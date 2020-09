Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Samsung hizo oficial al sucesor del Galaxy Fold durante su evento virtual Unpacked el 5 de agosto, antes de revelar completamente el nuevo teléfono plegable el 1 de septiembre en Unpacked Part 2 .

Ahora que tenemos todos los detalles, aquí tienes todo lo que necesitas saber sobre el Samsung Galaxy Z Fold 2.

Hecho oficial el 5 de agosto de 2020, revelación completa el 1 de septiembre

Los pedidos anticipados comienzan el 1 de septiembre

£ 1799 precio esperado

Disponible a partir del 18 de septiembre

La compañía aún no ha revelado el precio, aunque las filtraciones sugirieron que costaría £ 1799. Se ha abierto una página de pre-registro en el sitio web de Samsung desde que se reveló por primera vez y esperamos que esto cambie a una página de pre-pedido el 1 de septiembre.

Gracias a una filtración en el sitio web de Samsung del Reino Unido, esperamos que cueste £ 1799 con 256 GB de almacenamiento. Esa filtración también decía que los pedidos anticipados se enviarían el 17 de septiembre con disponibilidad general a partir del 18 de septiembre. Esto puede diferir internacionalmente, pero nos aseguraremos de actualizar tan pronto como tengamos los detalles completos.

Diseño de bisagra refinado

Colores Mystic Bronze y Mystic Black

Colores de bisagra personalizables: plata metalizado, rojo metalizado, azul metalizado, oro metalizado

159,2 x 128,2 x 13,8-16,8 mm

Samsung se ha apegado al pliegue vertical estilo libro como el Galaxy Fold original, pero hay muchos cambios con el nuevo dispositivo. El Galaxy Z Fold 2 vendrá en Mystic Bronze y Mystic Black, pero Samsung ha confirmado que ofrecerá opciones de personalización para la bisagra del teléfono. Esto permitirá que se usen colores plateado, rojo, azul u dorado en el lomo del teléfono. No sabemos si esta opción costará más.

El Galaxy Z Fold 2 tiene una cámara perforada en el centro de la pantalla externa y otra cámara perforada en el centro del lado derecho de la pantalla interna. Los biseles se han reducido significativamente, y Samsung dice que ahora son un 27% más pequeños. Ofrece un diseño mucho más refinado que el original, sobre todo gracias a la eliminación de la muesca de la esquina.

La nueva bisagra tiene una estructura de leva reforzada, menos espacio entre la pantalla y la bisagra cuando se pliega y se despliega y el dispositivo puede permanecer abierto en varios ángulos diferentes, como el Galaxy Z Flip . Gracias a las "barredoras" en la bisagra, los huecos quedan protegidos del polvo y la suciedad.

Hay un escáner de huellas dactilares en el borde, junto con altavoces estéreo.

Pantalla de 7,6 pulgadas, 2208 x 1768 píxeles

Pantalla externa de 6.2 pulgadas, 2260 x 816 píxeles

CPU octo-core de 7 nm, 12 GB de RAM, 256 GB de almacenamiento

5G

El Samsung Galaxy Z Fold 2 viene con una pantalla de 7.6 pulgadas cuando está desplegada, más grande que la original de 7.2 pulgadas. Samsung está usando Ultra Thin Glass en esta pantalla, como el Galaxy Z Flip, aunque la compañía ha realizado algunas mejoras adicionales en la estructura de la pantalla. También admite frecuencias de actualización adaptativas, de 11 a 120 Hz para adaptarse al contenido que está viendo.

La pantalla externa fue uno de los aspectos negativos del Fold original. La nueva pantalla de 6.2 pulgadas que llena el exterior del Galaxy Z Fold 2 será bienvenida, lo que aumentará la usabilidad de este teléfono cuando está cerrado.

En el frente del hardware, Samsung no ha confirmado todos los detalles, excepto para decir que funciona con una plataforma octo-core de 7 nm. Sospechamos que será Exynos 990 o Snapdragon 865, según la región.

El Z Fold 2 viene con 256 GB de almacenamiento. La batería tiene una capacidad combinada de 4500 mAh y admite carga rápida por cable e inalámbrica, con carga inversa inalámbrica también.

