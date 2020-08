Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Samsung se ha comprometido a actualizar sus dispositivos a través de tres generaciones de Android, lo cual es una gran noticia para los clientes de los dispositivos más recientes, ya que significa que podrá conservar ese dispositivo durante un año más, sabiendo que seguirá obteniendo el último software.

Samsung no se compromete con ningún tipo de línea de tiempo y la compañía no tiene el mejor historial de actualizaciones oportunas, pero a menudo hay una superposición entre las funciones de One UI y las que ofrece Android. Sin embargo, la noticia brinda cierta tranquilidad sobre los dispositivos Galaxy.

Samsung ha ido un poco más allá, confirmando que los siguientes dispositivos se actualizarán durante tres generaciones. Lo interesante es que Samsung se compromete a proporcionar esta actualización para algunos dispositivos 2019, la serie Note 10 y la serie Galaxy S10, por ejemplo, mientras se compromete con las actualizaciones para los futuros dispositivos Galaxy S, Galaxy Note, Galaxy Z y Galaxy Tab S.

Samsung también ha declarado que algunos dispositivos Galaxy A recibirán tres años de soporte, y parecen ser los dispositivos de nivel superior. Para el Galaxy S20, el lanzamiento en Android 10 significará que obtendrá Android 11, 12 y 13. Eso debería ver actualizaciones hasta 2023, aunque mucho depende de cuándo Samsung publique esas actualizaciones.

A medida que Samsung anuncie más dispositivos, esta lista cambiará, pero aquí está la lista actual en el momento de escribir este artículo:

Galaxy S20 Ultra 5G

Galaxy S20 Ultra

Galaxy S20 + 5G

Galaxy S20 +

Galaxy S20 5G

Galaxy S20

Galaxy S10 5G

Galaxy S10 +

Galaxy S10

Galaxy S10e

Galaxy S10 Lite

Galaxy Note 20 Ultra 5G

Galaxy Note 20 Ultra

Galaxy Note 20 5G

Galaxy nota 20

Galaxy Note 10+ 5G

Galaxy Note 10+

Galaxy Note 10 5G

Galaxy nota 10

Galaxy Note 10 Lite

Galaxy Z Fold 2 5G

Galaxy Z Fold 2

Galaxy Z Flip 5G

Galaxy Z Flip

Galaxy Fold 5G

Galaxy Fold

Galaxy A71 5G

Galaxy A71

Galaxy A51 5G

Galaxy A51

Galaxy A90 5G

Galaxy Tab S7 + 5G

Galaxy Tab S7 +

Galaxy Tab S7 5G3

Galaxy Tab S7

Galaxy Tab S6 5G4

Galaxy Tab S6

Galaxy Tab S6 Lite

Escrito por Chris Hall.