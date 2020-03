Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

Samsung se está volviendo grande en las cámaras, más grande que nunca en la serie Galaxy S20. Si bien el Galaxy S20 Ultra parece deslumbrar con las especificaciones, no es tan simple como arrojar grandes números a un teléfono y esperar los mejores resultados.

La filosofía detrás del Galaxy S20 o S20 + y el S20 Ultra son completamente diferentes. Aquí explicamos lo que obtienes, cómo funcionan y cuáles son las diferencias reales.

Aunque todos los nuevos dispositivos Galaxy S20 tienen ese aumento de la cámara negra en la esquina, hay una gran diferencia entre el S20 y S20 + y el S20 Ultra . El S20 Ultra es mucho más agresivo en su enfoque, alcanzando algunas de las especificaciones más grandes que hemos visto en una cámara de teléfono inteligente.

Eso coloca al S20 Ultra en un camino muy diferente. Así que analicemos qué contiene cada uno de estos teléfonos y cómo impacta eso en el rendimiento.

Principal: 108MP, 0.8µm, f / 1.8 OIS

Ultra ancho: 12MP, 1.4µm, f / 2.2

Teleobjetivo: 48MP, 0.8µm, f / 3.5 OIS

Lente DepthVision

Frente: 40MP, 0.7µm, f / 2.2

En el pasado, Samsung se ha apegado al uso de cámaras de 12 o 16 megapíxeles. Durante los últimos años, la cámara principal ofreció una lente de doble apertura, capaz de cambiar de f / 1.5 a f / 2.4 según las condiciones. Este sistema ahora ha sido totalmente descartado, con un nuevo sensor de 108 megapíxeles, con una apertura f / 1.8.

Es una filosofía diferente, con Samsung persiguiendo la resolución de la forma en que Huawei y Xiaomi lo han hecho anteriormente y buscando usar la combinación de píxeles para obtener los resultados que desea. De forma nativa, los píxeles de este sensor son de 0,8 µm, pero Samsung utiliza la combinación de píxeles para obtener una foto de 12 megapíxeles, con un equivalente de píxeles de 2,4 µm, esa es la teoría, de todos modos.

Puede forzar al Samsung Galaxy S20 Ultra a tomar fotos de 108 megapíxeles, pero debe seleccionar manualmente esa opción; sospechamos que la mayoría de las personas se apegará a la salida predeterminada de 12 megapíxeles.

Hay mucho más detalle en las imágenes de 108 megapíxeles, pero pierde algunas opciones de cámara si elige usarla. En realidad, la opción de 108 megapíxeles solo es realmente útil si necesita más detalles, si va a mirar sus imágenes de cerca. Puede acercar, sí, pero obtendrá mejores resultados de zoom general del teleobjetivo si el objetivo es acercarse al sujeto.

También hay una ligera diferencia de color entre los modos 108MP y 12MP: el 108MP es ligeramente más cálido. Ambas cámaras sufren de la apertura estrecha, lo que significa que cuando te acercas a un sujeto, no hay mucho foco. Eso se llama poca profundidad de campo y no impacta en las fotos de paisajes, pero significa que las imágenes de primer plano no siempre son tan buenas.

Esta es la cámara de telefoto más grande de Samsung en un teléfono, al ver que cambia a un sistema de periscopio. Eso alinea las lentes a 90 grados y dirige la luz a través de un prisma, lo que significa que la cámara puede ser físicamente más grande porque no está limitada por el grosor del teléfono. Hemos visto estas lentes en el Huawei P30 Pro u Oppo Reno 10X Zoom anteriormente.

Aquí, Samsung ha apilado un sensor de 48 megapíxeles detrás de él, nuevamente utilizando la combinación de píxeles, llevando la imagen nativa de 0,8 µm a una imagen de 1,6 µm de 12 megapíxeles. También hay estabilización de imagen óptica, con el prisma capaz de moverse para contrarrestar parte del apretón de manos.

1/6 Pocket-lint

La característica principal es el zoom de 100X, pero hay incrementos de zoom en todo el rango hasta 100X. En realidad, después de haber probado el sistema de zoom 100X, es difícil de sostener porque el movimiento más leve equivale a un giro masivo al final de ese campo focal, por lo que necesita apoyo. Los resultados tampoco son los mejores.

Hasta 30X es aceptable, pero los mejores resultados son 10X: aquí te acercas al tema pero conservas la calidad que no obtendrás en los otros dispositivos Galaxy S20. Samsung dice que el S20 Ultra ofrece un zoom óptico híbrido 10X, pero en realidad es óptico 4X, con un rango de hasta 10X utilizando la combinación de píxeles y AI para limpiar la imagen.

La cámara ultra ancha del S20 Ultra es la única cámara que comparte con el S20 y el S20 +, una cámara de 12 megapíxeles. No hay combinación de píxeles aquí, es solo una cámara ultra ancha de disparo directo. Puede tocarlo en el visor o pellizcarlo, y también se lo conoce como zoom de 0.5x, de la misma manera que Apple lo hizo en el iPhone 11 Pro .

La cámara ultra gran angular se beneficia del "optimizador de escena" de Samsung y eso puede dar excelentes resultados con cielos azules y esa distorsión que es característica de los lentes ultra gran angular. Es ideal para paisajes, pero como dijimos, es esencialmente igual en todos los teléfonos.

La cámara frontal del S20 Ultra está utilizando nuevamente la técnica de combinación de píxeles, para llevar el sensor de 40 megapíxeles y 0.7 µm a 10 megapíxeles y 1.4 µm. Eso es lo que dice la hoja de especificaciones de Samsung, pero terminamos con imágenes de 6.5 megapíxeles.

