¿Está trabajando Oppo en un teléfono plegable tipo clamshell?

(Pocket-lint) - Oppo presentó su primer teléfono pleg able en el Oppo Find N a finales de 2021, pero un informe reciente dice que la compañía está girando su mano a una oferta clamshell como el Samsung Galaxy Z Flip 3 siguiente.

Según la página Weibo de Digital Chat Station(vía GizChina), el próximo dispositivo plegable de Oppo será uno que se pliegue horizontalmente en lugar de verticalmente. De este modo, competiría con el dispositivo Galaxy Z Flip de Samsung y el P50 Pocket de Huawei, en lugar de presentar el mismo factor de forma que el Oppo Find N y el Galaxy Z Fold de Samsung.

Se dice que el Oppo plegable clamshell funcionará con el chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen1 Plus y que costará unos 1060 dólares (unos 830 euros). No se ha dado más información en la filtración, por lo que no sabemos mucho más sobre su fecha de lanzamiento, diseño u otras especificaciones.

En comparación, el Oppo Find N tiene una pantalla Full HD de 5,49 pulgadas con una relación de aspecto 18:9 cuando está plegado. Cuando se despliega, se obtiene una pantalla OLED de 7,1 pulgadas con 120Hz LTPO, 1000 nits de brillo máximo y una relación de aspecto de 8,4:9.

El conjunto de chips Qualcomm Snapdragon 888, la memoria RAM LPDDR5 de hasta 12 GB y el almacenamiento UFS 3.1 de 512 GB son los encargados de llevar a cabo el proceso. También hay una batería de 4500mAh, carga rápida SuperVOOC de 33W, AirVOOC de 15W y carga inalámbrica inversa de 10W.

Es de esperar que cualquier futuro plegable de Oppo ofrezca unas especificaciones similares a las del buque insignia, aunque por ahora no hay nada confirmado en el frente del clamshell.

Escrito por Britta O'Boyle.