es tan seguro como la contraseña o el PIN que utiliza, ya que cualquiera que intente ingresar a su teléfono siempre puede optar por dirigirse directamente a estos métodos de desbloqueo. La biometría está ahí por conveniencia, no por seguridad.

Habilite la seguridad de huellas dactilares o rostro: para usar su huella dactilar o rostro para desbloquear, diríjase a configuración> biometría y seguridad. Aquí puede registrar su rostro o huellas dactilares. Deberá establecer un PIN o contraseña de respaldo al mismo tiempo para brindar seguridad adicional. Sugerencia: si usa huellas dactilares, registre los dedos en cada mano para que pueda desbloquear sin importar cómo sostenga su teléfono.

Toque la pantalla para mostrar la ubicación del escáner de huellas dactilares: puede hacer que el icono de la huella dactilar se ilumine tocando el teléfono para saber dónde desbloquearlo. Dirígete a configuración> biometría y seguridad> huellas dactilares. Toque su PIN o contraseña, luego diríjase a "mostrar icono cuando la pantalla está apagada". A continuación, puede optar por tocar la pantalla y aparecerá el icono de huella digital que muestra que debe presionar.

Bloqueo instantáneo: cuando presiona el botón de espera, desea que su teléfono se bloquee instantáneamente. Dirígete a configuración> pantalla de bloqueo> configuración de bloqueo seguro. Existe la opción de bloquear el dispositivo tan pronto como la pantalla se duerma o cuando presiona el botón de espera. Si desea un retraso, hay muchas opciones de tiempo.

Smart Lock / Desbloqueo de Bluetooth: nuevamente en la configuración> pantalla de bloqueo> está la sección Smart Lock. Esta es una función estándar de Android y tiene la opción de nominar dispositivos confiables, por lo que su Android se desbloqueará cuando se conecte a otra cosa. Puede nominar dispositivos Bluetooth (como su reloj inteligente o automóvil), ubicación, voz confiable, etc.

Limpie automáticamente su dispositivo: si le preocupa que su teléfono caiga en las manos equivocadas y se rompa, puede hacer que se borre automáticamente. Dirígete a configuración> pantalla de bloqueo> configuración de bloqueo seguro. Aquí encontrará la opción de restablecimiento automático de fábrica si se realizan 15 intentos fallidos de desbloqueo.

Bloquear red y funciones de seguridad: esta opción significa que la configuración de su red no se puede cambiar mientras su teléfono está bloqueado. Esto facilita la localización de su teléfono en caso de robo. Sin embargo, también significa que debe desbloquear su teléfono para activar el modo de vuelo. Dirígete a configuración> pantalla de bloqueo y seguridad> configuración de bloqueo seguro para encontrar la opción de activarlo o desactivarlo.

Mantenga sus archivos y aplicaciones privados en la carpeta segura: si le preocupa que las personas accedan a su teléfono y encuentren cosas que no deberían, puede usar la carpeta segura. Esto configura otra capa de seguridad, luego puede agregar archivos, imágenes y aplicaciones que desea mantener ocultas, que pueden ser cualquier cosa, desde fotos personales hasta documentos comerciales. También puede agregar segundas versiones de aplicaciones que desee seguras y privadas. Está en configuración> biometría y seguridad> carpeta segura.

Samsung está ahora en su tercera generación de pantallas Infinity-O y en la serie Galaxy S21 ahora hay frecuencias de actualización adaptables.

Acceda al modo 120Hz: hay dos modos de visualización: suavidad adaptativa o suavidad estándar. El modo estándar y se mantiene en 60Hz, la suavidad adaptativa seleccionará la frecuencia de actualización adecuada hasta 120Hz. Para el S20 y S21 +, el rango es 48-120Hz, para el S21 Ultra el rango es 10-120Hz. Una actualización más rápida significa imágenes de movimiento rápido y fluidas, pero puede usar más batería. La ventaja del adaptativo es que administrará esa demanda de batería por usted. Puede encontrar las opciones en configuración> pantalla> suavidad de movimiento.

