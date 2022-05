OnePlus confirma el lanzamiento del OnePlus Nord 2T

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - OnePlus ha confirmado que celebrará un evento de lanzamiento para el mercado europeo, en el que anunciará una serie de nuevos productos.

Aquí no hay secretos: OnePlus ha confirmado que anunciará el OnePlus Nord 2T 5G, el OnePlus Nord 2 Lite 5G y los OnePlus Nord Buds.

Los dos últimos productos ya los conocemos: ambos se anunciaron en la presentación de More Power to You en la India en abril, pero el Nord 2T no se había anunciado hasta ahora, aparte de las extensas filtraciones, claro.

El Nord 2T 5G parece ser la continuación del Nord 2, que nos pareció un gran teléfono de gama media cuando se lanzó en 2021.

El nuevo dispositivo parece ser una actualización rápida, pero con un diseño inusual en la disposición de las cámaras. Mientras que hay dos círculos negros en la parte posterior, continuando un diseño que comenzó con el OnePlus 9 Pro, el círculo inferior parece tener lentes bastante aleatorias dentro de él, como se reveló en un primer unboxing.

Por otro lado, el OnePlus ha confirmado que el Nord 2T tendrá carga SuperVOOC de 80W, mientras que también esperamos ver el MediaTek Dimensity 1300, como se ha revelado en las filtraciones. También esperamos una pantalla AMOLED de 6,43 pulgadas con una tasa de refresco de 90Hz.

La presentación oficial de estos nuevos dispositivos para Europa tendrá lugar el 19 de mayo y tenemos una guía completa sobre cómo ver la acción aquí mismo.

Escrito por Chris Hall.