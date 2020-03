Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

Cuando Oppo presentó el Find X en 2019 , era uno de esos teléfonos "guau" gracias a su unidad de cámara mecanizada emergente, como nunca antes habíamos visto. Para 2020 es una historia diferente, el seguimiento Find X2 abandona el enfoque mecanizado en lugar de una solución de cámara perforadora .

La gran noticia es que hay dos variantes en la serie: el Oppo Find X2 y X2 Pro. Entonces, ¿qué es diferente entre los dos y cuál se adaptará mejor a sus necesidades?

Encuentra X2: IP54 resistente al polvo / X2 Pro: IP68 resistente al polvo y al agua

Encuentra solo X2: acabado Ocean / solo X2 Pro: Orange en cuero vegano

Find X2: 164.9 x 74.5 x 8.0 mm (196 g de cerámica / 187 g de vidrio)

Find X2 Pro: 165.2 x 74.4 x 8.8 / 9.5 mm (cuero cerámico / vegano)

Encuentra X2 Pro: 207 g (cerámica) o 200 g (cuero vegano)

Ambos dispositivos: escáner óptico de huellas digitales en pantalla

Físicamente, los modelos Find X2 y Pro están muy cerca de ser idénticos. El Find X2 es mucho más estrecho y corto que el Pro, y es notablemente más delgado y liviano, ya sea que elija el acabado de vidrio Ocean o la cerámica.

El Pro viene en cerámica Negra (es más gris, realmente) y Naranja en sabores de cuero vegano. La opción de cuero es alrededor de un milímetro más gruesa que la cerámica, pero también alrededor de 7 g más liviana.

Donde el Pro avanza un poco es con su resistencia, dada su clasificación IP68, lo que significa que puede sobrevivir a la inmersión en el agua. Sin embargo, el Find X2 estándar, con su clasificación IP54, solo está diseñado para resistir el polvo y las salpicaduras.

Ambos modelos cuentan con un escáner óptico de huellas digitales debajo de la pantalla, como es la tendencia actual.

Ambos dispositivos: pantalla OLED de 6.78 pulgadas, relación de aspecto de 19.8: 9, resolución de 3168 x 1440

Ambos dispositivos: frecuencia de actualización de 120Hz, frecuencia de muestreo táctil de 240Hz (4.2ms)

Ambos dispositivos: HDR10 +, brillo de 800nit, color de 10 bits

Tanto Find X2 como Pro cuentan con la misma pantalla. No hay caso de que un dispositivo tenga una pantalla más pequeña que el otro para segregar su valor. Y nos referimos a la misma pantalla: la misma resolución, el mismo brillo, el mismo todo.

Eso significa un panel OLED de 6.78 pulgadas con resolución QHD + y frecuencia de actualización de 120Hz. Eso es cuatro veces la actualización de muchos teléfonos actuales para una experiencia súper fluida. La fuerte tasa de respuesta de 240Hz también debería reducir el retraso para los juegos ultra sensibles.

Ambos modelos introducen la inserción de cuadros para que los videos sean más fluidos, un truco que los televisores han ofrecido durante mucho tiempo. Sin embargo, Oppo dice que no es posible desactivar esto, por lo que si encuentra que sus películas de Netflix comienzan a verse como una telenovela, probablemente sea por eso.

Ambos dispositivos: procesador Qualcomm Snapdragon 865

Ambos dispositivos: 12 GB de RAM (LPDDR5)

Ambos dispositivos: módem Qualcomm X55 5G (no hay modelos 4G disponibles)

Encuentre X2: capacidad de batería de 4,200 mAh / X2 Pro: 4,260 mAh (celda dual)

Ambos dispositivos: SuperVOOC 2.0 de carga rápida a 65 W, sin carga inalámbrica

Hay similitudes y diferencias cuando se trata de poder central. Los modelos Find X2 y Pro cuentan con el procesador Snapdragon 865 de Qualcomm, lo que significa la mejor potencia de su clase en el momento del lanzamiento. Ambos incluso tienen la misma RAM de 12 GB.

Ambos modelos contarán con el módem X55 de Qualcomm, ya que ambos serán solo 5G. No habrá modelos 4G disponibles en Europa, incluso si Oppo diseña dichos teléfonos para otros territorios.

En el frente de la batería es una historia similar: el Find X2 tiene una batería de 4,200 mAh, la Pro es un poco más amplia, a 4,260 mAh. Dado que las baterías a veces pierden su marca de capacidad máxima, la diferencia entre las dos debería ser insignificante.

