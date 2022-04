El OnePlus 10R 5G se revela oficialmente antes de su lanzamiento

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - OnePlus ha revelado oficialmente el OnePlus 10R 5G y sus capacidades de carga rápida en una serie de tuits antes del evento de presentación de More Power to You de la semana que viene.

El OnePlus 10R 5G se presentará por completo el 28 de abril, junto con el OnePlus Nord CE 2 Lite y los OnePlus Nord Buds. Se ha confirmado que vendrá con una pantalla Fluid Display de 120Hz y carga rápida Supervooc de 150W, con un día de carga disponible después de sólo 10 minutos.

Siempre rápido, siempre fluido. Prepárate para una experiencia de smartphone fluida con la pantalla Fluid Display de 120Hz del nuevo #OnePlus10R



Conoce más: https://t.co/WaA8u6p3se#MorePowerToYou pic.twitter.com/L9y7SJo4Ai- OnePlus India (@OnePlus_IN) 19 de abril de 2022

El teléfono ha sido bromeado por OnePlus India en su Twitter durante los últimos días, en tuits sobre diferentes características. Por ejemplo, el 17 de abril, la empresa publicó una imagen del teléfono en la que se destacaba su capacidad para jugar.

Diseñado pensando en todos los MVP, el nuevo #OnePlus10R viene con un motor de juego HyperBoost, para que puedas convertir cualquier situación en una victoria. #MorePowerToYou - OnePlus India (@OnePlus_IN) 17 de abril de 2022

También ha desvelado el procesador MediaTek Dimensity 8100 Max en otro post, además de un primer teaser que muestra la unidad de la cámara trasera.

A este paso, poco quedará por desvelar durante el evento online. Aun así, puedes encontrar más información sobre el livestream aquí. Y, te mantendremos al tanto de todo lo que ocurra con el OnePlus 10R 5G y sus compañeros de cuadra en los próximos días.

Escrito por Rik Henderson.