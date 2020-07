Ahora tenemos precios para el Note 20 entrante de Samsung y Galaxy Buds Live

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Samsung es una de las peores compañías por lograr mantener secretos antes de los lanzamientos y ser fieles a la forma, ahora sabemos muchísimo sobre lo que está sucediendo en su evento del 5 de agosto .

Sabíamos que había cinco dispositivos , luego sabíamos cuáles y ahora gracias a MySmartPrice sabemos el precio de algunos de ellos en euros.

Parece que habrá variantes 4G y 5G de la serie Note 20 que comprenderán el estándar Note 20, Note 20 Plus y Note 20 Ultra. No sabemos si todas las variantes llegarán a todos los países; por ejemplo, el Reino Unido podría no obtener las versiones 4G.

También creemos que el evento verá el anuncio del Galaxy Z Fold 2 de segunda generación y los últimos Galaxy Tab S7 y S7 + , Galaxy Watch 3 , así como verdaderos auriculares inalámbricos en forma de Galaxy Buds Live .

Samsung Galaxy Note 20 4G 256GB: EUR 999

Samsung Galaxy Note 20 4G 256GB: EUR 1099

Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G 512GB: EUR 1449

Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G 256GB: EUR 1349

Samsung Galaxy Buds Live: ~ EUR 189

Ya sabemos que, una vez más, Samsung tendrá una variante diferente del Note 20 para EE. UU. Y China con la plataforma Snapdragon 865 de Qualcomm en lugar de su propio hardware Exynos.

Escrito por Dan Grabham.