Los futuros buques insignia de Samsung podrían fusionar las familias S y Note

(Pocket-lint) - Cualquiera que haya estado siguiendo el teléfono de Samsung durante un período de tiempo habrá visto cómo el Galaxy S y el Galaxy Note se han ido acercando.

El Galaxy Note fue una vez un teléfono enorme, diseñado para que pudieras usar el S Pen con él, mientras que la tendencia en los teléfonos inteligentes era para dispositivos más pequeños. El Note fue uno de los dispositivos que generó el término phablet, fusionando teléfonos y tabletas.

Todos los dispositivos están ahora en ese punto y ha sido obvio para las últimas generaciones de teléfonos Galaxy S y Galaxy Note que la decisión de cuál debe comprar tal vez se reduzca al S Pen y nada más.

Samsung ha lanzado una actualización a la familia Galaxy S20 que brinda paridad de software al Note 20 recientemente anunciado, por lo que ya hay muy poca diferencia.

O3 tendrá S-Pen - 에아 (@ hwangmh01) 24 de agosto de 2020

Lo que nos lleva a un tweet que quizás describe algunos de los planes futuros de Samsung. Esto, por supuesto, no está verificado y debe tomarse con una pizca de sal, pero sugiere que el buque insignia del Samsung Galaxy 2021 , que podría llamarse S21 o S30 (creemos que S30 es más probable), tendrá un modelo. que admite el S Pen.

Eso podría sugerir dos cosas. Puede ser que sea hora de que la familia Note se retire y que el Galaxy S pueda ofrecer esas funciones. O podría sugerir que en lugar de tener dos ciclos de lanzamiento y cinco versiones diferentes de lo que es esencialmente el mismo teléfono (excluyendo Qualcomm / Exynos / 4G / 5G, etc., variantes), solo habrá un lanzamiento de teléfono insignia a principios de año.

Lo que sugiere este tweet es que en 2021 veremos el Samsung Galaxy S30, Samsung Galaxy S30 Plus y luego un dispositivo Ultra compatible con S Pen. Quizás sea un Galaxy Note 30 Ultra, o Samsung Galaxy S30 Note, anunciado al mismo tiempo.

La sugerencia plantea muchas preguntas para las que actualmente no tenemos respuestas, pero no podemos decir que nos hubiera sorprendido ver un poco de cambio. Samsung está lanzando muchos teléfonos en sus categorías premium y podría decirse que no es necesario. La división entre el Note 20 y el Note 20 Ultra en 2020 sugiere que las versiones del Note 10 no se vendieron bien y que era necesario hacer una diferencia mayor.

En última instancia, no creemos que Samsung abandone la marca Note porque todavía tiene un gran valor, a pesar de la interrupción causada por el Note 7 . Este será uno de los próximos 6 meses a medida que avanzamos hacia el lanzamiento de los próximos dispositivos Galaxy S de Samsung, que esperaríamos en febrero de 2021.

Escrito por Chris Hall.