Cambiar la resolución de la pantalla: solo el Galaxy S21 Ultra tiene la opción de cambiar la resolución, ya que el S21 y el S21 + están limitados a Full HD + todo el tiempo. Dirígete a configuración> pantalla> resolución de pantalla y encontrarás la opción para HD +, Full HD + o WQHD + en el S21 Ultra.

Activar el modo oscuro: esto ha estado en los teléfonos Samsung por un tiempo, pero está mucho más extendido y ahora es una función nativa de Android. Simplemente abra el menú de configuración y diríjase a la pantalla. Es lo primero que verá en la parte superior de la página, pero puede tocar en "configuración del modo oscuro" y puede programar el modo oscuro para que se active al atardecer.

Cambie los colores de la pantalla: diríjase a configuración> modo de pantalla y tendrá la opción de cambiar la apariencia de la pantalla. El valor predeterminado es vívido con la opción de hacerlo natural. Dentro de vívido puede cambiar el balance de blancos y la configuración RGB, si lo desea.

Encienda el potenciador de video: hay un potenciador de video escondido en el S21 que tiene como objetivo mejorar los videos. Funciona con una variedad de aplicaciones, incluidas Netflix, Play Movies, Prime Video y YouTube. Dirígete a configuración> funciones avanzadas> potenciador de video para activarlo o desactivarlo según tus preferencias.

Encienda el protector ocular: esto cambia el color de la pantalla para reducir la luz azul, evitar la fatiga visual y ayudarlo a dormir mejor, teóricamente. Dirígete a configuración> pantalla> protector de comodidad ocular y encontrarás opciones para modos adaptables o personalizados. Puedes optar por tenerlo encendido todo el tiempo y ajustarte a las condiciones, o encenderlo en un momento específico.

Modo de una mano: diríjase a configuración> funciones avanzadas> modo de una mano y encontrará la opción de un botón o gesto para habilitar el modo de una mano. Esto debe activarse, pero encogerá la pantalla para brindarle un acceso más fácil a las cosas más cercanas a la parte superior, ideal para manos pequeñas en teléfonos grandes. Una vez en el modo de una mano, puede cambiar de izquierda a derecha tocando las flechas. Para salir del modo de una mano, simplemente toque el área negra.

Cómo usar el S Pen con el S21 Ultra: El S21 Ultra ahora es compatible con el S Pen. Si bien puede comprar un S Pen a medida, también será compatible con otros dispositivos S Pen compatibles. Puede usarlo literalmente como un lápiz para interactuar con la pantalla. Para obtener los mejores resultados, use la aplicación Samsung Notes para crear notas escritas, o úsela en la aplicación Galería para una edición de video precisa.

Samsung a menudo reemplaza todas las notificaciones con su propio sonido y vibración, por lo que hay mucho por hacer para estar al tanto de las notificaciones. Hemos cubierto algunas notificaciones en la sección de pantalla de bloqueo anterior, pero así es como controlar todos esos pitidos y zumbidos.

Para desactivar las notificaciones de una aplicación: ve a configuración> notificaciones y verás una sección "enviado recientemente". Toque "más" y obtendrá opciones de alternancia fáciles para todas las aplicaciones en su teléfono. Aquí puede apagarlos por completo o tocar para controlar notificaciones específicas.

Mostrar insignias de íconos de aplicaciones: las insignias de íconos son una característica de Android, lo que permite que cada aplicación le muestre cuántas notificaciones tiene. Samsung aplica esto en todo el dispositivo. Dirígete a configuración> notificaciones> configuración avanzada> insignias de iconos de aplicaciones. Puede activar o desactivar las opciones, o tocar para cambiar el estilo (números o sin números). Si toca una aplicación en su lugar, puede desactivar los puntos para una aplicación específica.

Vea las notificaciones de su aplicación con una pulsación larga en un acceso directo de la aplicación: esta es una extensión bastante avanzada de las insignias de iconos. Puede mantener presionado el ícono de una aplicación que muestra una insignia y las notificaciones se revelarán en un menú emergente. Dirígete a configuración> notificaciones> insignias de íconos de aplicaciones y encontrarás esta opción en la parte inferior de la página en "notificaciones en íconos de aplicaciones".

