Carl Pei, ex cofundador de OnePlus, está recaudando fondos para su próxima aventura

(Pocket-lint) - Carl Pei, conocido principalmente por su experiencia en OnePlus , una empresa que cofundó, anunció esta mañana que su próxima empresa ha completado una ronda de financiación inicial de $ 7 millones y que se instalará en Londres, Reino Unido.

Mire la lista de inversores y es posible que vea algunos nombres familiares. Entre amigos y familiares se encontraban personas como Tony Fadell (conocido en la industria como el padrino del iPod y fundador de Nest ), Casey Neistat (sí, ese chico de YouTube), Kevin Lin (cofundador de Twitch) y Steve Huffman (CEO de Reddit), y un puñado más de pesos pesados de la industria.

Pei no anunció en el comunicado de prensa exactamente lo que construirá su empresa, pero una entrevista en otro lugar revela que se centrará en el audio. La nueva empresa se dará a conocer en 2021 con una oficina central en Londres.

Para aquellos que no lo saben, Carl Pei recientemente dejó OnePlus después de haber pasado casi siete años en la compañía que ayudó a comenzar en 2013.

Para aquellos primeros fanáticos de OnePlus, fue visto como el impulso y la energía detrás del espíritu de la marca de traer teléfonos altamente competitivos pero asequibles al mercado con especificaciones que los entusiastas de la tecnología aprecian. También tenían esa sensación de disponibilidad limitada e intriga para generar entusiasmo en esos primeros días.

Los cambios recientes en la estrategia del ahora mayor fabricante de teléfonos inteligentes parecían estar en desacuerdo con la visión inicial de Pei, y para muchos de los que lo vieron, parecía tener sentido que Pei ya no encajara en la compañía que ayudó a construir desde cero.

En declaraciones a Wired, Pei dice que la nueva compañía se centrará en la música con auriculares y otro hardware relacionado con la música en proceso. Pero hay más que eso. Sin embargo, aún no se ha revelado exactamente lo que eso significa.

Actualmente, según ese informe, hay menos de diez personas trabajando para la nueva empresa, y su esperanza es que la empresa no sea solo un "flash in the pan", sino una que sea sostenible y funcione a largo plazo.

Como todos los que han seguido OnePlus a lo largo de los años, todos estamos ansiosos por escuchar lo que llegará al mercado a continuación.

Escrito por Cam Bunton.