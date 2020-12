Qualcomm y Google se asocian para reducir la brecha entre las actualizaciones de Android y iPhone

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Qualcomm y Google han anunciado una asociación con el objetivo de facilitar a los fabricantes de teléfonos Android garantizar que sus dispositivos sean compatibles con la última versión del sistema operativo Android y acelerar el proceso de actualización.

Si bien hay poca diferencia práctica entre la funcionalidad de los principales teléfonos Android y el propio teléfono inteligente de Apple, el iPhone, las actualizaciones siempre han sido el problema de la plataforma de Google.

Apple no solo logra actualizar todos sus dispositivos el mismo día, sino que a menudo incluye soporte para muchos dispositivos heredados. iOS 14 , el último software para iPhone de Apple, se remonta al iPhone SE, anunciado en 2016. Android 11 , por el contrario, solo se remonta al Pixel 2, anunciado en 2017.

Pero eso es solo una parte de la imagen, porque muchas marcas convencionales, como Samsung, no admiten dispositivos más antiguos. No hay señales, por ejemplo, de que el Samsung Galaxy S9, lanzado en 2018, tenga Android 11.

Google ha estado tratando de abordar el problema de las actualizaciones y la velocidad de actualización a través del Proyecto Treble , diseñado para que sea más rápido y fácil para los proveedores actualizar sus dispositivos. Eso ha funcionado hasta cierto punto, con un despliegue más rápido de la última versión de Android en algunos modelos en los últimos años, ayudado por cosas como programas beta rodantes.

El último anuncio de Qualcomm y Google parece ser mucho más específico. A partir de Qualcomm Snapdragon 888, Qualcomm admitirá cuatro años de actualizaciones de seguridad y sistema operativo para dispositivos que utilicen el marco Project Treble. Eso debería facilitar a los fabricantes que usan hardware de Qualcomm impulsar actualizaciones y cerrar esa brecha con la posición de actualización de Apple, y es probable que eso suene cierto para la propia variedad de teléfonos Pixel de Google.

Por supuesto, esto es solo una parte de la ecuación: los fabricantes ya no podrán culpar al hardware subyacente por la falta de actualizaciones, pero aún tendrán que asegurarse de que todo lo demás que tengan en sus dispositivos funcione como debería. Para aquellas empresas que cambian toda la experiencia, todavía queda mucho trabajo por hacer.

Volviendo a Samsung, eso podría no cambiar la situación de la compañía, que tiene una gran cantidad de variantes de teléfono, divididas en hardware Qualcomm y Exynos, pero potencialmente significa un soporte más prolongado para los dispositivos insignia más antiguos.

En última instancia, Android aún enfrenta una batalla cuesta arriba. Se suponía que proyectos como Android One debían ofrecer una experiencia siempre actualizada. Pero al momento de escribir este artículo, Nokia (el mayor usuario de Android One) no ha actualizado ninguno de sus dispositivos con Android 10 unos 3 meses desde el lanzamiento de Android 11 en los teléfonos Pixel.

No esperamos paridad entre Apple y Google: Apple tiene una gran ventaja en casa, con un control más estricto sobre cómo y dónde se usa iOS, mientras que también se ejecuta solo en dispositivos premium. Android es mucho más abierto, está mucho más distribuido y está disponible en muchos dispositivos más asequibles que quizás nunca aparezcan en la lista de actualizaciones de una empresa. Pero esto podría fortalecer el caso para aquellos dispositivos que usan hardware de Qualcomm y, como mínimo, también esperaríamos ver un soporte más prolongado para los dispositivos Pixel.

Escrito por Chris Hall.