Deshabilite una notificación que ha recibido: esta es una función estándar de Android, pero es realmente útil. Si recibe una notificación de cualquier aplicación y nunca, nunca, quiere volver a verla, deslice lentamente la notificación hacia la derecha y verá un engranaje de configuración. Toque en eso y verá la opción de desactivar las notificaciones para esa aplicación.

Aprender a dominar el modo de no molestar es una habilidad clave de Android. Puede hacer que le brinde las notificaciones que desee cuando las desee, puede silenciar su teléfono cuando lo desee sin necesidad de un control deslizante mecánico, pero aún así dejar pasar esas notificaciones vitales. En el Galaxy S21 tienes cuatro controles deslizantes de volumen: sistema, tono de llamada, medios, notificaciones.

Domine la palanca de volumen de los medios: dentro de la configuración de volumen (configuración> sonidos y vibraciones> volumen) encontrará la opción de usar las teclas de volumen para los medios. Esto está activado de forma predeterminada y significa que cuando presiona los botones de volumen, solo se mueve el volumen de los medios, como su música. Apáguelo y controla el volumen del timbre, pero cambia al volumen de medios cuando tiene medios en reproducción, por ejemplo, en Netflix o Spotify.

Cambie los niveles de vibración para todo: diríjase a configuración> sonidos y vibración> intensidad de vibración y puede cambiar los niveles de vibración para llamadas, notificaciones y toque.

Apague el ruido de carga, el ruido de desbloqueo, los sonidos del teclado: Samsung haría que su Galaxy emitiera un pitido y vibrara en cada acción y toque. Dirígete a configuración> sonido y vibración> sonido del sistema / control de vibración y encontrarás todas las opciones para apagar estas cosas. Hazlo por favor.

Habilite y controle Dolby Atmos: esto se puede activar en configuraciones rápidas, o diríjase a configuraciones> sonidos y vibración> calidad y efectos de sonido. Dentro de la sección Dolby Atmos, tiene la opción de automático, película, música o voz como opciones individuales para mejorar el audio. También existe la opción de que Atmos se encienda automáticamente cuando inicias un juego.

Adapte la calidad del sonido a usted: puede personalizar la salida de sonido de los dispositivos S21. Dirígete a configuración> sonidos y vibración> calidad de sonido y efectos y verás "adaptar sonido" en la parte inferior. Puede tomar un perfil basado en la edad o puede crear una configuración personalizada basada en una breve prueba auditiva.

Activar, no molestar: No molestar es una función de Android que te permite silenciar tu teléfono, pero configura una serie de excepciones. Desliza hacia abajo la configuración rápida y toca el botón No molestar para activarlo. También puede configurarlo en un horario, por ejemplo, de noche o cuando está en la oficina. Simplemente presione y mantenga presionada la configuración rápida para acceder a todas las opciones del menú.

Permitir alarmas y excepciones en No molestar: si quieres silencio, no molestar es genial. Pero si desea recibir algunas notificaciones, debe designar las aplicaciones que están permitidas. Dirígete a configuración> sonido y vibración> no molestar y verás una sección de excepciones. Aquí puede permitir alarmas (esencial si desea despertarse por la mañana), pero también permitir llamadas repetidas o contactos nominados, como favoritos para mensajes y llamadas, así como recordatorios. También puede agregar aplicaciones para ignorar no molestar, por lo que si siempre desea que su timbre conectado le avise, podrá habilitar esa aplicación aquí.

Permitir notificaciones en No molestar: si bien los sonidos y las vibraciones están silenciados en No molestar, aún puede tener notificaciones silenciosas. En configuración> sonido y vibración> no molestar> ocultar notificaciones, encontrará opciones para permitir o detener notificaciones. Ocultar todo significa que no aparece nada, pero puede elegir: puede desactivar las insignias de los iconos, la lista de notificaciones, las ventanas emergentes y los iconos de la barra de estado.

