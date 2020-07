Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

Samsung ha anunciado cuándo transmitirá en vivo su próximo evento de hardware.

La compañía llama a los eventos de hardware "Galaxy Unpacked", y este no es una excepción. Samsung dijo que llevará a cabo un desempaquetado el miércoles 5 de agosto a las 10 a.m. ET. Se espera que revele la serie Galaxy Note 20 y posiblemente un sucesor del Galaxy Fold de primera generación. De hecho, la invitación de Samsung muestra un toque de cobre. Dadas las imágenes filtradas recientemente del Galaxy Note 20 Ultra en un nuevo tono de cobre, podemos suponer que Samsung está provocando el dispositivo.

La serie Galaxy Note 20 será una gama premium separada de la serie Galaxy 20. Según los informes, contará con una matriz de cámara trasera triple con una lente de estilo periscopio y quizás un sensor 3D ToF o enfoque automático con láser. También puede incluir el Snapdragon 865, 5G por defecto, una opción de visualización de frecuencia de actualización de 120Hz y, obviamente, un S-Pen actualizado. Al menos dos modelos, un Galaxy Note 20 más pequeño y un Note 20 Ultra más grande, podrían debutar en agosto.

En cuanto al nuevo Galaxy Fold, podría llamarse Fold 2 o Galaxy Z Fold 2, y podría venir con una pantalla interna más grande de 7.7 pulgadas y una cámara recortada.

