Rumores de OnePlus 9 y 9 Pro, fecha de lanzamiento, especificaciones y características

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Es posible que OnePlus haya anunciado recientemente el OnePlus 8T y la serie OnePlus Nord más barata y asequible, pero eso no ha detenido los rumores sobre el próximo dispositivo de la compañía china.

Dado que se espera que OnePlus 9 y 9 Pro lleguen en la primera mitad de 2021, aquí está todo lo que hemos escuchado hasta ahora sobre los próximos buques insignia de OnePlus.

Abril o mayo de 2021

Alrededor de £ 600 / $ 750

OnePlus reveló OnePlus 8 y 8 Pro el 14 de abril de 2020, mientras que OnePlus 7 y 7 Pro se dieron a conocer el 14 de mayo de 2019 y OnePlus 6 el 16 de mayo de 2018. Por lo tanto, es probable que OnePlus 9 - y 9 Pro si hay uno - se revelaría en la primera mitad de 2021.

Por el momento, no se rumorea una fecha específica del evento, aunque se ha sugerido a mediados de marzo, que sería antes de lo esperado.

Sin embargo, también se rumorea que Samsung lanzará su buque insignia Galaxy S a principios de 2021, por lo que tal vez 2021 sea el año que rompa con la tradición. Tenga en cuenta que los primeros lanzamientos no siempre ocurren a pesar de los rumores, así que no se sorprenda si el OnePlus 9 no aparece hasta abril o mayo.

En términos de precio, esperaríamos un estadio de béisbol similar al OnePlus 8T si no hay 9 Pro. El OnePlus 8T comienza en £ 549 en el Reino Unido y $ 749 en los EE. UU. Mientras tanto, el OnePlus 8 comenzó en $ 699 en los EE. UU. Y £ 599 en el Reino Unido cuando se lanzó, mientras que el 8 Pro comenzó en $ 899 en los EE. UU. Y £ 799 en el Reino Unido. Si hay un 9 Pro, esperaríamos precios similares a los de 8 y 8 Pro.

Pantalla plana

Cámara triple para OnePlus 9

IP68 para 9 Pro?

Los rumores sugieren que habrá algunos cambios relativamente significativos en el diseño del OnePlus 9, en comparación con el OnePlus 8 . Específicamente, se dice que el teléfono adopta una pantalla plana en la parte delantera, mientras que se dice que la parte trasera es curva.

Se informa una cámara frontal perforada , aunque la posición no está clara con informes contradictorios. Se rumorea que la carcasa de la cámara para el OnePlus 9 está en la esquina superior izquierda como el OnePlus Nord, y grande y rectangular como el OnePlus 8T.

Se afirma que dos de las tres lentes del OnePlus 9 serán más grandes, lo que dará un aspecto ligeramente diferente, aunque también se ha dicho que el renderizado CAD que muestra este diseño no es exacto.

También se ha hablado de una clasificación de resistencia al agua y al polvo IP68 , pero sospechamos que se reservará para el OnePlus 9 Pro si aparece.

AMOLED

120 Hz

Se dice que el OnePlus 9 viene con una pantalla más grande que el 8 y el 8T, que tienen una pantalla AMOLED de 6.55 pulgadas. Los rumores no detallan cuánto más grande será la pantalla, aunque se ha afirmado una frecuencia de actualización de 120Hz , que es la misma que la del OnePlus 8T y 8 Pro.

Es probable que el OnePlus 9 tenga una resolución Full HD +, por lo que sea igual que el OnePlus 8. Si hay un 9 Pro, esperamos ver una resolución Quad HD + en este dispositivo.

Dado que el 8T tiene un brillo máximo de 1,100nits y soporte para contenido HDR10 + , esperamos que el 9 y el 9 Pro también ofrezcan estos atributos.