Los juegos son uno de los usos principales de los teléfonos, por lo que conocer las opciones realmente ayuda.

Limite la frecuencia de actualización para ahorrar batería: mencionamos en la sección de visualización cómo activar la actualización adaptativa, pero también puede limitar la frecuencia de actualización a 48Hz para ahorrar batería en juegos que no necesitan una actualización rápida. Abra la aplicación Game Launcher y toque el botón de menú en la parte superior izquierda. Presiona "Rendimiento del juego" para ingresar a la configuración. A continuación, puede activar la "frecuencia de actualización baja".

Bloquear los gestos de navegación en los juegos: este es un gran problema para evitar que dejes un juego accidentalmente cuando juegas porque tus deslizamientos se interpretaron incorrectamente. Vaya a la configuración de refuerzo del juego como se detalla anteriormente, luego seleccione "bloquear durante el juego". Aquí puede desactivar las opciones de navegación. Para salir de un juego, tendrás que deslizar dos veces.

Desactiva el brillo automático durante los juegos: no hay nada más molesto que la atenuación del brillo cuando juegas. En el menú detallado anteriormente también puede optar por bloquear el brillo automático para evitar este problema.

Encienda Dolby Atmos para juegos: otra característica del teléfono es Atmos y puede activarlo para jugar. Dirígete a configuración> sonidos y vibraciones> calidad de sonido y efectos y verás la opción de Atmos en los juegos.

Cómo usar la grabadora de pantalla: hay una grabadora de pantalla incorporada en el S21 y puede acceder a ella a través de configuraciones rápidas. Simplemente deslice el dedo hacia abajo y podrá encenderlo, con opciones para grabar sin sonido, sonido multimedia o sonido multimedia y el micrófono. Una vez que está activo, obtienes controles en pantalla, que se pueden minimizar a un lado para que no se interpongan en tu juego.

Las cámaras del S21 y S21 + son bastante diferentes del S21 Ultra, pero hay mucho que tienen en común y mucho con lo que familiarizarse.

Active el modo 108MP (solo S21 Ultra): El S21 Ultra tiene una cámara de 108 megapíxeles, pero por defecto está configurada en 12 megapíxeles. Si desea la resolución completa, toque el botón de relación de aspecto en el visor y verá la opción "4: 3 108MP".

Active el modo 64MP (solo S21, S21 +): los modelos que no son Ultra también pueden disparar a alta resolución con el sensor de 64 megapíxeles. Como se indicó anteriormente, desde la cámara, toque el botón de relación de aspecto y verá una opción "4: 3 64MP".

Active la captura de video 8K: si desea capturar video en la resolución más alta, diríjase al modo de video y toque el ícono de relación de aspecto; verá la opción para 8K 24. Pierde algunas funciones con esta resolución, ya que hay sin estabilización, por ejemplo.

Active el modo de sugerencia de toma: una función introducida en el S10, analizará la escena y sugerirá la mejor composición. La cámara le sugerirá la mejor toma que puede tomar y lo ayudará a alinearla usando una guía en la pantalla. Abra la cámara y toque el engranaje de configuración y encontrará la opción para encender.

Use el optimizador de escenas para mejorar sus fotos: el optimizador de escenas usa IA para mejorar sus fotos, además de permitir fotos nocturnas más largas en la computadora de mano. En el visor de la aplicación de la cámara, verá un icono en forma de remolino en una esquina. Si es azul, el optimizador de escena está activado e identificará la escena y elegirá la mejor configuración para usted. Si no hay un ícono de remolino, diríjase a la configuración de la cámara y active el optimizador de escena. También tienes la opción de modificar cómo funciona en la misma sección.

Use el modo nocturno para obtener mejores tomas con poca luz: diríjase a los modos de disparo y toque el modo nocturno. Al disparar con poca luz, mantenga la cámara lo más estable posible, hasta que la pequeña luna en el botón del obturador se llene de amarillo. Funciona tanto en la cámara frontal como en la trasera.

