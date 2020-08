Este es el Samsung Galaxy Fold 2 en toda su gloria de oro rosa

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Samsung está listo para revelar la próxima generación de su Galaxy Fold, el Galaxy Z Fold 2 , durante su evento Desempaquetado el 5 de agosto, pero para aquellos que no pueden esperar, las imágenes de alta resolución se han filtrado en línea antes del lanzamiento.

El filtrador en serie Evan Blass ha compartido una secuencia de imágenes de los próximos dispositivos de Samsung en su feed de Twitter. Los rumoreados Galaxy Tab S7, Galaxy Watch 3 y Galaxy Note 20 han sido revelados en varias imágenes por Blass, junto con imágenes cristalinas de un Galaxy Z Fold 2 de oro rosa.

Las imágenes del Galaxy Z Fold 2 muestran un diseño refinado en comparación con el Fold original , con una pantalla externa mucho más grande y una bisagra significativamente mejorada. El color oro rosa coincide con todos los avances oficiales de Samsung que rodean el evento y el dispositivo ciertamente se ve encantador en estas imágenes.

Los rumores anteriores sugieren que el Galaxy Z Fold 2 tendrá una pantalla de 7.7 pulgadas cuando se despliegue con una pantalla externa de 6.23 pulgadas. Se cree que el Qualcomm Snapdragon 865 Plus recientemente anunciado podría estar bajo el capó, lo que significa capacidades de 5G nuevamente y se ha sugerido que las opciones de almacenamiento comenzarán en 256 GB de almacenamiento con 512 GB como opción. Se dice que la batería tiene una capacidad combinada de 4365 mAh.

El evento Galaxy Unpacked de Samsung tendrá lugar el 5 de agosto a las 10 a.m. ET, a las 7 a.m. PT, a las 3 p.m., hora del Reino Unido. Puede leer nuestra función Samsung Galaxy Unpacked para saber qué más estamos esperando y cómo ver el evento virtual.

Escrito por Britta O'Boyle.