Hay otro teléfono misterioso de OnePlus

(Pocket-lint) - Mantenerse al día con lo que parece un derroche interminable de teléfonos OnePlus no es tarea fácil en este momento. La compañía anunció recientemente el OnePlus Ace en China, y se espera que el OnePlus 10R y el OnePlus Nord CE 2 Lite se presenten en la India en los próximos días, pero eso no es todo.

También se ha rumoreado un OnePlus 10 estándar, así como un OnePlus 10 Ultra, y ahora parece que un dispositivo de OnePlus sin nombre ha sido visto en el sitio web TENAA, con un diseño de cámara trasera similar al OnePlus 10 Pro.

El dispositivo de OnePlus tiene un número de modelo de PGZ110 y mientras su nombre de comercialización sigue siendo un misterio, las imágenes del dispositivo junto con algunas especificaciones clave fueron reveladas en el listado.

El dispositivo se muestra en una opción de color gris y tiene una carcasa de la cámara trasera que parece similar en diseño al OnePlus 10 Pro. Se afirma que mide 164,3 × 75,8 × 8,7 mm y pesa 205 g, y aparentemente ofrecerá una pantalla LCD LTPS Full HD+ de 6,59 pulgadas. Aunque el chipset no se detalla en el listado, se dice que vendrá en opciones de 8 GB y 12 GB de RAM, con opciones de almacenamiento de 128 GB y 256 GB.

La capacidad de la batería es de 4890 mAh y se dice que admite la carga rápida, aunque no se han revelado los detalles. Se afirma que la cámara trasera es triple, compuesta por un sensor principal de 64 megapíxeles, apoyado por un sensor de 8 megapíxeles y un sensor de 2 megapíxeles, mientras que la delantera ofrecería un sensor de 16 megapíxeles.

Los últimos detalles sugieren que no hay deslizador de alertas ni sensor de huellas dactilares físico, lo que sugiere que no será uno de los teléfonos insignia de la compañía. Nuestra mejor suposición, basada en el número de modelo, es que se trata de otro modelo OnePlus Ace, pero por ahora no hay nada confirmado.

Escrito por Britta O'Boyle.