Ambos diseños de baterías son de doble celda, es decir, dos baterías a la mitad de la capacidad total. Este diseño significa que es posible una carga más rápida, sin riesgo de sobrecalentamiento o hinchazón. Tanto en el Find X2 como en el Pro, eso significa que SuperVOOC 2.0 está presente, con su cargador de 65 W en la caja que hace recargas súper rápidas. Oppo afirma que el Pro puede cargar de batería agotada a batería completa en solo 38 minutos.

Encuentra X2: sistema de cámara trasera triple

Principal: 48MP (sensor Sony IMX586), apertura f / 1.7 Zoom: 13MP, f / 2.2, 3x óptico (5x híbrido), OIS Ultra ancho: relación de aspecto de 12MP 16: 9, f / 2.2

X2 Pro: sistema de cámara trasera triple

Principal: 48MP (Sony IMX689), f / 1.8, RAW de 12 bits, PDAF omnidireccional, OIS Zoom periscopio: 13MP, f / 3.0, zoom 5x (híbrido 10x), OIS Ultra ancho: 48MP, f / 2.2

Ambos dispositivos: cámara autofoto perforadora de 32MP

La mayor área de diferencia entre los dos teléfonos es la disposición de la cámara. Si bien ambos tienen unidades triples de cámara trasera, esas cámaras son bastante diferentes.

Comencemos con Find X2 Pro, que tiene la configuración más avanzada de los dos. Su sensor principal es de 48 megapíxeles, que utiliza un procesamiento de píxeles cuatro en uno para generar imágenes de 12 megapíxeles. Sin embargo, es importante destacar que es un sensor Sony IMX689, la primera vez que vemos uno en un teléfono, que es más grande que el promedio, para absorber mejor la luz y obtener una señal más limpia y una mejor calidad resultante.

No solo eso, este sensor tiene un rango dinámico masivo e incluso puede capturar archivos sin formato de 12 bits, el tipo de captura de nivel profesional que esperarías encontrar en una cámara DSLR (aunque no hay forma de editar eso desde el teléfono mismo) con pleno potencial, que es bastante extraño). Además, cada píxel en la superficie del sensor se puede usar para el enfoque automático de detección de fase (PDAF), no solo el tres por ciento habitual de píxeles, como la mayoría de los otros sensores PDAF.

La segunda cámara del Pro es la misma que encontrará en el Reno 10X de la compañía: un zoom de periscopio, capaz de hacer un zoom óptico de 5x para hacer que el sujeto se vea mucho en primer plano, o un zoom híbrido de 10x a través de la combinación de óptica y procesamiento. Hay estabilización de imagen óptica (OIS) para mantener las cosas estables, pero por lo demás esta cámara es una unidad familiar.

Por último, el Pro alberga una lente ultra gran angular sobre un sensor de 48 megapíxeles. Es un sensor más genérico, no un duplicado del evento principal de Sony.

En comparación, el Find X2 abandona el sensor Sony más avanzado, pero aún tiene una principal de 48MP aquí, con el mismo tipo de procesamiento cuatro en uno para una salida de 12MP. No obtendrá el mismo grado de capacidad de enfoque automático, ni el mismo rango dinámico y captura de 12 bits. Sin embargo, sospechamos que esto no importará en absoluto para la mayoría de los tiradores casuales.

La segunda cámara del X2 también es un zoom, pero un espejo de eso en el Oppo Reno 2 . Esta solución de 13MP pretende ofrecer una lente de zoom de 5x, pero esto es híbrido, la capacidad óptica es en realidad menor.

Por último, el X2 tiene una cámara Video, que es de gran angular pero diseñada en un factor de forma 16: 9 para que pueda capturar esa relación de aspecto cinemática directamente. Estamos algo sorprendidos de que esta opción no haya llegado al Pro como cuarta cámara trasera.

Así que ahí lo tienes: todas las cámaras . Lo único que no nos gusta de estas cámaras es la importancia de la protuberancia en la parte posterior de ambos dispositivos Find X2. Es tan significativo que la "oscilación de la mesa" es excesiva.

Fecha de lanzamiento: principios de mayo de 2020

Encuentra X2: £ 899 o € 999

Encuentra X2 Pro: £ 1099 o € 1199

Como era de esperar, el modelo Pro de la serie Find X2 costará más que el habitual, y ambos perseguirán esos verdaderos puntos de precio ultra premium. El Find X2 normal te costará £ 899 en el Reino Unido, o € 999 en Europa por 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento.

El modelo Pro cuesta un poco más: £ 1099 en el Reino Unido, o € 1199 en Europa por 12 GB de RAM y un considerable almacenamiento de 512 GB.

Ambos teléfonos estarán disponibles a principios de mayo de 2020.