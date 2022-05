El Snapdragon 7 Gen 1 impulsará dispositivos de gama media asequibles hasta 2022

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Después de haber cambiado la nomenclatura de sus productos, todos esperábamos que Qualcomm anunciara un nuevo hardware de gama media: ahora se ha confirmado oficialmente el Snapdragon 7 Gen 1.

Este hardware se sitúa por debajo del nivel de Snapdragon 8, por lo que es de gama media o sub-flagship, según se mire el mercado. Básicamente, hereda muchas de las características desarrolladas en el nivel superior, pero permite el desarrollo de dispositivos a un precio ligeramente inferior.

Y algunos de los últimos dispositivos de la serie Snapdragon 700 nos han impresionado mucho, así que este es un anuncio importante.

Qualcomm lo llama el "paquete total de juegos", no porque sea el más potente, sino porque ofrecerá una experiencia de juego de primer nivel a mucha gente que no puede permitirse o no quiere un teléfono emblemático. Básicamente, va a permitir jugar mejor en dispositivos de menor coste, lo que es importante para muchos usuarios de smartphones.

Hay un aumento de gráficos del 20% en comparación con la generación anterior -el Snapdragon 778G-, mientras que también es compatible con pantallas Quad HD+ y captura de vídeo hasta 4K HDR y sensores de 200 megapíxeles.

Se puede esperar una conectividad ultrarrápida gracias al módem X62, que es compatible con la norma 3GPP Release 16 5G, pero ofrece una conectividad de 4,4 Gbps, por lo que no es tan rápido como el nivel superior, como el Snapdragon 8 Gen 1.

También hay un gran impulso en el rendimiento de la IA, un 30 por ciento más que el Snapdragon 778G, mientras que también hay soporte para funciones premium como Snapdragon Sound.

La buena noticia es que los fabricantes parecen estar haciendo cola para lanzar dispositivos con este nuevo hardware - Qualcomm nos ha confirmado que 16 fabricantes han expresado su interés - y que veremos dispositivos de la talla de Honor, Oppo y Xiaomi en el segundo trimestre de 2022.

Escrito por Chris Hall.