Un misterioso teléfono de OnePlus se certifica: ¿es el OnePlus 11?

Esta página ha sido traducida utilizando IA y aprendizaje automático antes de ser revisada por un editor humano en su idioma nativo.

(Pocket-lint) - Un teléfono OnePlus no anunciado ha hecho su aparición en el sitio web de certificación Bluetooth SIG y bien podría ser el próximo OnePlus 11.

El nuevo teléfono de OnePlus ha sido certificado por tener conectividad Bluetooth 5.3 así como por ejecutar OxygenOS 13 basado en Android 13 de Google. Más allá de eso, no hay gran cosa en la certificación, pero al menos sabemos que el teléfono tendrá también 5G.

En cuanto a qué teléfono se trata, es probable que sea el OnePlus 11 o un nuevo modelo de OnePlus Nord. Sin embargo, el dinero inteligente está en el primero, con informes recientes que sugieren que el OnePlus 11 Pro no tendrá "Pro" en el nombre en absoluto. Sin embargo, eso no significa que este teléfono no vaya a tener unas especificaciones impresionantes.

Se espera que esas especificaciones incluyan una pantalla QHD+ de 6,7 pulgadas y un chip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. También se espera que a la cámara principal de 50 megapíxeles se le sume una lente ultrafina de 48 megapíxeles.

En cuanto a los colores, una nueva filtración apunta a que habrá acabados Negro Mate y Verde Brillante. Siempre estamos a favor de cualquier cosa en negro mate, pero nos preocupa un poco la idea de que algo sea verde y brillante. Pero nos reservaremos el juicio hasta que lo veamos en carne y hueso.

El #OnePlus11 vendrá en acabados de color negro mate y verde brillante - Max Jambor (@MaxJmb) 25 de noviembre de 2022

Cuándo ocurrirá, aún no lo sabemos. Un anuncio dentro del primer trimestre de 2023 parece probable, pero eso es otra cosa que tendremos que esperar a que se confirme antes de emocionarnos demasiado.

Escrito por Oliver Haslam.