Nuevamente, es un juego de gran resolución y, en este caso, la diferencia en los resultados del Ultra en comparación con los otros dispositivos S20 es que equivale a 1,4 µm, mientras que los otros son 1,22 µm.

¿Hace alguna diferencia en la realidad? Si quieres una selfie realmente grande, entonces 40MP está ahí para ti, pero no es muy diferente al S20 + de lo que hemos visto.

Principal: 12MP, 1.8µm, f / 1.8 OIS

Ultra ancho: 12MP, 1.4µm, f / 2.2

Teleobjetivo: 64MP, 0.8µm, f / 2.0 OIS

Lente DepthVision (solo S20 +)

Frente: 10MP, 1.22µm, f / 2.2

La cámara principal del Galaxy S20 y Galaxy S20 + es la misma, un sensor de 12 megapíxeles con píxeles de 1,8 µm. Esto es bastante emocionante en sí mismo, aunque puede caer en la sombra del Galaxy S20 Ultra con todos sus números grandes.

Esta cámara es importante porque los sitios de píxeles nativos son más grandes que la mayoría: el iPhone 11 Pro, por ejemplo, tiene 1,4 µm de píxeles, al igual que el Pixel 4 . De hecho, también lo hizo el Samsung Galaxy S10. En teoría, el Galaxy S20 y el S20 + deberían dejar entrar más luz, aumentando las capacidades de captura y las imágenes parecen más ricas y nítidas que las del Galaxy S20 Ultra.

¿Qué significa eso en la práctica? Significa que, de fábrica, puede obtener mejores imágenes del S20 y S20 + en condiciones normales. Hemos descubierto que, en muchos casos, el Galaxy S20 + ofrece un mejor resultado que el S20 Ultra cuando está en modo de 12MP, pero tiene que buscar mucho para detectarlo.

En condiciones de poca luz, es difícil juzgar el rendimiento cuando usa el Modo nocturno (que brinda los mejores resultados) porque hay mucha inteligencia artificial y procesamiento. En nuestras pruebas, no parece haber una gran diferencia entre el S20 Ultra y el S20 + en estas condiciones.

Hay un espacio en blanco en la cámara del Galaxy S20 y eso se debe a que no tiene el sensor DepthVision. Esa es la cuarta parte del arreglo cuádruple y algo que tienen el S20 + y el S20 Ultra.

Este tipo de sensores adicionales han sido populares durante algún tiempo, utilizados por los fabricantes para aumentar la información sobre la profundidad. Se supone que eso ayuda a los modos de retrato y los efectos bokeh, aunque nunca nos han convencido realmente. Muchos teléfonos económicos incluyen un segundo sensor de profundidad que parece no hacer casi nada, y hemos visto que algunas de las mejores fotos de retratos no provienen de estos sensores, sino de una mejor IA. El Pixel 4 es un buen ejemplo de esto.

Hemos intentado cubrir el sensor DepthVision y hemos encontrado que todo sigue funcionando, aunque le dará una advertencia para mantener al sujeto dentro de un rango particular.

Pasando al teleobjetivo y Samsung vuelve a los grandes números, con un sensor de 64 megapíxeles. Nuevamente, esto tiene pequeños píxeles a 0.8 µm, pero la imagen resultante que obtienes es de 12.2 megapíxeles.

1/2 Pocket-lint

El Galaxy S20 es en realidad una lente óptica 3X, que utiliza inteligencia artificial y zoom digital para llevarlo a 30X, si quiere llegar tan lejos. Al igual que el S20 Ultra, no es genial en el extremo, pero hasta 10X es aceptable. No es tan nítido como el S20 Ultra en este rango (consulte las muestras anteriores con un zoom de 10X), por lo que si desea un zoom más grande, entonces el S20 Ultra podría ser el mejor dispositivo para usted.

Al igual que el S20 Ultra, puede pellizcar para acceder a este zoom o puede tocar a través de diferentes longitudes de zoom hasta el 30X. Nuevamente, debe tener una mano muy firme para reducir el movimiento en el extremo más alejado, a pesar de la estabilización óptica de la imagen.

La cámara ultra ancha en los modelos Galaxy S20 es la misma, por lo que no hay nada que agregar aquí más arriba de lo que dijimos sobre el S20 Ultra.

La cámara frontal del S20 y S20 + es mucho más convencional que la Ultra, con un sensor de 10 megapíxeles con apertura f / 2.2 y píxeles de 1,22 µm.

Tiene un rendimiento decente y, como dijimos anteriormente, no podemos detectar grandes diferencias con el S20 Ultra.

Samsung hizo una gran jugada para las especificaciones con el Galaxy S20 Ultra, empacando los píxeles y haciendo muchas promesas. Eso presenta algunas oportunidades únicas que no obtendrá de los dispositivos S20: las fotos de 108 megapíxeles pueden brindarle muchos detalles y el rendimiento del zoom es mejor en general, pero no podemos evitar sentir que hay una gran dosis de novedad aquí y En muchos sentidos, las especificaciones están diseñadas para impresionar, mientras que las cámaras no son muy diferentes.

El Galaxy S20 y el S20 + son excelentes y la cámara principal de estos teléfonos se siente mejor ubicada para el uso diario. Puede que no suene tan elegante, pero funciona igual de bien con poca luz y, en algunos casos, mejor en condiciones normales. Por supuesto, hay una gran advertencia con eso: preferencia personal.

El aspecto de una imagen y la calidad que conlleva están abiertas a interpretación. Con tantas buenas cámaras para teléfonos inteligentes, puede ser el detalle de las imágenes de 108 megapíxeles o el mejor zoom de distancia lo que más te impresiona, porque es bastante más único. La desventaja, por supuesto, es el precio: el S20 Ultra es caro sin importar cómo lo abordes, y el Galaxy S20 en 4G ofrece la misma experiencia de cámara con un precio mucho más accesible.