Cámara trasera triple: Principal: 12MP, 1.8µm, f / 1.8 OIS Ultra ancho: 12 MP, 1,12 µm, f / 2,2 Teleobjetivo: 12MP, 1.0µm, f / 2.4

Cámara con tapa perforada: 10 MP, 1,22 µm, f / 2,2

Cámara frontal perforada: 10 MP, 1,22 µm, f / 2,2



Hay un montón de cámaras en el Samsung Galaxy Z Fold 2, pero Samsung no está promocionando este teléfono como su campeón de cámaras, por lo que no ofrece el mismo sistema que el S20 Ultra o el Note 20 Ultra. En cambio, está la misma cámara principal que tenemos en el Galaxy S20 +, con un sensor de 12 megapíxeles con grandes píxeles de 1,8 µm y una amplia apertura de f / 1,8. Eso debería ser una gran cámara en todas las condiciones, incluida la poca luz.

El teleobjetivo parece una lente estándar en lugar del periscopio que estamos viendo en otros lugares, por lo que probablemente solo ofrezca un teleobjetivo de 3x. El ultra ancho no parece tener un sensor tan grande como el S20 +. Sospechamos que todo funcionará lo suficientemente bien, pero no está empujando los mismos extremos que algunos de los otros dispositivos insignia de Samsung. Tendremos que probarlo para poder evaluarlo, pero al igual que el Fold original, no parece que vaya a ser el más fuerte que tiene Samsung en el departamento de cámaras.

Aquí están todos los rumores y filtraciones que han aparecido antes del lanzamiento:

Una filtración en el sitio web de Samsung en el Reino Unido nos ha proporcionado un precio para el próximo dispositivo.

Samsung ha confirmado oficialmente que Unpacked Part 2 revelará todo lo que hay que saber sobre el Samsung Galaxy Z Fold 2.

Samsung confirmó el Galaxy Z Fold 2 durante su evento Unpacked pero no ofreció mucha información sobre las especificaciones. Ha dicho que se revelará más información el 1 de septiembre de 2020.

Se han filtrado imágenes del Samsung Galaxy Z Fold 2 de próxima generación , mostrando un diseño mucho más emocionante.

El confiable filtrador Universe Ice tuiteó una foto borrosa del Galaxy Z Fold 2 que muestra lo que parece el material de marketing oficial de Samsung para el dispositivo. La imagen muestra una pantalla externa más grande y un acabado de cobre.

Samsung envió un tweet desde su cuenta oficial de Twitter provocando la revelación de un dispositivo plegable. El tweet decía: "Se despliega una nueva apariencia. 05.08.2020". También había un video que mostraba una bola de cobre desplegándose en una mariposa.

Se despliega un nuevo look.

05.08.2020 pic.twitter.com/OHaF4zCy2C - Samsung UK (@SamsungUK) 19 de julio de 2020

Un informe publicado en ET News, descubierto por Sammobile , ofrece un resumen de algunas de las especificaciones del Galaxy Z Fold 2, incluida la misma cámara triple que el Galaxy S20 y una capacidad de batería combinada de 4365 mAh.

Según un filtrador establecido de Samsung, el Fold 2 puede lanzarse más tarde que el evento Unpacked : Max Weinbach dice que está "100% seguro de que no lo lanzarán", mientras que también dice que es poco probable que siquiera hablen de ello. Entonces, tal vez estemos viendo un lanzamiento en septiembre u octubre para Fold 2.

Samsung confirmó que celebraría su próximo evento Galaxy Unpacked el 5 de agosto a las 10 a.m. ET. Se espera que se revele la serie Galaxy Note 20, junto con el Galaxy Z Fold 2.

La nueva información sugiere que Samsung usará el nombre Galazy Z para todos sus dispositivos plegables.

Los medios coreanos informaron que Samsung no lanzará el rumorado modelo Fold de nivel de entrada hasta 2021.

Un filtrador confiable comparte una imagen que muestra lo que podríamos esperar del Galaxy Fold 2, con una pantalla perforada.

Galaxy Fold 2, 7.7 ”, se estima que el bisel mide solo 3.8 mm y el agujero es de 4.8 mm. - Universo de hielo (@UniverseIce) 21 de junio de 2020

Los medios de comunicación coreanos discuten los cambios de visualización en el Fold 2.

Fuentes de la cadena de suministro sugieren que Samsung utilizará vidrio ultrafino en el Galaxy Fold 2, con acuerdos con Schott y Corning.

Se ha sugerido que el Galaxy Packed Online de Samsung se llevará a cabo el 5 de agosto, con el lanzamiento del Galaxy Fold 2 y el Galaxy Note 20.

Un día de noticias dos en uno, con patentes presentadas para ambas medidas de diseño a prueba de agua en un futuro teléfono plegable, además de más información sobre cómo se podría realizar una pantalla de notificación.

SamMobile ha sugerido que el Fold 2 estará disponible en colores negro y marrón.

