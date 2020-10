Oppo Reno 4 Pro vs Reno 4 vs Reno 4 Z: ¿Cuál es la diferencia?

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Oppo ha lanzado una nueva serie de teléfonos Reno 4 en Europa y contiene tres modelos diferentes a diferentes precios. Es un conjunto ordenado de dispositivos de tres niveles, pero ¿qué obtienes exactamente por tu dinero?

En esta comparación, repasaremos las diferentes especificaciones y características para ayudarlo a decidir cuál se adapta mejor a sus necesidades. Por supuesto, es posible que se reduzca al presupuesto, en cuyo caso la elección será bastante simple.

Para leer nuestra revisión inicial / práctica con el Reno 4 Pro, puede dirigirse aquí .

Reno 4 Pro: 159,6 x 72,5 x 7,6 mm - 172 g

Reno 4: 159,3 x 74 x 7,8 mm - 183 g

Reno 4Z: 163,8 x 75,5 x 8,1 mm - 184 g

Reno 4 Pro: vidrio curvo

Reno 4 y 4Z: vidrio plano

El modelo Pro de Oppo en la serie Reno 4 presenta una construcción elegantemente curvada. Hay una curva 3D en la parte delantera y trasera, para ayudar a darle al teléfono su estructura elegante y delgada. Es el teléfono más estrecho, delgado y liviano de la gama. Viene en una variedad de degradado azul con un acabado suave Reno Glow, más un Space Black brillante con una capa de arcoíris y un patrón OP con monograma y una Green Litter limitada.

El Reno 4 estándar no presenta las mismas curvas. El vidrio en la parte delantera es mayormente plano y es un poco más ancho y grueso que el Pro. También viene con el acabado Reno Glow, pero el Space Black no tiene el patrón con monograma.

En cuanto al Z, es el teléfono más grande y grueso de la gama. Es notablemente más alto, más grueso y más ancho, además de que tiene una pantalla mucho más plana. También tiene un sensor de huellas dactilares integrado en el costado del teléfono, mientras que los otros dos usan sensores en pantalla.

El diseño de la carcasa de la cámara Z es bastante interesante, presenta un panel cuadrado con una protuberancia diagonal en forma de píldora dentro de ese cuadrado. Los otros dos tienen un rectángulo de cristal más elegante con las tres cámaras en línea recta.

Reno 4 Pro: OLED de 6.5 pulgadas y 90Hz - pico de 1100 nits

Reno 4: OLED de 6.4 pulgadas a 90Hz - 800 nits pico

Reno 4 Z: LCD de 120 Hz y 6,57 pulgadas, pico de 400 nits

Los tres: resolución FullHD + (2400 x 1080)

Reno 4 Pro: recorte de un solo agujero

Reno 4 y 4Z: corte doble

Los tres teléfonos usan los mismos paneles de resolución: 1400 x 1080 (Full HD +), pero la composición exacta de esos paneles es diferente en cada uno de ellos.

El Reno 4 Pro cuenta con un panel OLED de 90Hz que puede alcanzar hasta 1100 nits de brillo máximo y una gama de colores DCI-P3 del 100%. Se curva alrededor de los bordes del teléfono y presenta un solo corte para la cámara selfie.

El Reno 4 también tiene un panel OLED de 90Hz, pero no es tan brillante. Alcanza un brillo máximo de 800 nits y una gama de colores NTSC del 96%. Es un panel plano y tiene un recorte doble en forma de píldora para la cámara dual selfie en la esquina superior.

En cuanto al Reno 4 Z, tiene una pantalla LCD pero es más grande que los otros dos y cuenta con una frecuencia de actualización de 120Hz. Alcanza un brillo máximo de 400 nits y una gama de colores NTSC del 81,5%.

Entonces, claramente, hay una clara diferencia de calidad entre cada uno de los tres paneles y muestra dónde se han tomado medidas de ahorro de costos en los modelos más baratos.

Reno 4 y 4 Pro: procesador Snapdragon 765G (5G)

Reno 4 Z: procesador MediaTek Dimensity 800 (5G)

Variantes de RAM / almacenamiento: 12 GB / 256 GB - Reno 4 Pro 8GB / 128GB - Reno 4 8 GB / 128 GB - Reno 4 Z

Reno 4 Pro: batería de 4000 mAh con carga Super VOOC 2.0 de 65 W

Reno 4: batería de 4020 mAh con carga Super VOOC 2.0 de 65 W

Reno 4 Z: batería de 4000 mAh con carga de 18 W

Tanto el Reno 4 como el Reno 4 Pro cuentan con el mismo procesador Snapdragon 765G, mientras que el modelo más económico tiene el MediaTek Dimensity 800 . Eso significa que los tres son compatibles con 5G.

