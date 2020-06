Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

Razer y los juegos van de la mano, pero, buscando expandir su alcance en el popular segmento móvil, viene el Kishi, un accesorio de controlador para Android o iPhone.

Este tipo de controlador no es exactamente nuevo: hay una serie de teléfonos Android para juegos que se entregan con accesorios de controlador que se conectarán al teléfono para mover los controles de la pantalla a los controles físicos.

El Kishi funciona de la misma manera, con un diseño ingenioso para hacer de este un paquete ordenado. Las dos mitades del dispositivo están conectadas en la parte posterior, plegándose cuidadosamente para formar un paquete más compacto cuando desee almacenarlo. Un lanzamiento rápido le permite expandirlo, conectándose a un teléfono a través de USB Type-C o Lightning si usa un iPhone.

La compatibilidad se basa en un par de factores. En primer lugar, que su dispositivo tenga USB tipo C en el centro de la base y, en segundo lugar, que se ajuste a las aberturas de goma de Kishi. Hemos utilizado varios teléfonos para probar el Kishi, desde el económico Redmi Note 9 hasta un Samsung Galaxy Note 8 anterior .

Los dispositivos compatibles incluyen Samsung Galaxy S8, S8 +, S9, S9 +, S10, S10 +, Note 8, Note 9, Note 10+, Google Pixel 2, 2 XL, 3, 3 XL, 4 y 4 XL, así como otros USB- C dispositivos Android de dimensiones similares. Sí, también puede usarlo con los teléfonos Razer, con inserciones de goma disponibles en el servicio de atención al cliente.

Razer dice que si su teléfono cabe en 145.3-163.7 x 68.2-78.1 x 7.0-8.8mm, entonces podrá encajarlo, así que básicamente es de ajuste universal.

Para los usuarios de iPhone de Apple es un arreglo de compatibilidad más simple: iPhone 11/11 Pro / 11 Pro Max, iPhone XR / XS / XS Max, con iOS 9 o superior.

El Kishi agregará aproximadamente 60 mm a cada extremo de su teléfono cuando esté instalado, lo que lo convierte en un dispositivo largo en general. Se siente muy seguro con insertos de goma en el Kishi que sostienen su teléfono con firmeza, por lo que también brinda una sensación de calidad.

Cuando su teléfono no está dentro, hace clic juntos, por lo que es fácil guardarlo en su bolso, pero es una pena que no tenga ningún tipo de bolsa de almacenamiento; Podemos ver que si arroja el Kishi en su mochila, hay mucho para dañarse o ensuciarse, por lo que es posible que desee envolverlo.

El Kishi extrae su energía del teléfono que usted también lo conecta, por lo que tan pronto como conecta su teléfono, funciona. También tiene una conexión USB C, que permite la carga directa para que pueda cargar su teléfono mientras juega.

El diseño incorpora dos recortes en el extremo derecho. Esto permite que se escuchen los altavoces en la parte inferior de un teléfono cuando se usa el controlador. Si tiene un teléfono con solo un altavoz en la base, esto realmente aumenta el rendimiento, ya que no lo cubrirá con la mano durante la reproducción y el sonido se proyecta hacia adelante, en lugar de hacia su mano.

Si tiene un teléfono con altavoces frontales de duelo, es posible que ambos estén bloqueados por el Kishi y, ciertamente, es probable que el altavoz izquierdo (en la parte superior del teléfono) esté bloqueado, por lo que perderá algo de los efectos estéreo más avanzados que su teléfono pueda ofrecer, dependiendo del diseño de su teléfono.

Tampoco hay provisión para auriculares físicos, ya que no hay una toma de auriculares de 3.5 mm, por lo que si desea el mejor sonido, necesitará usar auriculares Bluetooth.

Los controles reflejan mucho lo que encontraría en un controlador de consola con dos botones de control, ambos clicables, así como un controlador de cuatro direcciones y botones ABXY. También hay un par de botones de hombro a cada lado, que ofrecen un par de opciones adicionales, mientras que las flechas y los botones de inicio finalizan la carga.

Algunos de los controles funcionarán de forma nativa con su teléfono, pero descubrimos que la experiencia es diferente de un dispositivo a otro. Por ejemplo, en un teléfono Samsung, podemos usar los controladores de dirección para seleccionar y abrir aplicaciones, moverse por los menús, etc. En un teléfono diferente, es posible que no lo encuentre posible.

Esto solo se vuelve relevante ya que es más fácil moverse por el teléfono sin tener que comenzar a tocar la pantalla. Por supuesto, aún habrá problemas relacionados con el desbloqueo, especialmente si hay un sensor de huellas digitales en la parte posterior del teléfono, ya que será inaccesible.

