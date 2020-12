Diseño de OnePlus 9 Pro revelado en esquemas filtrados

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Ya ha habido varias filtraciones en torno a OnePlus 9 y 9 Pro , pero la última muestra algunos esquemas que respaldan rumores de diseño anteriores.

Los esquemas filtrados de Tipster Digital Chat Station muestran dos lentes más grandes en el sistema de cámara trasera. No está claro si hay dos o uno más lentes más pequeños. En la parte frontal del dispositivo, los esquemas muestran una cámara perforada singular.

一 加 9 Pro 后 置 俩 镜头 体积 蛮 大 的 , 剩下 俩 感觉 像 凑数。 还是 左上角 QHD + 高 刷 单孔 屏。

一 加 9 是 俩 大 底 带 一个 凑数 , 后 置 三 摄 也是 明年 主流 方案 了 , 也 都 很少 标配 潜望镜 , 一 加 这 工程 机 3D 结构 图 看起来 全 系 都 没有 。。。 [吃瓜] pic.twitter.com/OJTMBA5Q1y - Estación de chat digital (@StationChat) 7 de diciembre de 2020

Una traducción del tweet dice: "Las dos lentes traseras del OnePlus 9 Pro son bastante grandes, y las dos restantes dan ganas de hacer el número. O la pantalla de un solo orificio de deslizamiento alto QHD + en la esquina superior izquierda. One Plus 9 es un maquillaje para las dos suelas. La cámara trasera de tres cámaras también es el plan principal para el próximo año, y hay muy pocos periscopios estándar. El diagrama de estructura 3D de la máquina de ingeniería one plus parece faltar en todos los sistemas ... [Coma melón] "

Aunque la traducción no parece tener mucho sentido, parece que el OnePlus 9 Pro puede tener una cámara trasera cuádruple y el OnePlus 9 una cámara trasera triple. También parece que el OnePlus 9 Pro podría tener una resolución Quad HD +, lo que era de esperar.

Los rumores anteriores han sugerido que OnePlus 9 y 9 Pro llegarán a principios de 2021, y se especula con un lanzamiento a mediados de marzo. Se ha reclamado una pantalla de frecuencia de actualización de 120Hz y se cree que los dispositivos se ejecutarán en el último chipset Qualcomm Snapdragon 888 .

Puede leer más sobre los rumores que rodean al OnePlus 9 y 9 Pro en nuestra función separada .

Escrito por Britta O'Boyle.