La capacidad de la batería es muy similar en todos ellos, con el Pro y el Z con una batería de 4.000 mAh y el Reno 4 normal con una capacidad de 4.020 mAh.

No sería Oppo sin carga rápida, por lo que los dos modelos más caros tienen la carga ultrarrápida Super VOOC 2.0 de 65W. Eso significa que se carga al 100% en 35 minutos y del 0 al 66% en solo 15 minutos. El Reno 4 Z no usa Super VOOC 2.0, en cambio, tiene una carga rápida de 18W que no es tan rápida.

El almacenamiento y la composición de RAM son los mismos en el Reno 4 Z que en el Reno 4. Eso significa que obtienes 8GB de RAM y 128GB de almacenamiento en ambos. El Pro sube la apuesta con 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento. Los tres utilizan LPDDR4x RAM y almacenamiento flash UFS 2.1.

Cámara triple Reno 4 Pro: 48MP primario f / 1.7 primario con OIS Lente de video ultra gran angular f / 2.2 de 12MP Ultra Night Teleobjetivo de 13MP con zoom híbrido 5x f / 2.4 lente

Triple cámara Reno 4: Cámara primaria de 48MP f / 1.75 Lente ultra gran angular f / 2.2 de 8MP Lente de 2MP mono (blanco y negro)

Cámara cuádruple Reno 4 Z: Cámara primaria de 48MP f / 1.7 Lente gran angular de 8MP f / 2.2 Lente de filtro monocromático de 2MP retrato vintage Lente de retrato monocromática de 2MP



Las tres cámaras tienen configuraciones de múltiples cámaras, pero solo la Pro tiene solo cámaras útiles, no solo agrega cámaras por el bien de las cámaras. Tiene una cámara principal normal de 48 megapíxeles con OIS, además de una cámara ultra ancha de 12 megapíxeles con capacidades ultranoche para video con poca luz. El tercero es un zoom telefoto de 13 megapíxeles con zoom de hasta 5x.

Con el Reno 4 normal, obtienes el mismo sensor primario, pero una resolución ultra ancha de 8 megapíxeles de menor resolución que no cuenta con la misma función ultranoche para disparos nocturnos. El tercero es solo un sensor en blanco y negro de baja resolución.

En cuanto al Reno 4 Z, usa un sensor de 48 megapíxeles en la cámara principal, pero no es el mismo sensor premium de Sony. Está unido por una cámara ultra ancha con un sensor de 8 megapíxeles y dos sensores monocromáticos de 2 megapíxeles.

Reno 4 Pro: £ 699

Reno 4: £ 499

Reno 4 Z: £ 329

Como era de esperar, es el Reno 4 Pro el más caro de los tres. Está presionando sobre los precios premium con una etiqueta de precio de £ 699. El Reno 4 cuesta £ 200 más barato a £ 499, mientras que el Reno 4 Z cuesta £ 329.

Los tres productos están disponibles para comprar a partir del 15 de octubre.

Al observar las características y el diseño, queda claro que el Reno 4 Pro es el más premium de los tres. De hecho, todo en él grita buque insignia, excepto quizás el procesador de la serie Snapdragon 700 en el interior. Pero ese ha sido un procesador sólido y rápido en todos los teléfonos en los que lo hemos probado hasta ahora. Es un teléfono elegante y de aspecto encantador con todas las funciones que podrías desear. Es algo a considerar si desea un teléfono insignia, pero no tiene £ 1,000 para gastar en uno.

En cuanto al Reno 4, ese es tu clásico guardabosques medio con muchas especificaciones excelentes. No es tan elegante y no tiene la misma calidad en el departamento de cámaras, pero es igual de potente y presenta la misma carga ultrarrápida. Es un buen compromiso si el precio Pro de casi £ 700 es demasiado elevado.

En cuanto al Z, ese es el teléfono de nivel inferior. Reduce mucho la calidad de la cámara, la pantalla y la construcción. Aún así, con 5G y una pantalla de 120Hz al precio de £ 329, está obteniendo una buena oferta por su dinero.

Escrito por Cam Bunton.