Use Single Take para sujetos en movimiento: si está mirando algo interesante que se mueve, como un artista callejero o quizás su perro, Single Take puede tomar una variedad de imágenes y videos para usted y luego presentarle un video, destacados y todo tipo de otras tomas.

Cómo salir del modo de cámara: si se encuentra atascado en el modo de cámara y no sabe cómo regresar, busque la flecha hacia atrás en la esquina izquierda del teléfono. Esto volverá al visor normal.

Desactive la corrección de distorsión de gran angular: cuando toma una foto con la cámara de gran angular , el software corrige parte de la distorsión que la acompaña. Podría ser una línea recta que se curva cuando no debería ser, por ejemplo. Si prefiere que el teléfono no haga eso, diríjase a la configuración de la cámara> opción de guardar y verá la opción para apagarlo.

Inicio rápido de la cámara: de forma predeterminada, una doble pulsación del botón lateral iniciará la cámara. Si desea cambiar esto, como mencionamos para los controles de teclas laterales arriba, diríjase a configuración> funciones avanzadas> tecla lateral y encontrará los controles.

Cambiar de modo de cámara: la cámara realiza cargas y puedes deslizar el dedo por los modos de la foto, deslizándote por los modos que verás hacia la derecha o hacia abajo. Básicamente, puede deslizar el dedo a lo largo de esa lista, pasando por una sola toma, foto, video y más. Puede deslizar el dedo por la pantalla de la cámara para moverse por los modos. En más encontrará las otras funciones, como pro (control manual), noche, enfoque en vivo, hiperlapso, etc.

Edite los modos de cámara disponibles: no tiene que ceñirse a las opciones predeterminadas anteriores; puede agregar o eliminar modos que le resulten más útiles. Dirígete a "más" y verás aparecer un + al final de la lista. Toque eso y le permitirá arrastrar los modos que desee a la lista, para que pueda seleccionarlos fácilmente sin abrir el menú "más" cada vez.

Cambie rápidamente de la cámara trasera a la frontal: hay un botón para cambiar entre las cámaras delantera y trasera, pero también puede hacerlo con solo deslizar el dedo. Simplemente deslice el dedo hacia arriba o hacia abajo en la pantalla para cambiar a la otra cámara. (Básicamente, deslice el dedo en la dirección opuesta a la que cambia el modo de disparo como se indicó anteriormente). O puede presionar dos veces el botón de encendido nuevamente y las cámaras cambiarán.

Habilite la captura sin procesar: si desea que los archivos dng se guarden además del jpeg normal, diríjase a la configuración> opciones de guardar. Aquí está la opción para guardar archivos sin formato y jpeg. Sin embargo, para usarlo, deberá estar en modo Pro, por lo que si desea archivos sin formato, enciéndalo y dispare en Pro.

Habilitar la estabilización de video: hay dos versiones de estabilización, una en la configuración de la cámara que parece aplicarse a todo, o "Super Steady", que es mucho más dramática. Simplemente toque el ícono de la izquierda con una mano y líneas onduladas para encender Super Steady. Es amarillo cuando está encendido, pero solo puede tener opciones de video FHD 30 o 60 en la cámara trasera. Este es el modo que le permitirá caminar y obtener panorámicas más suaves, pero tiene una calidad limitada en la que puede capturar.

Grabar en vídeo HDR10 +: HDR10 + es una función beta (o "laboratorios"). Dirígete al modo de video y luego abre la configuración de la cámara> funciones de grabación avanzadas. Puede alternar entre HDR10 +, pero tenga en cuenta que solo puede verlos en una pantalla HDR10 + compatible, de lo contrario, solo se verán como un video de baja calidad. También puede capturar HDR10 + solo a 1080 / 30p, no la gama completa de resoluciones que ofrece la cámara y solo puede apagarla cuando esté en esa configuración. Luego puede usar la Galería para convertir el video si desea compartirlo con alguien que no sea compatible con HDR10 +.

