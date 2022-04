Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - OnePlus ha presentado oficialmente su último teléfono insignia, el OnePlus 10R 5G, después de meses de burlas y rumores.

El teléfono está alimentado por el chipset Mediatek Dimensity 8100 Max y es compatible con la carga ultrarrápida Supervooc de 150W, algo que también se encuentra en su compañero de marca, el Realme GT Neo 3.

El !0R también viene con una pantalla AMOLED FHD+ de 6,7 pulgadas con una tasa de refresco de 120Hz y una tasa táctil de 70Hz.

En la parte trasera se encuentra un sistema de triple cámara, con el sensor IMX766 OIS de 50 megapíxeles de Sony utilizado para la cámara principal, además de un ultrawide de 8 megapíxeles y un macro de 2 megapíxeles.

La cámara frontal es de 16 megapíxeles y está escondida detrás de un recorte central superior. En la parte delantera también se encuentra un sensor de huellas dactilares bajo la pantalla.

En cuanto al diseño, el OnePlus 10R 5G es un poco diferente para la marca. Tiene una parte trasera grabada con láser, con bordes rectos y un contorno casi similar al de un iPhone.

Se ha anunciado el precio y la disponibilidad para su lanzamiento en la India. Partirá de 38.999 rupias (unos 410 euros) y estará disponible en venta libre a partir del 4 de mayo de 2022.

Todavía estamos esperando detalles para otras regiones, aunque podría salir a la venta bajo el nombre de OnePlus Ace en otros lugares.

OnePlus también ha anunciado el OnePlus Nord CE 2 Lite y los OnePlus Nord Buds junto a este teléfono, durante su transmisión de lanzamiento de More Power for You. Puedes ver la presentación completa en nuestra sección de cómo verla aquí.

Escrito por Rik Henderson.