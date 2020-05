Los renders de Samsung Galaxy Note 20 Plus muestran un teléfono de tamaño similar al Note 10 Plus

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

Habrá un modelo de gran tamaño del Samsung Galaxy Note 20 entrante. Llamado Galaxy Note 20 Plus, el nuevo teléfono tendrá 165 mm de largo, 77.2 mm de ancho, pero solo tendrá alrededor de 7.6 mm de grosor.

Entonces, aunque el teléfono en sí seguirá siendo relativamente delgado, tendrá una huella más grande al ser un poco más largo y ancho que el Note 20. estándar Eso significa que está más o menos en línea con el Note 10 Plus del año pasado que tenía un AMOLED de 6.8 pulgadas pantalla, un poco más pequeña que la pantalla de 6.9 pulgadas en el reciente S20 Ultra .

La información es cortesía de OnLeaks, el filtrador en serie, así como de Pigtou.com, que ha publicado una representación del dispositivo como puede ver arriba.

Aparentemente, Samsung no desplegará su zoom espacial de 100x en la serie Galaxy Note 20. Eso no es especialmente sorprendente, pero se espera que la serie Note 20 aún incluya algunas especificaciones de cámara realmente decentes además de las pantallas de 120 hz; algunos sugieren que el Note 20 Plus también usará la lente de 108 megapíxeles del S20 Ultra y otras especificaciones también serán similares a El trío de teléfonos S20 que se lanzó a principios de año.

Esperamos que la Nota 20 se anuncie en agosto durante un evento virtual. Definitivamente sabemos que llegará gracias al informe anual de Samsung.