Tomar un retrato selfie: simplemente cambie a la cámara frontal y seleccione retrato en el menú. Hay siete efectos y fondos diferentes para probar. Tenga en cuenta que el suavizado de piel está activado de forma predeterminada, así que toque el icono de la varita si desea realizar cambios.

Para tomar una foto de larga exposición: Abra el modo Pro. En el lado derecho / inferior, verá la opción de cambiar la duración de la exposición con un símbolo que parece un obturador de cámara. Utilice el control deslizante para seleccionar el tiempo que desee. El icono de compensación de exposición indicará si va a sobreexponer o sub-exponer, cambiando de + a -.

Cambiar la vista de la galería: si estás mirando tus fotos y quieres ver más o menos, puedes pellizcar el zoom para cambiar la vista en miniatura.

Se suponía que la pantalla Edge haría que los bordes curvos fueran más útiles, pero aunque el S21 y el S21 + tienen pantallas planas, ¡aún ofrecen la funcionalidad!

Agregar o quitar paneles de borde: dirígete a configuración> pantalla> paneles de borde. Toque los paneles y verá la selección de paneles disponibles y puede agregar y eliminar los que no desea. Cíñete a lo útil, de lo contrario pasarás más tiempo navegando y menos tiempo haciendo. Vale la pena investigar la selección inteligente.

Mueva la manija del panel de borde a cualquier lugar que desee: puede mover la manija de borde (donde tiene que deslizar para abrir los paneles de borde) a cualquier lugar a la izquierda o derecha de la pantalla. Simplemente presione y mantenga presionado y puede arrastrarlo donde lo desee. Si no desea poder moverlo, puede bloquear la posición en la configuración, como se muestra a continuación.

Cambie el tamaño y la transparencia del asa del panel de borde: diríjase a configuración> pantalla> paneles de borde> asa. Dentro de esta configuración, puede cambiar el mango, incluso hacerlo invisible, cambiar el color, el tamaño y si desea que vibre cuando se toca.

Apagar la pantalla de borde: dirígete a configuración> pantalla> panel de borde y desactiva los paneles de borde. Serán desterrados al grupo de funciones que nunca usas.

Bixby es el asistente de Samsung. Hizo su debut en el Samsung Galaxy S8 en 2017 y posteriormente apareció en los teléfonos posteriores. El asistente de IA puede hacer una variedad de cosas, pero básicamente se divide en Bixby Voice (con su propia pantalla) y Bixby Vision. Hemos cubierto algunos consejos de Bixby Voice en la sección de asistentes digitales anterior. Si desea saber más sobre Bixby, tenemos una función completa de Bixby para que la disfrute .

Configura una rutina de Bixby: dirígete a configuración> funciones avanzadas> rutinas de Bixby y encontrarás esta opción. Esto le permitirá configurar varias recetas If y Then. Por ejemplo, cuando viaje al extranjero, apague los datos móviles. Puede realizar rutinas personalizadas basadas en la apertura de una aplicación, lo que es ideal para juegos, por ejemplo.

Use Bixby para acceder a la configuración de su teléfono: Una de las cosas encantadoras de Bixby es que puede usarse para acceder a la configuración de su teléfono. Mantenga presionada la tecla Bixby y Voice comenzará a escuchar, luego diga lo que desea cambiar en su teléfono.

Use comandos rápidos para cambiar el estado de su teléfono: hay una variedad de comandos rápidos que adaptarán su teléfono a configuraciones particulares, como conducir, por ejemplo. Te permitirán usar Bixby Voice para habilitarlos en un instante. Abra Bixby a través del botón, deslice hacia arriba para abrir la página principal de Bixby, abra el menú en la parte superior derecha y encontrará "comandos rápidos". Aquí configuras lo que quieres que suceda cuando dices algo en particular. Es como Bixby Routines pero por voz.

Use Bixby Vision para traducir: abra la cámara y encontrará Bixby Vision en los modos de cámara. Tócalo y se abrirá Vision. De forma predeterminada, está configurado para leer códigos de barras y compras, pero abra el menú y encontrará la opción para activar la traducción, que es mucho más útil. Luego, encontrará el texto y lo traducirá en vivo.

