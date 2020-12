El procesador Snapdragon 678 traerá mejores fotografías con poca luz a los teléfonos de gama media en 2021

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Qualcomm ha anunciado su procesador móvil de próxima generación para el mercado de teléfonos de gama media , y se llama Snapdragon 678. Al igual que con cualquier actualización de plataforma, aporta más que solo una velocidad y potencia mejoradas.

Una de sus mejoras clave hará que los teléfonos de gama media mejoren su juego de fotografía y videografía. Utiliza algo llamado Spectra 250L ISP (procesador de señal de imagen) para permitir mejores resultados de fotografía fija de lo que era posible con su predecesor, el Snapdragon 675.

Las capacidades de procesamiento de imágenes del Snapdragon 768 significarán el soporte de hasta tres cámaras con sensores de hasta 48 megapíxeles y ofrecerán un retardo de obturación cero. También obtendrá un motor de inteligencia artificial que ayuda a mejorar funciones como el desenfoque de fondo en modo retrato, el rendimiento de la cámara con poca luz y permite el enfoque automático con láser.

Para los videógrafos, también podrá grabar videos 4K ilimitados y en cámara lenta. Además, zoom óptico de hasta 5x.

Sin embargo, no se trata solo de mejoras en la cámara. Para los fanáticos de las especificaciones, la velocidad del reloj de la CPU se ha incrementado hasta 2.2GHz (eso es un aumento de 2.0GHz del Snapdragon 675), además de un rendimiento gráfico mejorado en juegos con la GPU Adreno 612.

Qualcomm dice que verá velocidades de cuadro más rápidas sostenidas de manera confiable durante períodos más largos, sin tantas caídas de cuadros o tartamudeos como podría ver con el 675. Está optimizado para Unity, Messiah, NeoX y Unreal Engine 4, para garantizar que no sufra solo porque quieres jugar a los mejores juegos en Play Store.

Al igual que con cualquier procesador nuevo, también hay una mejora en la eficiencia, por lo que podrá obtener fotos más brillantes y un rendimiento más rápido en todos los aspectos sin que se agote el jugo extra de su preciosa batería.

Cambiando al rendimiento de la red, y no, inusualmente para 2020, este no es un procesador 5G. El procesador Snapdragon 678 incluye el módem X12 LTE que le brinda soporte rápido 4G LTE con agregación de operadores, por lo que puede obtener velocidades de descarga de hasta 600 Mbps en redes que lo admiten. Con esas velocidades, no tendrías que sentir envidia de tus amigos con teléfonos 5G.

Además, obtendrá una conexión rápida confiable incluso en áreas donde el tráfico de la red está congestionado. En general, significa que veremos una mejor experiencia integral en teléfonos que cuestan menos de £ 300 / $ 300, lo cual es una gran noticia para aquellos que buscan aprovechar al máximo su dinero.

Para obtener un resumen completo de las especificaciones y los detalles, diríjase a la página dedicada de Qualcomm .

Escrito por Cam Bunton.