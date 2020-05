Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

La última serie Galaxy S20 de Samsung incluye un costoso modelo Ultra con una cámara principal de 108MP. Ha sido un dispositivo popular y bien recibido, y muchos esperan que la serie Galaxy Note de próxima generación tenga su propio modelo Ultra. Sin embargo, los últimos informes rechazan esa teoría.

La próxima serie Galaxy Note 20 de Samsung no tendrá un modelo "Ultra", según Ross Young, CEO y fundador de Display Supply Chain Consultants. Publicó un tweet para anunciar que no habrá Note 20 Ultra. En cambio, Samsung solo lanzará un Galaxy Note 20 estándar y un modelo Plus con una pantalla más grande. El Plus podría incluso ser más barato que el Galaxy S20 Ultra.

Sin nota 20 Ultra. Nota 20 y 20+ - Ross Young (@DSCCRoss) 11 de mayo de 2020

Young también afirmó que Galaxy Note 20 Plus tendrá una pantalla de 6.87 pulgadas con una resolución de 3096 x 1444 y una relación de aspecto de 19.3: 9 y una "implementación de menor potencia" de 120Hz que debería ayudar a la duración de la batería. El Galaxy Note 20 estándar podría no tener una pantalla de 120Hz. Mientras tanto, se rumorea que ambos modelos Note 20 cuentan con el chipset Exynos 992 (construido en un 6nm) en ciertos mercados.

Samsung probablemente lanzará la serie Galaxy Note 20 en un evento Galaxy Unpacked solo en línea en agosto.