Toma una captura de pantalla: presiona los botones para bajar el volumen y en espera al mismo tiempo. Se capturará una captura de pantalla.

Deslizar con la palma para hacer una captura de pantalla: si no desea presionar los botones para tomar una captura de pantalla, diríjase a configuración> funciones avanzadas> movimientos y gestos y active el deslizamiento de la palma para capturar. Esto le ahorra tener que presionar dos botones a la vez. Debería estar activado de forma predeterminada.

Usar captura inteligente: Samsung le brinda más opciones para capturas de pantalla. Dirígete a configuración> funciones avanzadas> movimientos y gestos> captura inteligente. Esto le permitirá desplazarse para obtener más de una página, con opciones de edición instantánea y compartir también. Es ideal para capturar páginas web completas. También hay un generador de etiquetas que escaneará la imagen y sugerirá etiquetas para agregarle.

Capture un gif desde la pantalla: puede crear un gif instantáneamente a partir de cualquier cosa que se esté reproduciendo en su teléfono, como un video en Twitter, Instagram o YouTube. Habilite el panel de borde de selección inteligente. Luego, una vez que su video esté en la pantalla, deslice hacia la selección inteligente desde el borde y seleccione la animación. Aparecerá una ventana de vista previa que le permitirá grabar videos para crear un gif.

Aquí se explica cómo aprovechar al máximo la batería de los modelos Galaxy S21.

Disminuya el brillo de la pantalla: no sorprende que el brillo de la pantalla sea uno de los que más batería consume.

Cambie a Full HD + (solo S21 Ultra): es la configuración predeterminada para los teléfonos Samsung por una razón: las resoluciones más altas consumen más duración de la batería. Nuevamente, las instrucciones están arriba, pero diríjase a configuración> pantalla y encontrará la opción.

Encienda el modo oscuro en su dispositivo: existe alguna evidencia de que el uso del modo oscuro reduce la energía que el teléfono necesita para iluminar todos esos fondos blancos. Nuevamente, está en la configuración de pantalla.

Desactiva las funciones que no estás usando: los teléfonos Samsung vienen con funciones completas y no las vas a usar todas. En muchos casos, puede desactivarlos. Eso podría incluir todo lo relacionado con Bixby, NFC, la segunda ranura para tarjeta SIM, paneles de borde, iluminación de borde, todas las notificaciones de vibración.

Ver lo que consume batería: dirígete a configuración> cuidado de la batería y el dispositivo y toca la batería. Esto le mostrará el uso previsto de la batería en función de sus promedios de 7 días, y al tocar el "uso de la batería" le mostrará qué está consumiendo esa batería.

Mire su historial de uso de la batería: en la página de uso de la batería que se detalla anteriormente, puede tocar el gráfico para ver cuál fue su uso en los últimos 7 días. Al desplazarse hacia abajo en la página, se revelarán las aplicaciones que consumieron más batería.

Active el modo de ahorro de energía: presione el acceso directo en la configuración rápida o diríjase a configuración> batería y cuidado del dispositivo> batería. Aquí puede activar el modo de ahorro de energía, con algunas opciones sobre las acciones que se toman para ahorrar batería.

Use Wireless PowerShare: el Samsung Galaxy S21 puede invertir la carga de forma inalámbrica. Hay un interruptor de configuración rápida para la función que le permitirá cargar otro dispositivo cuando los coloque uno al lado del otro. Simplemente toque el botón y luego coloque el otro dispositivo en la parte posterior del Galaxy S21, ya sea Samsung Buds Pro, un iPhone o cualquier otro dispositivo Qi.

Tiempo hasta que esté completamente cargado: el tiempo de carga se muestra cuando está conectado a un cargador. Mire la parte inferior de la pantalla de bloqueo y la pantalla de estado de la batería. Si está cargando rápidamente, lo dirá y el tiempo restante estimado.