Entonces, hay algo de compromiso que viene con las cosas y en uso, es probable que todavía tengas que tocar ocasionalmente la pantalla, por ejemplo para progresar en las escenas de corte en los juegos, pero pronto te acostumbras a esta forma híbrida de juego.

Nada es más importante que los juegos, ya que eso es lo que hace este tipo de dispositivo. En primer lugar, no puede usarlo para juegos como Call of Duty Mobile o PUBG Mobile : estos controladores están prohibidos en esos juegos y algunas de las aplicaciones de mapeo que puede usar para adaptar el Kishi para controlar esos juegos, como Octopus, también están prohibidas prohibido

Sin embargo, algunos juegos de renombre son compatibles, como Fortnite , que básicamente funciona igual que la Xbox. Si has jugado Fortnite en una consola, probablemente puedas pasar directamente a jugar en un dispositivo móvil con el Kishi. Hay una ligera curva de aprendizaje, pero pronto estará en funcionamiento y se acostumbrará a usar una combinación de botones y controles táctiles, aunque diríamos que es un poco más difícil en dispositivos móviles que en la pantalla grande.

Para otros juegos, tendrás que buscar la aplicación Razer Kishi que impulsará tu descubrimiento. Si está considerando comprar el controlador, entonces la aplicación es el lugar para comenzar, porque enumera los juegos que son compatibles, lo que ofrecerá la mejor experiencia.

Muchos de esos juegos tienen un costo, pero también hay una variedad de juegos compatibles que son gratuitos y que se benefician del uso de un controlador porque te permite ver la pantalla. En la mayoría de los casos, solo tendrá que descubrir qué hace qué con un poco de práctica, pero pronto lo dominará. Algunos juegos, como Real Racing 3, son compatibles y detectan el controlador, dándote orientación sobre qué botón presionar mientras juegas. En este caso, es una experiencia muy diferente pasar del control de movimiento al control físico.

Si está buscando asignar los botones a otros juegos, puede usar Octopus , pero puede perder esas personalizaciones cuando se actualiza el juego, que es algo que descubrimos que sucede con algunos de estos tipos de controladores en otros teléfonos.

El juego más grande aquí no es en realidad con juegos móviles, es con plataformas en la nube. El Razer Kishi es compatible con Stadia , Microsoft xCloud , Nvidia GeForce Now y otros, y esa es una gran parte del atractivo aquí.

La mayoría de nuestros juegos móviles se centra en títulos móviles AAA, diseñados para ser controlados con controles en pantalla. Esos juegos, como PUBG Mobile y Call of Duty Mobile, ocupan la mayor parte de nuestro tiempo y para este tipo de juegos, el Kishi no tiene un papel que desempeñar. Igualmente, si juegas muchos de los juegos de tap, nuevamente, no hay nada que pueda ofrecer.

En cambio, Kishi se centra en aquellos juegos que realmente se deben a sus originales de arcade o consola, donde los controles brindan muchas opciones. Jugar King of Fighters usando botones en lugar de controles en pantalla le da una sensación mucho más arcade, lo cual es genial. Todavía tiene los controles virtuales en la pantalla, pero en algunos casos, necesita esos controles para ver qué movimientos ha activado.

En algunos casos, tener botones y controladores de movimiento adecuados supera parte de la sobrecarga táctil que puede ocurrir en los juegos en los que no obtienes la acción que deseas porque suceden muchas cosas en la pantalla.

La contribución que Kishi le hará dependerá de los juegos que quiera jugar. No está realmente en condiciones de desafiar algo como Nintendo Switch Lite , porque los juegos móviles seguirán siendo muy variados en su diseño: algunos de los mejores juegos móviles son los mejores debido a su interacción táctil intuitiva y eso no va a cambiar.

Sin embargo, hay algunas grandes experiencias en el soporte para servicios de transmisión de juegos en los que necesitas jugar con un controlador. Encendiendo Stadia, estábamos jugando rápidamente a Doom 64 con el Kishi y nos encantó la experiencia. Aquí es donde los controladores como Kishi realmente pueden ser únicos: puedes jugar en casa con Stadia en tu televisor y aprovechar esa experiencia en tus viajes de una manera fácil (siempre que tengas una conexión excelente ... ¡activa 5G!).

En ese contexto, el Kishi realmente tiene un lugar, porque ayuda a cumplir uno de los objetivos principales de los juegos en la nube, que es poder jugar en cualquier dispositivo. Lo que quizás sea más importante es que estás invertido en un sistema en la nube y que estás feliz de comprar juegos a través de ese método (o suscribirte). Alternativamente, si desea sacar más provecho de su juego móvil Fortnite, y sí, dado que Fortnite es tan grande y el Kishi no es muy caro a £ 79.99 / $ 79.99 / € 89.99, algunos verán que vale la pena comprar solo por jugando a Fortnite solo.

