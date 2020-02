La pantalla Samsung Galaxy Z Flip podría tener un problema más profundo

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

El recientemente anunciado Galaxy Z Flip de Samsung quiere llevar los teléfonos plegables a las masas con un formato moderno, que recuerda a los teléfonos con filo de hace una década.

Los teléfonos plegables han sido un problema divisivo, y muchos se preguntan si tendrán la durabilidad para justificar el costo. El lanzamiento del Galaxy Fold original tropezó cuando la gente comenzó a quitar la superficie de la pantalla, y parece que la nueva pantalla Galaxy Z Flip podría tener algunos problemas.

El teléfono utiliza lo que Samsung llama una pantalla Infinity Flex, un panel OLED de plástico con una capa de vidrio ultra delgada en la parte superior, que luego parece tener otra capa protectora de plástico. Pero no estamos interesados en el vidrio ultra delgado, porque al revisar el último teléfono plegable de Samsung , vimos daños debajo de la superficie de la pantalla.

Después de haber usado el teléfono durante un par de días, vimos una ondulación en la pantalla, no en la superficie, sino en el material de la pantalla. No fue realmente notable hasta que salimos a la luz del sol brillante y miramos la pantalla en modo de espera, en ese momento era más obvio. Es difícil de capturar en la cámara, porque está debajo de la superficie.

Esto no es algo que hayamos experimentado con los teléfonos normales y no es algo que encontramos en el Galaxy Fold , aunque nuestro uso de estos dispositivos fue básicamente el mismo. Cualquiera que sea la causa, esto no debería suceder dentro de las 48 horas posteriores a la obtención de un nuevo dispositivo.

Nos hemos acercado a Samsung para obtener una explicación de lo que podría ser y estamos esperando una respuesta.

Hay dos cosas que creemos que podrían estar sucediendo aquí, pero seamos claros, esto es especulación. En primer lugar, esta parte de la pantalla se encuentra sobre el lugar donde se encuentra el Snapdragon 855+. Después de jugar a Call of Duty Mobile, notamos que se calienta bastante en esta sección del teléfono. La parte inferior del teléfono es básicamente batería, mientras que la parte superior es donde se encuentra la mayor parte del hardware.

¿Podría ser esto daño por calor en la pantalla?

En segundo lugar, si estás jugando juegos en el paisaje, aquí es donde es probable que estén tus controles. En el caso de Call of Duty Mobile, aquí es donde está su pulgar izquierdo, controlando el movimiento de su jugador.

¿Podría ser esto un daño causado por este movimiento repetido en esa área de la pantalla? ¿Es una combinación de ambos factores? ¿Call of Duty Mobile acabó con nuestra pantalla Galaxy Z Flip?

Por supuesto, esto podría ser un problema de fabricación, podría deberse a que tenemos uno de los primeros Galaxy Z Flips en llegar, pero ciertamente es inesperado cuando hemos sido cuidadosos en el uso del teléfono. No ha habido una fuerza excesiva en la pantalla, solo se ha utilizado de una manera que hemos usado todos los demás teléfonos.

Es importante señalar que esta "ondulación" en realidad no afecta el rendimiento de la pantalla, o no lo ha hecho con el tiempo que hemos estado usando el teléfono. Reproduce una película y no puedes verla, navega por tus redes sociales y no es un problema, pero plantea otra consulta sobre la idoneidad de este tipo de pantallas en los teléfonos inteligentes.

El Samsung Galaxy Z Flip ha tenido un mejor comienzo que el Samsung Galaxy Fold, pero también se han planteado preocupaciones sobre el uso de Samsung del término "vidrio". Fue lanzado afirmando usar "Ultra Thin Glass" para proteger la pantalla, pero Zach Nelson de JerryRigE reveló rápidamente que esta capa protectora se daña fácilmente.

Parece que la protección de vidrio ultradelgada Galaxy Z Flip tiene una capa de plástico en la parte superior, por lo que no es el vidrio que creías que podría ser. Sin embargo, Samsung ofrece un servicio de reemplazo de pantalla en el Z Flip. En los EE. UU. Eso le costará $ 119 y en el Reino Unido son £ 99 y es bueno saber que las cosas pueden repararse, pero igualmente, en un teléfono de £ 1300, no deberían dañarse en 2 días.

Todavía creemos que el Galaxy Z Flip es un gran dispositivo, pero si tiene uno o está pensando en obtener uno, entonces vale la pena mirar un poco más profundo que solo en la superficie de la pantalla.