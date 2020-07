Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Ahora puede preordenar el Galaxy Z Flip 5G de Samsung, el modelo 5G del plegable que lanzó este año , como un dispositivo desbloqueado en Samsung.com en los EE. UU. Comienza en $ 1,449.99 - $ 70 más que el modelo LTE original.

No solo ofrece conectividad 5G mejorada; el Galaxy Z Flip 5G también viene con un procesador Snapdragon 865 Plus ligeramente mejor. Aparte de eso, sin embargo, los dos teléfonos parecen ser exactamente iguales en papel. La pelusa de bolsillo no ha tenido la oportunidad de probar el dispositivo en persona para ver qué tan bien funciona.

Inicialmente pensamos que el Galaxy Z Flip 5G aparecería en Galaxy Unpacked este verano, pero Samsung lo anunció a principios de este mes.

Sin embargo, se espera que Samsung anuncie varios dispositivos más en un evento Galaxy Unpacked recientemente anunciado, programado para el 5 de agosto. Será un evento virtual. Algunos de los dispositivos esperados incluyen el Galaxy Note 20 y un nuevo Galaxy Z Fold 2, que supuestamente admitirá 5G y será un dispositivo del tamaño de una tableta.

El Galaxy Z Flip, por otro lado, se parece más a un teléfono plegable, se dobla por la mitad para convertirse en un dispositivo más pequeño y compacto.

El Samsung Galaxy Z Flip 5G está disponible para pre-pedido ahora en bronce o gris. Debería comenzar a enviarse antes del 7 de agosto. En ese momento, también estará disponible en portador y versiones desbloqueadas en línea a través de minoristas como AT&T, Best Buy, T-Mobile, Amazon e incluso el propio sitio de Samsung.

Escrito por Maggie Tillman.