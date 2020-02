Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

Qualcomm, en lugar de su habitual discurso principal del Mobile World Congress , ha enviado comunicados de prensa que cubren una variedad de temas, incluida la adopción de su nueva plataforma de hardware, Snapdragon 865.

Hemos visto varios anuncios recientemente para nuevos dispositivos que usan Snapdragon 865, por ejemplo, el Xiaomi Mi 10 , Sony Xperia 1 II , pero Qualcomm ahora ha compartido una lista mucho más completa de dispositivos, incluidos algunos aún por anunciar.

Eso incluye el Asus ZenFone 7, algo de lo que no hemos escuchado nada hasta ahora. También incluye el ROG Phone 3, de nuevo algo que no se ha lanzado y del que no hemos escuchado mucho. Asus no estaba en la lista de asistentes cancelados en el Mobile World Congress, por lo que suponemos que se anunciarán en algún momento en el futuro.

También en la lista está el teléfono Legion Gaming. Legion es el brazo de juegos de Lenovo: sabíamos que la marca Motorola de Lenovo planeaba lanzar nuevos dispositivos, pero el teléfono Legion Gaming era solo un rumor hasta ahora.

La lista continúa, y hemos dejado caer una copia a continuación para que pueda ver todos los dispositivos que ahora están en la lista confirmada. Suponemos que muchos de estos se anunciarán en el Mobile World Congress, pero con ese evento cancelado debido a los temores de coronavirus, ahora estamos viendo una lista de dispositivos en su mayoría no anunciados.

Tiburón Negro 3

Flechas FCNT 5G

iQOO 3

Legion Gaming Phone

Nubia Red Magic 5G

OPPO Encuentra X2

realme X50 Pro

Redmi K30 Pro

ROG Phone 3

Samsung Galaxy S20, S20 + y S20 Ultra

Sharp AQUOS R5G

Sony Xperia 1 II

Teléfono vivo APEX 2020 Concept

Xiaomi Mi 10 y Mi 10 Pro

ZenFone 7

ZTE Axon 10s Pro

El Qualcomm Snapdragon 865 ofrece una gama de aumentos de rendimiento con respecto a la iteración anterior de los dispositivos Snapdragon, pero al mirar esta lista, también marcará el comienzo de muchos dispositivos 5G. Si bien el módem 5G no está integrado en Snapdragon 865, Qualcomm ha dejado en claro que está optimizado para 5G, además de brindar potenciadores de juego, inteligencia artificial mejorada y soporte de cámara más avanzado.