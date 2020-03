Samsung Smart Switch: transfiere contactos y datos desde iPhone

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

Con la mayoría de los nuevos teléfonos Samsung de los últimos años, ha habido una nueva aplicación / función llamada Smart Switch que le permite transferir sus datos de un teléfono a otro, incluso si tiene un iPhone. Entonces, si está pensando en cambiar de iPhone a un nuevo Galaxy S20 brillante, puede hacerlo y quedarse con casi todas sus cosas; incluidos contactos, aplicaciones e incluso diseño de pantalla de inicio, fondos de pantalla y carpetas.

Cuando obtiene su teléfono Samsung por primera vez, como el S20 , Smart Switch es parte del proceso de configuración inicial. Eso significa que hay una buena posibilidad de que seas guiado a través de ese proceso desde el principio. Sin embargo, si desea encontrarlo manualmente, puede hacerlo. Lo cual es realmente útil si después de configurar su teléfono decide que necesita transferir sus cosas.

Configuración> Cuentas y copia de seguridad> Interruptor inteligente

Busque la aplicación Smart Switch en el nuevo teléfono

Busque Smart Switch en Google Play Store y descárguelo si aún no está instalado

Desbloquee su nuevo teléfono Samsung y vaya a Configuración> Cuentas y copia de seguridad. Encontrará Smart Switch en esta lista.

O busque la aplicación en el teléfono. Probablemente estará en la carpeta de Samsung, con todas las otras aplicaciones de Samsung. Si no es así, puede encontrarlo en Google Play Store y descargarlo desde allí .

Toca "recibir datos"

Elija iPhone / iPad

Dispositivo de "confianza"

En este punto, si ha accedido a la función manualmente de esta manera, le preguntará si desea recibir datos o enviarlos. Desea recibir datos, así que toque la opción adecuada. Luego, en la siguiente pantalla, elija iPhone / iPad.

A continuación, puede elegir si desea hacerlo de forma inalámbrica o con un cable. Vale la pena señalar que la opción inalámbrica requerirá que inicies sesión en tu cuenta de iCloud, y una vez que hayas ingresado y verificado, no te dará una tonelada de opciones para transferir.

En comparación con el método por cable, es bastante limitado, por lo que recomendamos usar la opción de cable.

Elija la opción de cable en la aplicación. A continuación, debe enchufar un cable tipo C a Lightning en su nuevo teléfono Samsung, con el extremo Lightning en su iPhone. Si no tiene un cable tipo C para iPhone, puede adquirir adaptadores bastante baratos en Amazon que convierten el tipo C en un USB tipo A de la vieja escuela. Luego puedes enchufar el cable de tu iPhone.

Una vez conectado, su iPhone mostrará una ventana emergente pidiéndole que confíe en el dispositivo al que está conectado. Toca "Confiar".

Ahora puede presionar siguiente en el Samsung y luego escaneará su iPhone en busca de cosas que pueda copiar. No lleva mucho tiempo hacer este bit, y luego, en la página siguiente, puede elegir qué datos desea transferir.

Contactos, mensajes y lista de llamadas bloqueadas

Configuraciones (despertadores guardados)

Fotos, videos, documentos y música.

Aplicaciones y configuraciones de pantalla de inicio

Calendarios

Hay una buena lista de opciones para elegir en la siguiente pantalla, por lo que aquí puede decidir si desea sus configuraciones, contactos, fotos, videos, aplicaciones, etc., por lo que debe decidir cuál debe transferir ahora y cuál ya tiene servicios en la nube que administran las copias de seguridad.

Si ya usa un servicio como Google Photos para hacer una copia de seguridad de sus fotos y videos, puede anular su selección.

Si desea que el teléfono se vea y se sienta como su iPhone, incluso puede copiar en la configuración de la pantalla de inicio que no solo copiará sobre la pantalla de bloqueo y el fondo de pantalla de la pantalla de inicio que tiene en su iPhone, sino que también agrupará sus aplicaciones en el mismo carpetas que tienes en tu iPhone.

Para transmitir sus aplicaciones, toque la pequeña flecha junto a Aplicaciones, y en la siguiente pantalla deberá iniciar sesión con su cuenta de Google para que pueda encontrar sus aplicaciones en Google Play Store.

Una vez que haya seleccionado todos los elementos para copiar, presione la gran flecha azul de transferencia en la parte inferior de la pantalla, y ahora espera. La transferencia puede llevar bastante tiempo. La nuestra tardó más de 90 minutos en total.

Una vez hecho esto, el teléfono tenía casi todas nuestras aplicaciones instaladas, con muchas organizadas en las mismas carpetas, incluso teníamos el mismo fondo de pantalla en la pantalla de inicio y bloqueo. Lo que es más, los mensajes estaban allí, los contactos estaban allí e incluso los números bloqueados transferidos.

Vale la pena señalar que, lamentablemente, los usuarios de WhatsApp aún no pueden transferir mensajes de iOS a Android, y también deberán iniciar sesión manualmente en muchas de las aplicaciones como Facebook e Instagram. No copia sus datos de inicio de sesión para otros servicios.