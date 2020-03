Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

Los teléfonos plegables pueden encontrarse con una recepción hasta ahora relativamente tibia, pero el hecho es que los fabricantes de todo el mundo siguen presionando con la confianza de que son el camino a seguir.

Samsung es uno de esos, ansioso por seguir su Galaxy Fold y Galaxy Z Flip con otro modelo plegable, ampliamente conocido como Galaxy Fold 2 por el hecho de que es otro teléfono orientado verticalmente, como el Galaxy Fold original, en lugar de la cubierta. diseño utilizado por el Z Flip.

Ahora, el equipo en el sitio alemán WindowsUnited ha creado algunos renders del teléfono basados en todas las filtraciones e información hasta ahora, acomodando algunas de las opciones de diseño encontradas en el Galaxy Z Flip, que se lanzó después del Galaxy Fold, por lo que posiblemente sea un Representación más actualizada de las ideas de Samsung.

Por supuesto, estas imágenes tienen que verse con la advertencia principal de que son renderizaciones especulativas, no nada oficial, por lo que no debería sorprenderse si el teléfono, cuando finalmente se revela, no se ve exactamente así.

Sin embargo, varios de sus detalles se corroboran por otras filtraciones, como la inclusión de la unidad de cámara del Galaxy S20 +, que alinea las cámaras del Fold 2 con los buques insignia de Samsung.

Otro cambio importante aparente es el crecimiento de la pantalla exterior, que las personas usarán cuando su Galaxy Fold 2 no esté abierto. En el primer pliegue era una pantalla bastante pequeña, mientras que estos renders sugieren que crecerá para ocupar más superficie del teléfono. Sin duda, sería un cambio bienvenido, como lo harían la mayoría de los sugeridos por las imágenes.

Una vez más, no hay garantía de que estos sean precisos, pero la cantidad de fugas e información nos hace esperar que estos puedan ser un conjunto de imágenes bastante representativo.