Primero escuchamos que Samsung estaría vendiendo una Fold Special Edition a $ 1099 de Ross Young, ahora Max Weinberg está hablando de otro Galaxy Fold de $ 1100, que podría ser lo mismo : una forma de que Samsung venda componentes más antiguos para eliminar existencias. antes de la actualización completa de Fold 2.

Hay un rumor, y tenga en cuenta que es un rumor, Samsung lanzará un Galaxy Fold e por $ 1100.



También están trabajando soltando 3 pliegues. Dos con plástico, uno con UTG. Podría explicar los nombres en clave de Winner2 vs Champ. - Max Weinbach (@MaxWinebach) 11 de mayo de 2020

Han surgido más filtraciones que sugieren que el Fold 2 tendrá cámaras superiores a su predecesor, así como un precio ligeramente reducido.

Hay muchas filtraciones provenientes de Ross Young en Twitter, incluida una sugerencia del precio.

Más fugas de Galaxy Fold 2:

Precio: entre $ 1780 y $ 1980. Dado que buscan aumentar los volúmenes, creemos que tendrá un precio de alrededor de $ 100 menos que el año pasado en $ 1880- $ 1895 a pesar de una pantalla frontal y principal más grande / mejor, una cámara de mayor resolución, el S-Pen y 5G. - Ross Young (@DSCCRoss) 27 de abril de 2020

Habiendo visto un conjunto de representaciones especulativas, ahora tenemos otro conjunto , lo que nos da una idea de cómo se vería el Samsung Galaxy Fold 2.

Ben Geskin ha elaborado imágenes conceptuales basadas en rumores que nos dan una idea de qué esperar del Samsung Galaxy Fold 2.

Samsung Galaxy Fold 2 - Concepto basado en fugas



Pantalla principal: 7.7 "QXGA + 120Hz AMOLED

Pantalla de cubierta: 6.4 "FHD + Super AMOLED



Cámara Selfie de 10 MP (cubierta + frontal)

12MP Wide + 12MP Ultra Wide + Teleobjetivo de 64MP + Cámara DepthVision



Snapdragon 865 + 5G pic.twitter.com/u6CwOYJOKf - Ben Geskin (@BenGeskin) 17 de febrero de 2020

Fuentes coreanas han sugerido que Samsung usará tecnología de cámara debajo de la pantalla en el próximo Galaxy Fold 2, mientras que un filtrador confiable de Samsung proporcionó una variedad de detalles potenciales.

Galaxy Fold 2: la cubierta frontal es la pantalla Infinity V. La principal es perforadora o debajo de la cámara de visualización. Nueva forma de SPen. Configuración de la cámara S20 +. Cerámica y acero inoxidable. Vendrá en azul, plata, oro, rosa, negro. - Max Weinbach (@MaxWinebach) 17 de febrero de 2020

Una filtración sugiere que el próximo Galaxy Fold tiene el nombre en código Winner 2 y que será un reemplazo directo del Galaxy Fold.

Un par de detalles se encuentran en una conversación de Ross Young, fundador de DisplaySearch, en Twitter.

El vidrio ultrafino (UTG) de Schott es entonces su mejor esperanza. Primero en Galaxy Z Flip. Luego, en Galaxy Fold 2, que ahora se conoce como Project Champ y debería llegar a mediados de año. Se desplegará a 7.7 ”pero será un poco más costoso que los clamshells más portátiles ... - Ross Young (@DSCCRoss) 29 de enero de 2020

Detalles sobre el Fold 2 compartidos por Max Weinbach en Twitter, brindándonos parte de la primera información sobre la actualización de Fold.

Me acabo de enterar de que Samsung probablemente lanzará el verdadero sucesor del Galaxy Fold en el segundo trimestre de este año.



Si he conglomerado todos los diferentes informes correctamente, debería tener una pantalla de 8 ", una cámara de 108MP, vidrio ultradelgado, SPen, Snapdragon 865 y 5G. - Max Weinbach (@MaxWinebach) 24 de enero de 2020

Bloomberg informó sobre un puñado de especificaciones para el Galaxy S20 y el Galaxy Fold, incluido que podría tener un sensor de 108 megapíxeles.

Se dice que Samsung planea usar vidrio ultra delgado como protección para teléfonos plegables.

LetsGoDigital descubrió una patente de Samsung relacionada con el teléfono plegable y el S Pen, lo que sugiere que un Galaxy Fold actualizado podría admitir el S Pen, un poco como un reemplazo de Note.

Un informe del sitio de noticias coreano The Elec sugirió que un Galaxy Fold de segunda generación agregaría soporte para el S Pen y tendría una pantalla más grande.

Escrito por Chris Hall.