Qualcomm revela Snapdragon 690 - llevando 5G a teléfonos de gama baja

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

La última plataforma 5G de Qualcomm es importante, ya que verá teléfonos más baratos habilitados para 5G en el mercado.

Todos los teléfonos 5G lanzados hasta el momento han sido teléfonos inteligentes premium o de gama media utilizando chips Snapdragon de las series 700 y 800, lo que significa que si quisieras subirte al carro 5G tendrías que gastar una cantidad significativa de dinero.

Pero con las redes 5G configuradas para llegar a muchas más áreas en 2020 en los EE. UU. Y el Reino Unido, algo debe cambiar con los teléfonos que los apoyan para trabajar hacia la adopción masiva. Veremos teléfonos Snapdragon 690 de proveedores como Nokia, Motorola, LG y TCL a finales de este año, así que espere un exceso de lanzamientos dentro de unos tres meses.

Un inconveniente con el Snapdragon 690 es que no admite mmWave 5G, básicamente el estándar más rápido para redes 5G, sino que solo admite bandas por debajo de 6GHz. El resultado de eso es que no obtendrán las velocidades más rápidas en las redes más rápidas de los EE. UU., Pero no hará una diferencia en los mercados europeos, ya que todo en países como el Reino Unido es inferior a 6GHz.

690 tiene algunos trucos bajo la manga: puede capturar video 4K HDR a 30 fps, lo cual es decente para teléfonos inteligentes de nivel de entrada. También tiene el último Wi-Fi 6 y Bluetooth 5.1 a bordo y el chipset octocore de 8 nm utiliza los núcleos de procesador Kryo 560 de última generación de Qualcomm, lo que significa que hay una mejora del rendimiento del 20 por ciento con respecto a las generaciones anteriores.

Se asociará con el módem X51 5G de Qualcomm.