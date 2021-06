Fecha de lanzamiento de OnePlus Nord 2, rumores, características y especificaciones

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - OnePlus ya ha ampliado su familia de teléfonos inteligentes Nord en 2021 con el Nord CE 5G , pero los rumores sugieren que todavía hay un par de dispositivos más por venir, incluido el OnePlus Nord 2.

Si bien todavía no hay nada oficial, el OnePlus Nord 2 ha sido objeto de varias filtraciones, lo que nos da una idea de cómo se verá y de qué tendrá bajo su capó. Aquí está todo lo que sabemos hasta ahora sobre el OnePlus Nord 2.

Julio 2021

Probablemente menos de £ 400

El OnePlus Nord se anunció en agosto de 2020, por lo que se espera un sucesor en algún momento antes del final del verano. Sin embargo, los rumores sugieren que el Nord 2 se revelará en julio de 2021, lo que sería un poco antes del primer aniversario de su predecesor.

Los detalles de los precios aún no se han revelado en filtraciones, aunque el OnePlus Nord comenzó en £ 379 en el Reino Unido, por lo que esperaríamos que el Nord 2 se ubique dentro de un estadio similar. Incluso si es más caro, no esperamos que supere la marca de £ 400.

El Nord original no estaba disponible en los EE. UU., Con el Nord N100 y N10 5G disponibles en ese lado del charco. No está claro si el Nord 2 irá a los EE. UU. O no, pero también hay informes de un dispositivo Nord N200 en proceso.

Similar a OnePlus 9

160 x 73,8 x 8,1 mm

Basado en las filtraciones, el OnePlus Nord 2 tomará muchas de sus señales de diseño de la serie OnePlus 9 . Parece que podemos esperar una carcasa de cámara rectangular en la parte trasera con dos lentes de cámara prominentes y una lente más pequeña debajo, con el flash junto a la lente más pequeña.

En el frente, parece que una cámara perforada estará situada en la esquina superior izquierda de la pantalla plana. Un control deslizante de alerta parece estar presente como la mayoría de los dispositivos OnePlus, excepto el OnePlus Nord CE 5G.

No esperaríamos una resistencia IP oficial al agua y al polvo para el OnePlus Nord 2 y esperamos ver un marco y cuerpo de plástico, o al menos una parte trasera de plástico, incluso si el marco es de metal como el OnePlus 9.

AMOLED de 6.43 pulgadas

Full HD +

Frecuencia de actualización de 90 Hz

Se rumorea que el OnePlus Nord 2 vendrá con una pantalla de 6.43 pulgadas con una resolución Full HD + y una frecuencia de actualización de 90Hz .

Se espera que sea una pantalla AMOLED y se espera que ofrezca un sensor de huellas dactilares en pantalla .

MediaTek Dimensity 1200

8/12 GB de RAM, 256 GB de almacenamiento

Batería de 4500 mAh

Debajo del capó, se dice que el OnePlus Nord 2 ejecuta el procesador MediaTek Dimensity 1200, que es similar en rendimiento a los procesadores de la serie Snapdragon 800 de Qualcomm. Se dice que hay hasta 12 GB de RAM y hasta 256 GB de almacenamiento.

Se dice que la capacidad de la batería en el Nord 2 es de 4500 mAh y se dice que admite una carga rápida, aunque no está claro si será de 30 W o 65 W. No esperamos ver carga inalámbrica a bordo.

Cámara trasera triple

Cámara frontal de 32MP

Se dice que el OnePlus Nord 2 tiene una cámara trasera triple que consta de una cámara principal de 50 megapíxeles, una cámara secundaria de 8 megapíxeles y una tercera cámara de 2 megapíxeles. Actualmente no hay informes sobre lo que son las cámaras secundaria y tercera.

Se afirma que la cámara frontal será un sensor de 32 megapíxeles.

Aquí está todo lo que hemos escuchado hasta ahora sobre el OnePlus Nord 2.

91Mobiles y OnLeaks produjeron algunas versiones de cómo se verá el OnePlus Nord 2 basándose en algunos de los primeros prototipos.

91Mobiles reveló una serie de especificaciones que llegarán al OnePlus Nord 2.

Según el filtrador Mukul Sharma (@stufflistings), OnePlus planea lanzar un dispositivo Nord en julio, que se dice que es el Nord 2.

Otro dispositivo Nord programado para su lanzamiento en julio. Probablemente podría ser el OnePlus Nord 2. #oneplus # OnePlusNord2 - Mukul Sharma (@stufflistings) 8 de junio de 2021

OnePlus dejó que el nombre de Nord 2 se deslice en su sección de preguntas frecuentes de su promoción con Google Stadia Premiere Edition.

Android Central informó que OnePlus anunciará un dispositivo Nord 2 en el segundo trimestre de 2021 y se ejecutará en MediaTek Dimensity 1200.

Las mejores ofertas solo para SIM: datos 5G ilimitados por £ 16 / m en Three Por Rob Kerr · 29 Junio 2021

Escrito por Britta O'Boyle.