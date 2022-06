Realme lanzará el GT Neo 3 con temática de Thor Love y Thunder

Esta página ha sido traducida utilizando IA y aprendizaje automático antes de ser revisada por un editor humano en su idioma nativo.

(Pocket-lint) - Realme se prepara para revelar una edición especial del GT Neo 3 con temática de Thor Love and Thunder el 7 de julio.

La marca no es ajena a los diseños atrevidos, y no es la primera edición especial que vemos, recientemente lanzó una edición Dragon Ball Z del Neo 3T en mercados seleccionados.

La noticia llega después de que el vicepresidente de Realme, Madhav Sheth, tuiteara una imagen teaser:

Thunder is all set to strike once again pic.twitter.com/gB0dgfYiOe-