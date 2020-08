Samsung Unpacked Part 2: Cómo ver la presentación completa del Galaxy Z Fold 2

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Samsung ha confirmado que albergará Unpacked Part 2, donde revelará todos los detalles sobre el nuevo Samsung Galaxy Z Fold 2 .

El nuevo teléfono plegable se anunció en el lanzamiento del Galaxy Note 20 , pero en ese momento, Samsung dijo que seguirían todos los detalles: Unpacked Part 2 se encargará de eso.

Samsung ha confirmado que el evento estará disponible a partir de las 10 a. M. EDT del 1 de septiembre de 2020. Estos son los horarios en todo el mundo:

San Francisco - 07:00 PDT

Londres - 15:00 BST

Berlín - 16:00 CEST

Bombay - 19:30 IST

Tokio - 23:00 JST

Sídney - 00:00 AEST 2 de septiembre

Sí, Samsung dice que el "evento estará disponible" a partir de ese momento, por lo que suponemos que será una transmisión de video pregrabada a través de los canales de Samsung. Imaginamos que aparecerá en YouTube, pero hasta ahora lo hemos confirmado que estará disponible a través de Samsung.com.

Samsung ya ha declarado de qué se trata el evento, diciendo que "explorará en profundidad las características innovadoras del Galaxy Z Fold 2".

No esperamos grandes sorpresas, ya que ya hemos visto el teléfono en las imágenes que Samsung ha compartido, y hemos escuchado una serie de datos sobre la pantalla más grande y sabemos que será 5G.

Pero realmente no sabemos qué alimenta el teléfono, no tenemos detalles confirmados de la cámara y no tenemos precios globales, aunque el registro previo ha estado abierto desde su anuncio.

Como dispositivo de segunda generación, estamos entusiasmados con las mejoras que vienen con el Fold original . Ese fue un dispositivo innovador en muchos sentidos, pero también está claro que hay muchas áreas en las que Samsung podría mejorarlo fácilmente.

Te traemos todos los detalles sobre el Samsung Galaxy Z Fold 2 tan pronto como los tengamos.

Escrito por Chris Hall.