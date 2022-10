Qualcomm podría tener un chip Snapdragon 7 Gen 1 Plus en camino

Esta página ha sido traducida utilizando IA y aprendizaje automático antes de ser revisada por un editor humano en su idioma nativo.

(Pocket-lint) - Qualcomm podría estar preparándose para anunciar una versión actualizada del chip Snapdragon 7 Gen 1 para smartphones, si los informes son correctos.

El chip, basado en convenciones de nombres anteriores, probablemente se llamará Snapdragon 7 Plus Gen 1.

La noticia llega después de que el observador de la industria Roland Quandt tuiteara información sobre una nueva CPU Qualcomm SM7475, que utilizará un nuevo diseño tri-clúster. Quandt escribe que el chip utiliza un núcleo principal a 2,4 GHz, mientras que los núcleos de eficiencia funcionarán a 1,8 GHz. Esas velocidades de reloj son casi idénticas a las del actual Snapdragon 7 Gen 1, por lo que no cabe esperar un gran aumento del rendimiento. Sin embargo, WCCFTech señala que podríamos ver algunas mejoras gracias al cambio al nuevo proceso de fabricación de 4nm de TSMC.

Aunque el cambio a un nuevo proceso más pequeño no significa necesariamente que los chips sean más rápidos, tiene otras ventajas: los chips pueden funcionar más frescos y consumir menos energía. Ambas cosas son muy beneficiosas en un entorno móvil, ya que mejoran la duración de la batería de los dispositivos y permiten que funcionen más fríos.

Qualcomm SM7475. Primer Snapdragon de la serie 7 con diseño tri-clúster. 1x núcleo principal, 3x oro, 4x plata. 2,4xx GHz en los núcleos prime y gold, 1,8 GHz en los silver (en pruebas) - Roland Quandt (@rquandt) 5 de octubre de 2022

En cuanto al nombre, WCCFTech cree que el SM7475 se llamará Snapdragon 7 Plus Gen 1 basándose en los precedentes. El actual Snapdragon 8 Plus Gen 1 se llamó SM8475, lo que deja poca imaginación para dar el salto a que este nuevo chip sea una variante "Plus" del actual Snapdragon 7 Gen 1.

Dado que Qualcomm celebrará el Snapdragon Summit el 15 de noviembre, se espera que pronto veamos a la compañía anunciar este misterioso chip, y otros más.

Escrito por Oliver Haslam. Edición por Rik Henderson.