Qualcomm Snapdragon 875

Probables opciones de RAM de 8GB / 12GB

Variantes de almacenamiento de 128 GB o 256 GB

Carga rápida de 65 W

OnePlus y Qualcomm tienen una relación de larga data, por lo que es probable que OnePlus 9 y 9 Pro cuenten con el último procesador Qualcomm bajo su capó. Se espera que este sea el Snapdragon 875, que se revelará en diciembre de 2020.

Los OnePlus 9 y 9 Pro serán 5G y los rumores sugieren que tendrán una carga rápida de 65W a bordo, como el OnePlus 8T. También se ha hablado de la carga inalámbrica de 40W, pero aún no está claro si estará reservado para el 9 Pro.

Esperaríamos dos variantes de almacenamiento: 128 GB y 256 GB, la primera con 8 GB de RAM y la última con 12 GB, aunque hasta ahora solo el modelo de 8 GB de RAM ha aparecido en los rumores de referencia.

Es probable que OnePlus 9 y 9 Pro se lancen con OxygenOS 11 de fábrica, lo que significa que vendrán con Android 11.

Triple trasero para OnePlus 9

Perforación frontal

El OnePlus 8 tiene una cámara trasera triple compuesta por un sensor principal de 48 megapíxeles, un sensor ultra ancho de 16 megapíxeles y 116 grados y un sensor macro de 2 megapíxeles. El OnePlus 8 Pro tiene una cámara cuádruple, que consta de un sensor fotocromático principal de 48 megapíxeles, ultra gran angular de 48 megapíxeles, 8 megapíxeles y fotocromático de 5 megapíxeles.

Los rumores sugieren que el OnePlus 9 tendrá una cámara trasera triple con dos lentes más grandes que el tercero, pero no se han filtrado detalles sobre cuál será la composición del sistema de la cámara. Si hay un 9 Pro, esperamos que este dispositivo tenga una configuración de cámara ligeramente diferente a la del modelo estándar.

Se espera una cámara frontal perforada para ambos dispositivos, pero su posicionamiento aún se desconoce, ya que algunos informes han sugerido arriba a la izquierda, mientras que otros han dicho centralizado.

Aquí está todo lo que hemos escuchado sobre OnePlus 9 y OnePlus 9 Pro hasta ahora.

News18 informó que el OnePlus 9 fue visto en Geekbench con el chipset Qualcomm Snapdragon 875 y 8GB de RAM.

El filtrador de Twitter Max Jambor dijo que el renderizado de OnePlus 9 publicado por 91Mobiles debería tomarse con "una buena cantidad de sal" y el "CAD es inexacto".

Toma su puesto con una buena cantidad de sal



Investigaré más a fondo, pero a partir de ahora diré que este CAD es inexacto https://t.co/Wfg5iyzZnK - Max Jambor (@MaxJmb) 14 de noviembre de 2020

91Mobiles reveló un renderizado CAD que afirma mostrar el diseño del OnePlus 9. Se puede ver una cámara perforada alineada a la izquierda, junto con una cámara trasera rectangular que muestra una cámara trasera triple con dos lentes más grandes que la tercera.

Según el usuario de Twitter @TechDroider , OnePlus anunciará dos modelos del OnePlus 9, un modelo estándar y un modelo Pro, a mediados de marzo de 2021. El filtrador afirma que el tercer modelo que se rumoreaba anteriormente no está sucediendo.

Una publicación en el sitio de blogs chino Weibo afirmó que la serie OnePlus 9 ofrecería tres modelos, que se revelarían antes de lo habitual.

La publicación también mencionó el procesador Qualcomm Snapdragon 875, una cámara perforada centralizada, una pantalla de frecuencia de actualización de 144Hz y resistencia al agua y al polvo IP68. También se habló de carga rápida de 65W y carga inalámbrica de 40W.

Android Central informó que sus fuentes internas han dicho que el evento de lanzamiento de OnePlus 9 estará programado para mediados de marzo, que sería un mes antes de lo habitual.

Escrito por Britta O'Boyle.