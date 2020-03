¿Qué es bixby? El asistente inteligente de Samsung explicó

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

Los teléfonos Android de gama alta de Samsung vienen con su propio asistente de voz llamado Bixby, además de ser compatible con el Asistente de Google.

Bixby es el intento de Samsung de enfrentarse a Siri , Google Assistant y Amazon Alexa . Y, aunque no ha tenido el éxito de ninguno de esos tres asistentes, todavía está preinstalado en dispositivos Samsung.

Bixby es un asistente virtual. Hizo su debut en el Samsung Galaxy S8, pero está diseñado para funcionar en una amplia gama de productos de Samsung y está incorporado en muchos otros dispositivos, como los refrigeradores y televisores Family Hub de Samsung.

Puede usarlo para enviar mensajes de texto, obtener información personalizada (sobre el clima, recordatorios de reuniones, artículos de noticias, etc.), obtener más información sobre lo que ve con la cámara (como dónde comprar un sofá en la vista de la cámara) y acciones completas (como llamar a tu mamá por ti). Bixby puede aprender voces individuales, por lo que personalizará las respuestas dependiendo de quién pregunte. Samsung dijo que "aprende, evoluciona y se adapta" a usted.

Bixby también está disponible en algunas aplicaciones de terceros .

Samsung también tiene un altavoz Galaxy Home Bixby en proceso, aunque todavía no se ha lanzado unos 18 meses después de su anuncio original.

Bixby está diseñado para permitirle llevar a cabo una amplia gama de interacciones, en lugar de iniciar una aplicación, por ejemplo, o realizar una sola tarea.

Bixby es consciente del contexto, lo que significa que puede reconocer el estado en el que se encuentra la aplicación y tomar las medidas correctas en función de sus solicitudes, lo que también le permite mezclar voz o tocar.

Bixby también debería ser capaz de comprender el lenguaje natural: esto significa que no necesita usar frases establecidas, pero puede proporcionar información incompleta y Bixby puede interpretar y actuar. El reconocimiento del lenguaje natural ha sido clave para el auge de Alexa, por ejemplo, y ahora es un elemento clave de la inteligencia artificial moderna.

El servicio funciona esencialmente de la misma manera que otras soluciones de inteligencia artificial como Google Assistant o Amazon Alexa, ya que escucha tu voz, interpreta la información y devuelve la acción resultante.

La conciencia contextual significa que puede hacer que tome medidas sin detallar laboriosamente exactamente qué hacer con qué: ya comprende dónde se encuentra, por lo que puede dar el siguiente paso lógico.

Para aquellos que usan la palabra de activación "Hola Bixby", pueden hablar con su dispositivo usando un lenguaje natural como lo harían con el Asistente de Google. Sin embargo, Bixby parece propenso a lanzarse accidentalmente, por lo que usar el método de presionar un botón evita el reconocimiento falso. Esto solo se aplica al lado de control de voz de Bixby. De lo contrario, encontrará cosas como Bixby Vision integradas en la cámara y listas para usar.

Uno de los principales objetivos de Bixby es lidiar con dispositivos cada vez más complicados. Estos son algunos ejemplos de lo que hará Bixby:

Diga "mostrar esto en mi televisor" para ver la pantalla de su teléfono reflejada en un televisor Samsung .

Di "usar esto como mi fondo de pantalla" para guardar la imagen en pantalla como fondo de pantalla de tu teléfono.

Di "toma una selfie y compártela en Facebook" para obligar a tu dispositivo a hacer exactamente eso.

Di "recuérdame tomar medicamentos a las 3 p.m." para que Bixby guarde el recordatorio.

Diga "abrir Mensajes" para abrir la aplicación Mensajes.

Diga "activar HDR" para activar esa función en la aplicación Cámara.

Debe presionar el botón Bixby o decir el trabajo de activación para usar estos comandos, que tienen sentido lógico y se ajustan a los objetivos descritos que Samsung originalmente propuso para Bixby. Es fácil pedirle que haga cosas como cambiar el volumen o aumentar el brillo del teléfono. En general, cuando se trata del control del dispositivo, Bixby es muy bueno, como lo es componer mensajes para usted o leer mensajes entrantes. etc.

