Según los informes, Samsung está considerando abandonar el cargador para reducir los costos.

Específicamente, podría no incluir uno en las cajas de algunos de sus teléfonos inteligentes a partir del próximo año, según el sitio de noticias coreano ETNews. Tenga en cuenta que se cree que Apple está explorando la misma idea. El analista Ming-Chi Kuo afirmó recientemente que Apple podría no incluir un cargador con la serie iPhone 12, que se anunciará más adelante este año. Está pensando en no incluir cargadores de 5W y 18W, que actualmente vienen con diferentes modelos de iPhone.

En cambio, Apple podría vender un cargador rápido de 20W por separado. Supuestamente, tanto Samsung como Apple están retirando los cargadores de las cajas de sus teléfonos porque muchas personas ya compran cargadores adicionales, y las compañías podrían reducir los costos de vender sus teléfonos al tiempo que reducen su huella de embalaje.

Por el lado del medio ambiente, no olvidemos que el creciente volumen mundial de desechos electrónicos, o desechos electrónicos, representa una gran amenaza para nuestras comunidades y la salud. Cuando no se eliminan correctamente, algunos componentes electrónicos pueden filtrar sustancias tóxicas en el suelo y el agua subterránea. Pero, además, no es bueno tener cantidades masivas de tecnología no utilizada en los vertederos. Al quitar el cargador, Samsung y Apple estarían produciendo menos desechos electrónicos en el futuro, en teoría.

¿Qué piensas? ¿Deberían las compañías telefónicas como Samsung dejar de incluir cargadores con compras de teléfonos nuevos?