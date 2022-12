Una filtración del Oppo Find X6 muestra un enorme bulto en la cámara y la marca Hasselblad

Esta página ha sido traducida utilizando IA y aprendizaje automático antes de ser revisada por un editor humano en su idioma nativo.

(Pocket-lint) - El Oppo Find X6 aún no es oficial, pero eso no le ha impedido filtrarse con una imagen de prensa completa de la parte trasera del dispositivo disponible para que todos la vean.

Todavía no se sabe cuándo anunciará Oppo el Find X6 -ahora está trabajando a toda máquina en el Find N2 plegable-, pero parece que está en camino. El filtrador Evan Blass publicó una imagen del teléfono en su cuenta de Twitter bloqueada, pero no entró en demasiados detalles sobre lo que podemos esperar.

Sin embargo, rumores anteriores afirmaban que el Oppo Find X6 Pro al menos vendrá con un Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Sin embargo, se cree que el modelo base obtendrá el chip Gen 1 anterior, ayudando a la diferenciación y la reducción de costes. Otras características que harán acto de presencia serán probablemente una cámara principal de 50 megapíxeles y una ultrawide de 50 megapíxeles, con un zoom periscópico de 32 megapíxeles completando las cámaras traseras.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

En cuanto a la imagen, no cabe duda de que la protuberancia de la cámara es un monstruo, al igual que la marca Hasselblad que aparece debajo de esas cámaras. No hay duda de quién ha participado en la creación de estas cámaras, ya que el leve texto "co-engineered with" sugiere que Hasselblad y Oppo han hecho algo más que poner un nombre elegante y darlo por terminado.

Cómo reparar su video corrupto y prepararlo para cargarlo con Stellar Por Pocket-lint International Promotion · 13 Enero 2021 Este excelente software lo ayudará a rescatar archivos corruptos.

En cuanto a las conjeturas sobre cuándo se anunciará, lo más probable es que sea a principios de 2023. Sobre todo teniendo en cuenta que debe ser lo bastante pronto como para que empiecen a aparecer imágenes como esta.

Escrito por Oliver Haslam.