Bixby Vision ofrece una variedad de funciones que aprovechan la cámara del teléfono. Al trabajar de manera similar a Google Lens o la aplicación de compras de Amazon, puede preguntarle a Bixby qué es algo o abrir la aplicación de la cámara y presionar el botón Bixby Vision.

Esta es una gran característica, pero la hemos usado muchas veces antes en otras aplicaciones. Bixby Vision esencialmente identificará cualquier cosa a la que apunte la cámara, con opciones presentadas según lo que vea, ofreciendo identificar una imagen, lugar, texto o ir a las opciones de compra. Cuando Bixby Vision cree que puede ver vino, ofrece una función de búsqueda de vino. Estos conducen a más información, una vez que el dispositivo ha sido identificado.

Lo hemos visto:

Identifique The Shard en Londres y sugiera restaurantes locales.

Reconozca una caja de Lindt Lindor (sabor a fresas y crema) y sugiera opciones de compra.

Encuentra una botella de Casillero di Diablo y ofrece detalles sobre el vino.

Reconozca el texto, lo que facilita la copia del texto de un póster.

Lo mejor de Bixby Vision es que no depende del servicio completo de Bixby Voice, con acceso directo a través de la cámara, por lo que incluso aquellos que aún no tienen soporte de idiomas para el servicio completo de Bixby Voice obtendrán Bixby Vision.

Hay otro lado de Bixby. Para aquellos que no se sumergen en el servicio de voz, o aquellos que no pueden obtenerlo porque no es compatible en su país, está Bixby Home. Esto es parte de la pantalla de inicio de su teléfono, que se encuentra a la izquierda de su página de inicio.

En el Reino Unido, esto integra el servicio de noticias Upday (al que se accede deslizando el dedo hacia la izquierda en la pantalla o presionando brevemente el botón) o Flipboard para los demás y extrae tarjetas de aplicaciones compatibles. Esto está lleno de tarjetas, por lo que es como un feed personal o una lista de información de desplazamiento vertical con la que Bixby puede interactuar, ya sea clima, actividad física y botones para controlar los dispositivos IoT.

Se pueden integrar muchas aplicaciones y servicios en Bixby Home, como Twitter, Facebook, Spotify y su Galería, para que pueda acceder a los aspectos más destacados de todas estas cosas allí. Eso significa que tendrá una tarjeta que muestra imágenes que ha tomado recientemente, una tarjeta que muestra las tendencias actuales de Twitter o controles para su música de Spotify. En realidad, hay muy poco que Bixby Home haga que sea único o útil.

Bixby puede crear un recordatorio para usted, pero con tareas específicas en formato de texto o lista de verificación. Puede pedirle que le recuerde las llamadas y los mensajes de texto que desea hacer más tarde, y el contenido multimedia que desea volver a visitar más tarde, como fotos (hasta ocho fotos en un recordatorio), video y contenido web. Puede configurar un recordatorio por voz o desde Bixby Home ( vaya aquí para obtener más información sobre cómo hacerlo ).

Las recomendaciones de restaurantes pueden ser servidas por Bixby en función de los lugares que ha visitado en el pasado. También maneja parte del proceso de reserva, como el tiempo de reserva, su número de teléfono, el número de invitados, etc., que pueden completarse automáticamente en función de sus hábitos anteriores.

Bixby te permite reservar paseos en Uber con tu voz. En una demostración en el escenario, Samsung le dijo a Bixby: "Necesito un viaje a JFK", sin decir "Necesito un Uber ...". Bixby simplemente respondió con un precio y una solicitud de confirmación. Este tipo de interacción también funciona con conciertos o restaurantes, por lo que no necesita decir "... en Ticketmaster". La mejor parte es que tampoco necesitas instalar ninguna de estas aplicaciones.